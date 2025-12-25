「今日好き」田中陽菜、イメチェン新ヘアに絶賛の声「別人みたい」「お洒落すぎる」
【モデルプレス＝2025/12/25】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた田中陽菜が12月24日、自身のInstagramを更新。ヘアチェンジした姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「今日好き」美人JK「お洒落すぎる」別人級イメチェンヘア
田中は「金髪ロングになりました」とつづり、金髪のロングヘアにチェンジし、黒縁のメガネをかけた姿を公開。艶のあるストレートの金髪ロングにチェンジしており、前髪はフルバングにカットしている。
また「新しい自分に出会いたくて、絶対金髪のうちにロングにしたいって思ってたの！！」ともつづり「本当に毎日が楽しい」と今回のイメチェンに満足なことも記している。
この投稿には「別人みたい」「お洒落すぎる」「めちゃ似合ってる」「メガネと金髪の組み合わせ最高」「イメチェン大成功」「可愛さ増してる」「フレンチ感じる」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。田中は「卒業編2025inソウル」「ニュージーランド編」に参加した。（modelpress編集部）
◆田中陽菜、ヘアチェンジ公開
◆田中陽菜の投稿に反響
