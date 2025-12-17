中年男性が買うべきユニクロ＆GU「コスパ抜群の1990円」「使いやすさとトレンド性を両立」3つの傑作アイテム
―［ファストファッション、全部買ってみた］―
ファッションYoutuberのまとめです。普段はアパレル会社を経営するかたわら、ユーチューブやSNSなどを通じて、ファッションに関する役立つ情報を発信しています。
◆ユニクロ、GUで買える傑作パンツ
今回はファストファッションで買えるおすすめパンツを3点紹介します。パンツはメンズの定番アイテムだからこそ、各ブランドが大量にリリースしていて商品数が膨大です。
「どれを選べばいいのかわからない」という人が非常に多いアイテムでもあります。とはいえ、適当に選ぶのは危険。特にパンツは試着が面倒だからこそ、つい適当に選んでしまう人が多いんですが、それでは高確率で失敗します。
そこで今回は大人世代に向けたオススメのパンツを3本紹介します。ぜひこの機会にこの記事を参考に今後のお買い物に役立ててみてください。
今回、紹介するのは以下の3アイテムです。
・GU/ワイドスラックス 1990円
・ユニクロ/ギアパンツ 3990円
・ユニクロ&JWアンダーソン/ストレートジーンズ 4990円
◆▼ワイドスラックス（GU）
まず紹介するのはGUのワイドスラックス 。パンツ選びでまず最初に考えなきゃいけないのは、シルエットがしっかりトレンドなのかどうか。ここが超重要です。
トレンドは「若者が取り入れる流行りもの」と思っている方が大多数ですが、トレンドは大衆の価値観の集合体といえます。だからこそ、トレンドのシルエットのパンツを履いていないと、最新の価値観からズレたパンツを履いているだけ、という状態になります。なので、トレンドのシルエットを履いておけば、その時代の「普通」を手に入れることができるということです。
そして、現代のパンツのシルエットのトレンド＝「普通」がワイドシルエットです。こちらは商品名がワイドスラックスというだけあって、ワイドシルエットの緩めのパンツになっています。
とはいえ、しっかり目に太いわけではないので、ここからデビューするにはうってつけ。メンズファッションは「全体で大人っぽく見せた方がハマりやすい」、つまりおしゃれに見せやすいものです。
では、大人っぽいパンツって何なのかと言われたら、それがスラックスです。スーツでも使われるのフォーマルで大人っぽいパンツに位置しています。
◆機能的にも着心地もバッチリ
このパンツはGUのワイドスラックスという商品名通り、ワイドシルエットでスラックスデザインになっている。だから大人っぽいということです。
カラーは黒がおすすめ。黒は一番大人っぽいカラーで、かつ他の色との相性も抜群。どんな色とも相性がいいのが黒のいいところなので、大人っぽく見せられつつ、配色も簡単になります。ということで、1本目は絶対に黒を選ぶべきです。
しかも、このパンツはコスパ抜群の1990円。ここまで安いと素材が心配だと思いますが、かなり頑張っています。ポリエステル100%なので、混率だけ聞くと安っぽく感じるかもしれませんが、チープな質感のテカりを極力抑えていて、この価格でこれなら文句ないでしょう。
また、実は後ろがゴムになっているので、ベルトなしで着用することもできます。ループも付いているので、ベルトで着用することも可能。機能的にも着心地もバッチリです。
◆▼ギアパンツ（ユニクロ）
次に紹介するのはユニクロのギアパンツ。こちらは機能性抜群のパンツです。年齢を重ねるにつれて、見た目だけではなく機能性も重視する方が増えてくるはず。
履いていて快適さを感じないパンツは着用回数も減りがち。その点、これは快適性を極めたようなパンツになっています。
