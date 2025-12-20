¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¡¢¥¨¡¼¥¹¸õÊä¥Ð¥º¤ò¥ì¥¤¥º¤«¤é³ÍÆÀ¡¡¼ã¼ê4¿Í¡Ü¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¸¢¤È¸ò´¹¡¡ÊÆ¥µ¥¤¥È¹âÉ¾²Á
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤Ï¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤¬¥ì¥¤¥º¤È¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¿¤ÓÀ¹¤ê¤ÎÀèÈ¯±¦ÏÓ¥·¥§¡¼¥ó¡¦¥Ð¥º¡Ê26¡Ë¤ò4¿Í¤Î¼ã¼êÍË¾³ô¡Ü1¤Ä¤Î¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¸¢¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ð¥º¤Ï2025Ç¯¤Ë31»î¹ç¤ËÀèÈ¯¡¢10¾¡12ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.87¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤éÀ®ÀÓ°²½¤Î¸¶°ø¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ó¥Ö¥ì¥Ê¡¼¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤À¤Ã¤¿¡£ÂÇ¼ÔÍÍø¤Ê¥Þ¥¤¥Ê¡¼µå¾ì¤Ç¡¢ÈïËÜÎÝÂÇ26ËÜ¤Î¤¦¤Á18ËÜ¤òÍá¤Ó¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç6ËÜÎÝÂÇ¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¤ï¤º¤«82µå¤·¤«Åê¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿µå¼ï¤Ç¡¢º£¸åÅê¤²¤Ê¤±¤ì¤ÐÎÉ¤¤¡£¥¿¥ó¥Ñ¤òÎ¥¤ì¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¼Î¤Æ¤ì¤Ð¡¢ËÉ¸æÎ¨¤ò1ÅÀ¶á¤¯²þÁ±¤Ç¤¤ë¤È¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2025Ç¯¤Î¥Ð¥º¤Ï¡¢Ê¿¶Ñ97¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó156.1¥¥í¡Ë¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤ò¹â¤á¤ËÅê¤²¹þ¤ß¡¢¿¤Ó¤Î¤¢¤ëµå¼Á¤ò¸«¤»¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥×¥é¥¹É¾²Á¤Î¥«¡¼¥Ö¤ÈÊ¿¶ÑÅª¤Ê¥«¥Ã¥¿¡¼¤ò»ý¤Ä¡£²¿¤è¤ê½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¾å¾º¥«¡¼¥Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤òÈ¼¤¦UCLÃÇÎö¤Ê¤É¡¢ÅÙ½Å¤Ê¤ë¸Î¾ã¤ò·Ð¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤³¤³2Ç¯´Ö¤Ç55»î¹çÏ¢Â³ÀèÈ¯¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ð¥º¤Ë¤Ï3Ç¯´Ö¤ÎµåÃÄÊÝÍ¸¢¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î´ü´Ö¤Ë¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Î¥¨¡¼¥¹³Ê¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¹¤é¤¢¤ë¡£¥Ð¥º¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Ï¥±¥¤¥Ç¥ó¡¦¥Ü¥Ç¥£¡¼¥óÊá¼ê¡¢¥¹¥ì¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ç¡¦¥Ö¥ë¡¼¥ó³°Ìî¼ê¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Õ¥©¥ì¥Ã¥ÈÅê¼ê¡¢¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ó³°Ìî¼ê¤È2026Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¸¢¡ÊÁ´ÂÎ33°Ì¡Ë¤ò»Ø¤·½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÌÜ¶Ì¤Ï¥Ç¡¦¥Ö¥ë¡¼¥ó¤Ç2025Ç¯¥É¥é¥Õ¥È¤ÇÁ´ÂÎ37°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¡¢400Ëü¥É¥ë¤Î1½äÌÜ¥¯¥é¥¹¤Î·ÀÌó¶â¤òÆÀ¤¿°ïºà¤À¡£Êá¼ê¤Î¥Ü¥Ç¥£¡¼¥ó¤Ï¡¢7·î¤Î¥É¥é¥Õ¥ÈÁ´ÂÎ30°Ì»ØÌ¾¡£Âç³Ø»þÂå¤Ë¡¢Ê¿¶Ñ°Ê¾å¤Î¼éÈ÷ÎÏ¤È¶¯¸ª¤ò¼¨¤·¡¢»°¿¶Î¨¤Ï¾ï¤Ë10¡óÌ¤Ëþ¡£ÀµÊá¼ê¥¯¥é¥¹¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤ÎÀèÈ¯¾å°Ì3¿Í¤Ï¡¢¥Ð¥º¡¢¥«¥¤¥ë¡¦¥Ö¥é¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¡¢¥È¥ì¥Ð¡¼¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥º¡£Á´°÷¤¬·ò¹¯¤Ç¤¢¤ì¤Ðµå³¦¶þ»Ø¤Î¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£4ÈÖ¼ê¤Ë¤Ï°ÂÄê´¶¤¢¤ë¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥¯¥ì¥Þ¡¼¤¬¹µ¤¨¡¢5ÈÖ¼ê°Ê¹ß¤Ë¤â¸õÊä¤ÏËÉÙ¤À¡£