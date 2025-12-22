ÃÖ¤ÀÐ¤ÎÃË¡¢70·ï¶õ¤Áãµ¿¤¤¡¡Î±¼é³ÎÇ§¡¢5¸©¤ÎÈï³²´ØÍ¿¤«
¡¡½»Âð¤ÎÌçÈâ¤Ë¾®ÀÐ¤òÃÖ¤¡¢Íî²¼¤ÎÍÌµ¤ÇÎ±¼éÂð¤ò¸«Äê¤á¤ë¡ÖÃÖ¤ÀÐ¥Þ¡¼¥¥ó¥°¡×¤Ê¤É¤Î¼ê¸ý¤Ç¶õ¤Áã¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ê¼¸Ë¸©·Ù¤¬ÀàÅð¤äÅ¡Âð¿¯Æþ¤Îµ¿¤¤¤Ç½»½êÉÔÄê¡¢Ìµ¿¦ÅèÃ«Ä¾¿ÍÍÆµ¿¼Ô¡Ê29¡Ë¤òÂáÊá¡¢ÄÉÁ÷¸¡¤·¤¿¤³¤È¤¬22Æü¡¢ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¶áµ¦¡¢Ãæ¹ñ¡¢¶å½£¤Î5¸©¤Ç¤¢¤Ã¤¿Èï³²70·ï¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Èï³²Áí³Û¤Ï1350Ëü±ßÁêÅö¤Ç¡¢ÆâÌõ¤ÏÊ¼¸Ë50·ï¡¢Ê¡²¬10·ï¡¢»³¸ý6·ï¡¢º´²ì3·ï¡¢¹Åç1·ï¡£ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÊÌ¤ÎÃË¡Ê28¡Ë¤È¶¦ËÅ¤·¡¢ÃÖ¤ÀÐ¤Î¤Û¤«¡¢Äí¤Î¼êÆþ¤ì¤Î¾õ¶·¡¢Í¹ÊØ¼õ¤±¤Î¤¿¤Þ¤ê¶ñ¹ç¤ÇÉÔºß¤«¤É¤¦¤«È½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¡£