粗品の『THE W』”超辛口審査”で『M-1』が激震！「褒め合い」の時代は終焉か、試される審査員たちの覚悟とファイナリストにのしかかるかつてない緊張感の正体

史上最多の1万1521組が参加

21日（日）15時から22時10分まで『M-1グランプリ2025』（ABC制作・テレビ朝日系）が7時間超にわたって生放送される。

史上最多の1万1521組がエントリーした今年のファイナリストは、真空ジェシカ、豪快キャプテン、ヨネダ2000、めぞん、ドンデコルテ、エバース、たくろう、ヤーレンズ、ママタルトで敗者復活組を合わせた10組が第21代王者を目指して競い合う。

「ファーストラウンドは7人の審査員が100点満点で採点し、上位3組が最終決戦に進出。再び漫才を披露し、審査員は王者にふさわしい1組を選んで投票する」という大会形式は変わっていない。

しかし、今年は放送前に例年とは異なるムードが漂っている。13日に生放送されたお笑い賞レース『女芸人No1決定戦THE W』（日本テレビ系）で新たに審査員として起用された粗品が物議を醸すレベルの辛口コメントを連発。しかもこれが多くの視聴者に受け入れられたことで、業界内では「『M-1』にも影響を及ぼすだろう」というムードが漂っている。

『THE W』における粗品のコメントがどんな形で『M-1』に影響を及ぼしそうなのか。各局のテレビマンや芸能事務所関係者などに緊急ヒアリングした声を交えて掘り下げていく。

『M-1』審査から厳しさが消えていた

あらためて『THE W』を振り返ると、放送前から放送後まで話題はファイナリストや優勝したニッチェよりも粗品一色だった。

粗品の「まったく漫才になってない」「（難しいネタに）ちょっと手出すの早かった」「1秒も面白くなかった」「『漫才コントにこんなん入れておけば評価されるやろ』みたいな思惑が客に透けてしまうレベルの稚拙さ」などのコメントは強烈そのもの。出場芸人の表情を曇らせるほどのコメントはこれまでのお笑い賞レースでは見たことがないものだった。

ここ数年間、各局のテレビマンやお笑い好きの間で、「『M-1』は審査員のコメントが『面白かった』『僕は好き』ばかりになった」「だからかつてほどの緊張感はない」などと言われがちだった。『M-1』は『キングオブコント』（TBS系）など他のお笑い賞レースと比べても、当初から「審査員の格が高く、厳しい審査や鋭い指摘による緊張感が強み」と言われてきただけにそう言われるのも無理はないだろう。

事実、厳しい審査や鋭い指摘が多かった島田紳助が第10回大会（2010年）、オール巨人と上沼恵美子が17回大会（2021年）、松本人志が19回大会（2023年）で審査員席から姿を消している。

今年の審査員は、海原ともこ（海原やすよ ともこ）、後藤輝基（フットボールアワー）、駒場孝（ミルクボーイ）、柴田英嗣（アンタッチャブル）、哲夫（笑い飯）、博多大吉（博多華丸・大吉）、塙宣之（ナイツ）、山内健司（かまいたち）、礼二（中川家）の9名だが、いずれも“現役感”が強い顔ぶれ。近年はファイナリストとの関係性も深い上に、ネット上の批判を回避するため、厳しいコメントは避けて称賛ばかりという印象が残っていた。

悩ましいフット後藤輝基の立場

それでも『M-1』は毎年エントリー数が増えているようにハイレベルな大会のため称賛ばかりでも、物足りなさを指摘される程度に留まり、批判を浴びることなかった。

しかし、今回はわずか1週間前に粗品が「厳しさを前面に押し出す」という審査スタンスで支持を集めたため、もし構成・話術・パフォーマンスなどの点で未熟さを見せた出場者がいたら、近年のようなコメントでは「甘い」と批判を浴びるかもしれない。

さらに粗品は「ネット上の批判を気にせず率直に語る」「スカして（笑いに走って）ごまかさない」「現役らしく技術面の細部まで言及する」というスタンスも明確だった。これを受けた『M-1』の審査員がどこまで踏み込んだコメントができるのか。

9人の芸歴や芸能界のポジションは近く、「後輩の粗品に引っ張られる形で変えるのは不本意」などの理由から、現状維持の横並びに留まる可能性もありそうだ。ただ、そんな保守的な姿勢では視聴者の支持は得られないだろう。

最もプレッシャーがかかるのは初めて審査員に挑む後藤と駒場。特に『THE W』のMCを務めた後藤は粗品を支持する声に「とんでもないタイミングで審査員を引き受けてしまった」と思っているのではないか。さらに哲夫は『THE W』でも審査員を務め、ほぼ称賛だったことを視聴者が覚えているだけに、『M-1』では1歩踏み込んだコメントができるのか。

ちなみにこれは敗者復活戦の芸人審査員を務める井口浩之（ウエストランド）、久保田かずのぶ（とろサーモン）、野田クリスタル（マヂカルラブリー）、ユースケ（ダイアン）、渡辺隆（錦鯉）の5人も同様。例年、決勝ほどコメントの機会は少ないが、だからこそひと言の重みは大きくなるだけにプレッシャーがかかるだろう。

出場者、観客、視聴者にも影響必至

『THE W』における粗品の審査が影響を与えそうなのは、もちろんファイナリストたちも同じ。粗品の厳しいコメントを聴いて「今年は『M-1』もこれくらい厳しいコメントが来るかもしれない」というプレッシャーが加わる。また、昨年以上に技術的な点に注目が集まり、審査員からの指摘がありえることから、ネタの構成やフレーズなどの調整をしている芸人もいるのではないか。

今大会はファイナル常連のオズワルド、ちょんまげラーメン。さらに、ジョックロック、ゆにばーす、からし蓮根、ダンビラムーチョ、東京ホテイソンらファイナル経験者が準々決勝で早々に敗退したことで「歴代最高レベルではないか」という声もあがっていた。

粗品は『THE W』の最後に「賞金1000万円にしてはレベルの低い大会やったと思う」とバッサリ斬り捨てている。これを受ける形で放送される「『M-1』は賞金1000万円にふさわしいレベルの大会なのか」が問われるだろう。

いずれにしてもファイナリストにとってハードルが上がった状態であることは間違いない。なかでも決勝初進出となる、豪快キャプテン、めぞん、ドンデコルテ、たくろうの4組は緊張感が増しているのではないか。

さらに『THE W』における粗品のコメントは観客や視聴者にも影響が及ぶ可能性が高い。

粗品は「ふだん質の悪い客の前でしかネタ試せてないから全国の賞レースの決勝戦であんなことやってしまう」「今日はウケたらあかんやつがウケてたり、ずっと間違ったお笑いの常識がテレビで放送されているのが本当に歯がゆい」「テレビ見てる素人ってもう『笑い声があるかどうか』でしか、『おもろい、おもろない』の判断ができない」などとコメントしていた。

『M-1』決勝の観覧が決まっている人なら、お笑い好きでなくても「その前に『THE W』も見ておこうかな」と思うのではないか。もし見なかったとしてもこれだけネット記事が報じられれば粗品のコメントを目にする機会があったことが推察される。

だからこそ観覧客の中には「ただ笑っておけばいいわけではない」「本当に面白かったときだけ笑おう」などと思っている人がいても不思議ではない。これはテレビを見る視聴者も同様であり、「今年はネタを真剣に見てみよう」「SNSのコメントは考えて書き込もう」という人が増えるのではないか。

待望されるニューヒーローの誕生

最後に話を『M-1グランプリ2025』のムードや展望について言及すると、今回は業界内も世間の人々も「ニューヒーローが誕生してほしい」という期待感がうかがえる。

その背景にあるのは、「昨年の大会で令和ロマンが初の連覇を達成した」こと。これによって「『M-1』がひと区切りついた」というムードがある。5年連続5回目の真空ジェシカ、3年連続3回目のヤーレンズを本命視する声もあるが、爆発的な盛り上がりが生み出されるとしたら別の王者が誕生するときだろう。

2年連続2回目でまだまだフレッシュな印象のエバース、3年ぶり2回目で女性初優勝を目指すヨネダ2000、2年連続2回目で約190kgの大鶴肥満が歴代最重量王者となるママタルト。さらに初出場組や敗者復活組が勝ち上がり、最終決戦で火花を散らす展開になったら、Xのトレンドランキングを埋め尽くすほどの熱狂が期待できるのではないか。

こうしてファイナリストの名前をあげていくと、現在バラエティ出演の多い芸人が少なく、一般的には無名が多いことに気づかされる。近年で「最も盛り上がった」「一番ハイレベルだった」と言われているのは、当時全国的には無名だったミルクボーイが優勝した15回大会（2019年）。同じく全国的には無名だったぺこぱと、実力者・かまいたちとの三つ巴で熱狂を生み出していたが、その再現なるか。

粗品のコメントで緊張感が高まったこともあって、出場芸人と審査員はもちろん、観客や視聴者の動きにも注目が集まる稀有な大会になりそうだ。

