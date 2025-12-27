俳優の寛一郎が２７日放送のＮＨＫ「土スタ」（土曜・午後１時５０分）に出演し、朝の連続テレビ小説「ばけばけ」の方言指導の人物について驚きの事実を明かした。

演じる銀二郎は鳥取出身で、「ばけばけ」の鳥取ことば指導を務める宇仁菅真（うにすが・まこと）氏に習っていたという。「僕、この方どこかでお会いしたことあるな、どこかで見たことあるな…って思ってて」。宇仁菅氏に聞いたところ、会ったことはないと言われたという。しかし「どこかで見たことあるな…」。正体が分かった。

寛一郎はスタジオのＭＣ陣に「ストレッチマンってご存じですか？僕、小さいころすごい見てて」。ＮＨＫ教育テレビ（現Ｅテレ）の子ども向け番組で、全身イエローのタイツで「ストレッチマン」を務めていたのが宇仁菅氏だった。「ストレッチマンだったんですよ」と言うと、「ハリセンボン」近藤春菜は「ストレッチマンだったんですか！？ええっ！？」と仰天。寛一郎は「この現場で一番驚きました」と笑った。

正体に気が付いた寛一郎は、再び本人に直撃。「『ストレッチマンなんですね』って言ったら、自分は一応方言指導として来てるからってことなのかもしれないですけど、『いやいや…』で終わっちゃったんですよ」という。その時の宇仁菅氏の反応に、寛一郎は「嫌なこと言っちゃったかな…本当は触れられたくなかったのかな、と…」。しかし「クランクアップの時に、ストレッチマンのシールをくれて。すっごいうれしかったです」とエピソードを明かした。

まさかのストレッチマンが方言指導だったことに、ネットも衝撃。「ばけばけの鳥取言葉指導がストレッチマンだと！？」「えーー！！」「マジ！？」「えええええ〜方言指導の人がストレッチマンの人！？リアルに『えぇ〜！！！』って言っちゃったよ」「まさかばけばけの方言指導がストレッチマンとは」「ばけばけのことば指導、ストレッチマンだったの！？マジか」「方言指導の方がストレッチマンと同一人物！？すご」「よく気づいたな〜」「そりゃあ驚くわなあ…」「鳥取方言指導がストレッチマンはたしかに衝撃」「世代としてめっちゃテンション上がる気持ちわかる！！」「身バレ気にするストレッチマン」と驚きが止まらなかった。