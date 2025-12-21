プレミアムな撮影体験ができる「OPPO Find X9」/ ポケモンGO用デバイス最終兵器「Rocket Balloon」【まとめ記事】
革新的なデザインとテクノロジーで業界をリードするスマートデバイスブランドOPPOは、OPPOのハイエンドスマートフォン、Find Xシリーズの最新機種「OPPO Find X9」（オッポ ファインド エックスナイン）を一部の販売チャネルにて、2025年12月23日（火）より順次販売を開始する。（販売開始日、販売価格は取扱い各社にお問い合わせのこと。）革新的なカメラシステムを特長とするハイエンドスマートフォン、Find Xシリーズの最新機種OPPO Find X9は、スウェーデンの名門カメラメーカーHasselbladとの共同開発による高性能カメラシステムを引き続き搭載し、マルチスペクトルカメラの採用で、リアルを極めた自然な色再現を可能にする。
ONO貿易株式会社は、2025年12月19日（金）23:59までの「Amazonクリスマスタイムセール」において、究極の使いやすさを追求したポケモンGO用ブレイクスルーモデル「Rocket Balloon」を期間限定大特価で販売する。
■Amazonクリスマスセールに参戦！ポケモンGO用デバイス最終兵器「Rocket Balloon」
■【担当者コメントあり】セブン‐イレブン、ご褒美おむすび第２弾！「炭火焼牛カルビ」と「照焼チキンガーリックマヨネーズ」
株式会社セブン‐イレブン・ジャパンは、寒さが厳しくなる冬季に合わせ、「旨さ相盛おむすび」に続くご褒美おむすびの第２弾として、温めておいしい「ライスバーガー」2商品を12月14日（日）から全国のセブン‐イレブン店舗で順次発売する。バンズ代わりのご飯は、醤油を染みこませて1枚1枚丁寧に焼き上げ、外は香ばしく、中はしっとりと仕上げました。具材は、はみ出るほどのボリューム感のある具材を挟んだ。容器のままレンジアップ（電子レンジで加熱）できる耐熱容器の包材で、温めると香ばしい香りが際立ち食欲を刺激する。
■モニター台の下に、キーボードやマウスを収納！収納自在の卓上スライダー
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、モニター台の下にノートパソコンやキーボード、マウスなどを収納して引き出すのに便利な卓上スライダーをブラックとホワイトの2色展開で「100-MR232BK/W」を発売した。モニター台下のスペースを有効活用し、キーボードやノートPCをすっきり収納できる卓上スライダー。小型ローラーでスムーズに引き出せ、使わない時はすっきり収まる。省スペース化と作業効率向上を同時に実現する便利なアイテム。底面の小型ローラーが軽快なスライド動作を実現。片手で簡単に引き出せる前面取っ手とあわせて、日々の操作がより快適になる。デスク環境を整えたい方に最適な、使いやすさを追求したキーボードスライダーだ。
■パッと広げて大きなリュックになる！折りたたみコンパクトリュックのLサイズ
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、人気の折りたたみバッグに新サイズを追加。3箇所に小物ポケットを搭載。丈夫なリップストップナイロン生地を採用した折りたたみリュックのLサイズ「200-BAGBP029BK-L」を発売した。折りたたむことができるリュックサック（Lサイズ）。パッと広げてリュックとして使い、不要時はコンパクトにたためるのでサブバッグとして持ち運びに便利。容量は23リットルで、日常使いにも十分な収納力だ。3箇所に小物ポケットを搭載し、貴重品や飲料水などを入れることができる。
■Hasselblad×マルチスペクトル技術！プレミアムな撮影体験ができる「OPPO Find X9」
