アニメ「かぐや様は告らせたい 大人への階段」が、TOKYO MX/BS11ほかにて2025年12月31日22時より放送される。最速配信はPrime Videoにて2026年1月1日0時より見放題独占配信が実施される。

本作は赤坂アカ氏のラブコメマンガ「かぐや様は告らせたい～天才たちの恋愛頭脳戦～」を原作とした新作TVスペシャル。四宮かぐやと白銀御行が交際することになった後の話が描かれる。

あれから月日が流れ、部屋でひとりアルバムを眺めるかぐや。ページをめくるたびに、白銀や秀知院学園の仲間と過ごした思い出が蘇る。

なおOPテーマは、鈴木雅之 feat. 古賀 葵「アブナイキオク」に決定している。

「かぐや様は告らせたい 大人への階段」詳細

「どれも懐かしくて、

全てがかけがえのない大切な思い出。」

秀才たちが集うエリート校・秀知院学園

その生徒会で出会った副会長・四宮かぐやと生徒会長・白銀御行。

2人は長きにわたる恋愛頭脳戦の末、交際することに……

月日は流れ、部屋でひとりアルバムを眺めるかぐや。

そこには、白銀や秀知院学園の仲間と過ごした思い出を収めた写真が並んでいる。

懐かしさに浸りページをめくる度、かぐやの思い出が蘇る。

(C)赤坂アカ／集英社・かぐや様は告らせたい製作委員会