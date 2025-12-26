今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された、猫ちゃんがソファーの肘掛け（肘置き）にまたがったまま倒れている様子。普段あまり目にすることのない、不思議な体勢でくつろぐ猫ちゃんの姿はなかなかのインパクトです。投稿はXにて、34.8万回以上表示。2.7万件以上のいいねが寄せられていました。

【写真：『あんた、本当に猫なのかい？ｗ』→ソファでくつろぐ猫を見たら…】

あんた、本当に猫なのかい？

今回、Xに投稿したのは「黒服ライダー」さん。

とある日、ふと投稿主さんの視界に入った猫ちゃん。よくよく見てみると、ソファーの肘掛けにて、体をまたぐような状態のまま力が抜けたように倒れていたとのこと。

その様子を見た投稿主さんは思わず「本当に猫なのかい？」とコメント。たしかに、一瞬猫だとは思えないポーズですよね。

当の本人は特に慌てた様子もなし。その体勢のまま落ち着いていたそうです。意外と居心地がいい体勢なのかもしれません。

意外と猫あるあるのポーズなのかも？

ソファーの肘掛けにて、個性的なくつろぎ方をしていた猫ちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、「ネコモノレールと命名してます」「独特なくつろぎ方ですね！」「にゃんこのドカケツめちゃカワイイ」「三毛猫型跨座式モノレールかな！？」「ﾊｧﾊｧ…ねこけつぷりちー…ﾊｧﾊｧ…」などの声が多く寄せられていました。

他にも、うちの子もしています！という声がチラホラ。ソファーの肘掛けでくつろぐ行為は、意外と猫あるあるなのかもしれませんね。きっと今日も猫ちゃんは、肘掛けに体を預けてくつろいでいることでしょう。

写真・動画提供：Xアカウント「黒服ライダー」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。