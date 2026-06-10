6月8日、人気デュオ「コブクロ」が、音楽番組『CDTV ライブ!ライブ!』（TBS系）に出演した。懐かしの楽曲を歌唱したが、黒田俊介の“声の異変”が心配されている。この日は、「青春ソング」3時間スペシャルと題し、多くのアーティストが出演した。「コブクロは、懐かしの曲を歌唱する企画で、2006年の『君という名の翼』を、終盤には2026年2月に配信リリースされた新曲『Starry Smile Story』の2曲を歌唱しました。『君という