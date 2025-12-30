海外ボクシング

ボクシング元3団体統一世界ヘビー級王者アンソニー・ジョシュア（英国）がナイジェリアで交通事故に遭い、同乗していた親友2人が死去したことが明らかになった。今月、ジェイク・ポール（米国）にKO勝ちを収めた矢先の悲劇に、海外ファンの間では衝撃が広がっている。

米専門誌「ザ・リング」の記事によると、ジョシュアを乗せたレクサスのSUVが、ナイジェリアのラゴス・イバダン高速道路で停車中のトラックと衝突。ボクシングの英興行大手・マッチルームは声明で、「アンソニー・ジョシュアは本日、ナイジェリア・ラゴスで交通事故に巻き込まれた」とし、チームメンバーでもある親友のシーナ・ガミ氏とラティフ・アドイェレ氏が亡くなったことを公表した。

海外メディア上では、続々と速報。英紙「デイリーメール」公式インスタグラムは、大破した実際の車や乗車していたジョシュアを捉えた映像を公開。年末に起きた事故の一報に、海外ファンからは困惑の反応が続々と上がった。

「悲劇すぎる」

「酷いニュースだ」

「心が痛いよ」

「とても悲しいよ」

「言葉がない」

「彼が生き残ったのは奇跡だ」

「早く良くなってくれ」

「どれほど怖かったことか」

ナイジェリア連邦道路安全委員会（FRSC）によると、事故を起こした車は「法定速度を超えて走行していた疑いがある」という。追い越しをしようとした際に「コントロールを失った」とみられ、路肩に停まっていたトラックに衝突した。

亡くなったガミ氏とアドイェレ氏は、ジョシュアの筋力トレーニングやコンディショニングを担当する重要なスタッフでもあった。今月、ジェイク・ポールとの注目の一戦で6回KO勝ちを収めたばかりのジョシュアは、来年に向けて前WBC世界ヘビー級王者タイソン・フューリー（英国）とのビッグマッチが期待されていた。負傷の程度は不明だが、今回の悲劇により、今後のリング復帰計画に影響が出る可能性も指摘されている。



（THE ANSWER編集部）