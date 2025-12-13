ÂåÂØÆù¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ï·ò¹¯¤è¤ê¤â¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬²ÁÃÍ / ¥Û¥Æ¥ë¤Ç¿·Ç¯¤ò·Ä¤Ó¡¢ÏÂ¤Î¿´¤ò³Ø¤Ö¡Ú¤Þ¤È¤áµ»ö¡Û
¥¨¥·¥«¥ë¾ÃÈñ¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤äÂ¾¼Ô¤Ø¤ÎÍø±×¤ò¶¯Ä´¤¹¤ëÍøÂ¾ÅªÆ°µ¡¤è¤ê¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î¸Ä¿ÍÅª¤ÊÍø±×¤ò¶¯Ä´¤¹¤ëÍø¸ÊÅªÆ°µ¡¤ÎÊý¤¬Âç¤¤Ê±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¿©ÉÊ¤Î¾ì¹ç¡¢´Ä¶ÇÛÎ¸¤äÆ°ÊªÊ¡»ã¤È¤¤¤¦ÍøÂ¾ÅªÆ°µ¡¤è¤ê¡¢·ò¹¯¤È¤¤¤¦Íø¸ÊÅªÆ°µ¡¤ÎÁÊµá¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹ÇÓ½ÐÎÌ¤òºï¸º¤Ç¤¤ëÂåÂØÆù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢·ò¹¯ÌÌ¤ÎÁÊµá¤ËÊÐ½Å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤Ï½½Ê¬¤ÊÉáµÚ¤¬Æñ¤·¤¤¾õ¶·¤À¡£¤½¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢¥Ð¡¼¥¬¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¥á¥Ë¥å¡¼¤òÁª¤ÖºÝ¤Î¡Ö¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾ÃÈñ¼Ô¿´Íý¤òÂª¤¨¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¿ä»¡¤µ¤ì¤ë¡£
¥ê¡¼¥¬¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥Æ¥ëÂçºå ¥ô¥£¥Ë¥§¥Ã¥È ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÊ¸²½¶µ¼¼¡Ö¥¨¥³¡¼¥ë ¥É ¥í¥¤¥ä¥ë¡×¤Ï¡¢Æ£°æ ½¡±Ù¡Ê¤½¤¦¤¨¤Ä¡Ë»á¡ÊÎ¢Àé²ÈÌ¾ÍÀ»ÕÈÏ¡¢¥¨¥³¡¼¥ë ¥É ¥í¥¤¥ä¥ë¹Ö»Õ¡Ë¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢2026Ç¯1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËËèÇ¯¹¥É¾¤Î¡Ö¿·½ÕÃã²ñ¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£Î¢Àé²ÈÌ¾ÍÀ»ÕÈÏ¤Ç¤¢¤ë½¡±Ù»á¤ÎÈþ¤·¤¤¤ªÅÀÁ°¤ÇÇ»Ãã¡¢ÇöÃã¤Î¸å¡¢¿À¸Í𠮷Ãû¤Î¿·Ç¯¤Î½Ë¤¤Á·¤ò¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤ëìÔÂô¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ»¶ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤ä¤µ¤·¤¤¸ì¤ê¸ýÄ´¤ÇÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤¹¤ë¡£Î®ÇÉ¤¬°ã¤¦Êý¤âÃãÆ»¤Î·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¿Í¤â¡¢µ¤·Ú¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¡£
¢£ÂåÂØÆù¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ï·ò¹¯¤è¤ê¤â¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬²ÁÃÍ¡ªÌÀ¼£Âç³Ø¾¦³ØÉô²ÃÆ£ÂóÌ¦½Ú¶µ¼ø¤é¤¬ÂåÂØÆù¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡Ö¤è¤À¤ì¤ÎÀï¤¤¡×¤ÇÍ¸ú¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¼Â¾Ú
¥¨¥·¥«¥ë¾ÃÈñ¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤äÂ¾¼Ô¤Ø¤ÎÍø±×¤ò¶¯Ä´¤¹¤ëÍøÂ¾ÅªÆ°µ¡¤è¤ê¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î¸Ä¿ÍÅª¤ÊÍø±×¤ò¶¯Ä´¤¹¤ëÍø¸ÊÅªÆ°µ¡¤ÎÊý¤¬Âç¤¤Ê±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¿©ÉÊ¤Î¾ì¹ç¡¢´Ä¶ÇÛÎ¸¤äÆ°ÊªÊ¡»ã¤È¤¤¤¦ÍøÂ¾ÅªÆ°µ¡¤è¤ê¡¢·ò¹¯¤È¤¤¤¦Íø¸ÊÅªÆ°µ¡¤ÎÁÊµá¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹ÇÓ½ÐÎÌ¤òºï¸º¤Ç¤¤ëÂåÂØÆù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢·ò¹¯ÌÌ¤ÎÁÊµá¤ËÊÐ½Å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤Ï½½Ê¬¤ÊÉáµÚ¤¬Æñ¤·¤¤¾õ¶·¤À¡£¤½¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢¥Ð¡¼¥¬¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¥á¥Ë¥å¡¼¤òÁª¤ÖºÝ¤Î¡Ö¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾ÃÈñ¼Ô¿´Íý¤òÂª¤¨¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¿ä»¡¤µ¤ì¤ë¡£
¢£Åß¤Î¤´Ë«Èþ¥Ð¡¼¥¬¡¼¡ª¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¡Ö¥Ñ¥ê¤È¤í¥Á¡¼¥º¥Ù¡¼¥³¥ó¥¨¥Ã¥°¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤Ê¤É4ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì
¥¦¥§¥ó¥Ç¥£¡¼¥º·¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼ÒµÚ¤Ó¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¥Ã¥Á¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢2025Ç¯12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¥Ã¥Á¥ó¡Ê¶¥ÇÏ¾ìÅ¹¤ò½ü¤¯¡Ë¤Ë¤Æ¡¢Âç¿Íµ¤¤Î¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¤Ë»Å¾å¤²¤¿¥Á¥§¥À¡¼¥Á¡¼¥º¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥Ñ¥ê¤È¤í¥Á¡¼¥º¥Ù¡¼¥³¥ó¥¨¥Ã¥°¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤Ê¤É4¼ï¤òÅßµ¨¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£¡Ö¥Ñ¥ê¤È¤í¥Á¡¼¥º¥Ù¡¼¥³¥ó¥¨¥Ã¥°¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¤Ç°ìËç¤º¤Ä¤Æ¤¤¤Í¤¤¤Ë»Å¹þ¤ó¤À¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¤Î¥Á¥§¥À¡¼¥Á¡¼¥º¤È¡¢¤È¤í¡Á¤ê¥Á¡¼¥º¤È¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¡¢¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤ë»ÅÎ©¤Æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥Û¥Æ¥ë¤Ç¿·Ç¯¤ò·Ä¤Ó¡¢ÏÂ¤Î¿´¤ò³Ø¤Ö¡ª¥ê¡¼¥¬¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥Æ¥ë¤Ç³Ú¤·¤à¡Ö¿·½ÕÃã²ñ¡×
¥ê¡¼¥¬¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥Æ¥ëÂçºå ¥ô¥£¥Ë¥§¥Ã¥È ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÊ¸²½¶µ¼¼¡Ö¥¨¥³¡¼¥ë ¥É ¥í¥¤¥ä¥ë¡×¤Ï¡¢Æ£°æ ½¡±Ù¡Ê¤½¤¦¤¨¤Ä¡Ë»á¡ÊÎ¢Àé²ÈÌ¾ÍÀ»ÕÈÏ¡¢¥¨¥³¡¼¥ë ¥É ¥í¥¤¥ä¥ë¹Ö»Õ¡Ë¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢2026Ç¯1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËËèÇ¯¹¥É¾¤Î¡Ö¿·½ÕÃã²ñ¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£Î¢Àé²ÈÌ¾ÍÀ»ÕÈÏ¤Ç¤¢¤ë½¡±Ù»á¤ÎÈþ¤·¤¤¤ªÅÀÁ°¤ÇÇ»Ãã¡¢ÇöÃã¤Î¸å¡¢¿À¸Í𠮷Ãû¤Î¿·Ç¯¤Î½Ë¤¤Á·¤ò¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤ëìÔÂô¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ»¶ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤ä¤µ¤·¤¤¸ì¤ê¸ýÄ´¤ÇÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤¹¤ë¡£Î®ÇÉ¤¬°ã¤¦Êý¤âÃãÆ»¤Î·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¿Í¤â¡¢µ¤·Ú¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¡£
¢£Ä¶¹âÀººÙ5K»£±Æ¡õ7200Ëü²èÁÇÀÅ»ß²èÂÐ±þ¡ªºÇ¿·¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ç¥¸¥«¥á
£Ì¡õ£Ì¥é¥¤¥Ö¥ê¡¼¥é¥¤¥Õ³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï5K¤ÎÄ¶¹â²òÁüÅÙÏ¿²è¤È7200Ëü²èÁÇ¤ÎÀÅ»ß²è»£±Æ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿ºÇ¿·¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥á¥é¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¥µ¥¤¥º¤Ø¤Î¥×¥ê¥ó¥È¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¹âÀººÙ¤Ê²è¼Á¤È¡¢Á¯ÌÀ¤Ê±ÇÁüÉ½¸½¤òµá¤á¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥â¥Ç¥ë¤À¡£ºÇ¿·¤Î¹â´¶ÅÙCMOS¥»¥ó¥µ¡¼¤òÅëºÜ¤·¡¢Äã¾ÈÅÙ´Ä¶¤Ç¤â¥Î¥¤¥º¤òÍÞ¤¨¤¿¥¯¥ê¥¢¤Ê»£±Æ¤¬²ÄÇ½¤À¡£5KÆ°²è»£±Æ¤Ç¤ÏºÙÉô¤Î¼Á´¶¤Þ¤ÇÁ¯ÌÀ¤ËµÏ¿¤Ç¤¡¢7200Ëü²èÁÇ¤Î¹âÀººÙÀÅ»ß²è¤ÏÎ¹¹Ô¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢É÷·Ê¡¢¿ÍÊª¤Ê¤É¤ò°ìÀ¸¤â¤Î¤Î»×¤¤½Ð¤È¤·¤Æ»Ä¤»¤ë¹â²è¼Á¤Ç»£±Æ¤Ç¤¤ë¡£
¢£¸½¾ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÆÃÃí¤Ç¤¤ë¡ª¥¢¥ë¥ßÀ½¥Ñ¥¤¥×¥«¡¼¥È
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÊªÎ®ÁÒ¸Ë¤Ê¤É¤Î¥Ô¥Ã¥¥ó¥°ºî¶È¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ëºÝ¡¢·ÚÎÌ¤Ê¤Î¤Ç¡¢½÷À¤Ç¤â°·¤¤¤ä¤¹¤¤¥¢¥ë¥ßÀ½¥Ñ¥¤¥×¥«¡¼¥È¡ÖCART-FA15PRA¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£ÆüËÜ¼ÒÀ½¤Î°ÂÄê¤·¤¿¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢75¥ê¥Ã¥È¥ë»ÅÍÍ¤ÎÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥³¥ó¥Æ¥Ê¤Î½Ð¤·Æþ¤ì¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¥ª¡¼¥×¥ó¹½Â¤¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²°Æâ³°¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¸úÎ¨Åª¤Êºî¶È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£75LÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥³¥ó¥Æ¥Ê¤ò¾å²¼¤ËÀÑºÜ¤Ç¤¡¢Í½È÷¤Î2¸Ä¤â¼êÁ°¤ËÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ó¤Ç¼ýÇ¼²ÄÇ½¤Ê¥«¡¼¥È¡£¥³¥ó¥Æ¥Ê¸ò´¹¤äÄÉ²Ã¤Î¤¿¤á¤ËÁÒ¸Ë¤äÃÖ¤¾ì¤ËÌá¤ë¼ê´Ö¤¬¾Ê¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢ºî¶È¤Î¸úÎ¨¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿ÆÃÃíÂÐ±þ¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢ºÜ¤»¤ë¤â¤Î¤ä»ÈÍÑ¤¹¤ë¾ì½ê¤Ë±þ¤¸¤Æ´õË¾¤Î¥µ¥¤¥º¤ä¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ÎÊÑ¹¹¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ X¡ÊµìTwitter¡Ë
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ Facebook
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ YouTube
¢£¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿µ»ö¤òÆÉ¤à
¡¦¡Ö¤ª¤Ð¤±¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×Âè2ÃÆ¡ª¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡Ö¤Ì¤¤¡×¤Ë¡ÚÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Û
¡¦¡ÚÆ°²è¤¢¤ê¡Û¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ä¥°¥ë¡¼¥×¡¢½÷»ÒÎ¹¤Ë¡ª¡ÖPremium hotel MONday ÉñÉÍ¥Ó¥å¡¼µ¡×¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó
¡¦¶¦ÁÏ·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó»¦Åþ¡ªÀ¤³¦Îß·×2.7²¯DL¤ÎÌ¾ºî¥²¡¼¥à¡ØSky À±¤òËÂ¤°»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡Ù¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁÏºî³èÆ°¤ò¸ø¼°¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È
¡¦»ñ¤µ¤ó¤¦¤É¤ó¤Îµí¤¹¤ÆéÉü³è¡ª¡Öµí¤¹¤Æé¤¦¤É¤ó¡×¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì
¡¦Âè3ÃÆ¤Ï4ËçÆù¤ÎÄ¶Âç·¿¥Ð¡¼¥¬¡¼¡ª¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°¡Ö¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¦¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¡×¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤ÊüÂê
¢£ÂåÂØÆù¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ï·ò¹¯¤è¤ê¤â¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬²ÁÃÍ¡ªÌÀ¼£Âç³Ø¾¦³ØÉô²ÃÆ£ÂóÌ¦½Ú¶µ¼ø¤é¤¬ÂåÂØÆù¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡Ö¤è¤À¤ì¤ÎÀï¤¤¡×¤ÇÍ¸ú¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¼Â¾Ú
¥¨¥·¥«¥ë¾ÃÈñ¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤äÂ¾¼Ô¤Ø¤ÎÍø±×¤ò¶¯Ä´¤¹¤ëÍøÂ¾ÅªÆ°µ¡¤è¤ê¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î¸Ä¿ÍÅª¤ÊÍø±×¤ò¶¯Ä´¤¹¤ëÍø¸ÊÅªÆ°µ¡¤ÎÊý¤¬Âç¤¤Ê±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¿©ÉÊ¤Î¾ì¹ç¡¢´Ä¶ÇÛÎ¸¤äÆ°ÊªÊ¡»ã¤È¤¤¤¦ÍøÂ¾ÅªÆ°µ¡¤è¤ê¡¢·ò¹¯¤È¤¤¤¦Íø¸ÊÅªÆ°µ¡¤ÎÁÊµá¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹ÇÓ½ÐÎÌ¤òºï¸º¤Ç¤¤ëÂåÂØÆù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢·ò¹¯ÌÌ¤ÎÁÊµá¤ËÊÐ½Å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤Ï½½Ê¬¤ÊÉáµÚ¤¬Æñ¤·¤¤¾õ¶·¤À¡£¤½¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢¥Ð¡¼¥¬¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¥á¥Ë¥å¡¼¤òÁª¤ÖºÝ¤Î¡Ö¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾ÃÈñ¼Ô¿´Íý¤òÂª¤¨¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¿ä»¡¤µ¤ì¤ë¡£
¢£Åß¤Î¤´Ë«Èþ¥Ð¡¼¥¬¡¼¡ª¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¡Ö¥Ñ¥ê¤È¤í¥Á¡¼¥º¥Ù¡¼¥³¥ó¥¨¥Ã¥°¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤Ê¤É4ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì
¥¦¥§¥ó¥Ç¥£¡¼¥º·¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼ÒµÚ¤Ó¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¥Ã¥Á¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢2025Ç¯12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¥Ã¥Á¥ó¡Ê¶¥ÇÏ¾ìÅ¹¤ò½ü¤¯¡Ë¤Ë¤Æ¡¢Âç¿Íµ¤¤Î¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¤Ë»Å¾å¤²¤¿¥Á¥§¥À¡¼¥Á¡¼¥º¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥Ñ¥ê¤È¤í¥Á¡¼¥º¥Ù¡¼¥³¥ó¥¨¥Ã¥°¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤Ê¤É4¼ï¤òÅßµ¨¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£¡Ö¥Ñ¥ê¤È¤í¥Á¡¼¥º¥Ù¡¼¥³¥ó¥¨¥Ã¥°¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¤Ç°ìËç¤º¤Ä¤Æ¤¤¤Í¤¤¤Ë»Å¹þ¤ó¤À¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¤Î¥Á¥§¥À¡¼¥Á¡¼¥º¤È¡¢¤È¤í¡Á¤ê¥Á¡¼¥º¤È¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¡¢¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤ë»ÅÎ©¤Æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥Û¥Æ¥ë¤Ç¿·Ç¯¤ò·Ä¤Ó¡¢ÏÂ¤Î¿´¤ò³Ø¤Ö¡ª¥ê¡¼¥¬¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥Æ¥ë¤Ç³Ú¤·¤à¡Ö¿·½ÕÃã²ñ¡×
¥ê¡¼¥¬¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥Æ¥ëÂçºå ¥ô¥£¥Ë¥§¥Ã¥È ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÊ¸²½¶µ¼¼¡Ö¥¨¥³¡¼¥ë ¥É ¥í¥¤¥ä¥ë¡×¤Ï¡¢Æ£°æ ½¡±Ù¡Ê¤½¤¦¤¨¤Ä¡Ë»á¡ÊÎ¢Àé²ÈÌ¾ÍÀ»ÕÈÏ¡¢¥¨¥³¡¼¥ë ¥É ¥í¥¤¥ä¥ë¹Ö»Õ¡Ë¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢2026Ç¯1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËËèÇ¯¹¥É¾¤Î¡Ö¿·½ÕÃã²ñ¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£Î¢Àé²ÈÌ¾ÍÀ»ÕÈÏ¤Ç¤¢¤ë½¡±Ù»á¤ÎÈþ¤·¤¤¤ªÅÀÁ°¤ÇÇ»Ãã¡¢ÇöÃã¤Î¸å¡¢¿À¸Í𠮷Ãû¤Î¿·Ç¯¤Î½Ë¤¤Á·¤ò¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤ëìÔÂô¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ»¶ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤ä¤µ¤·¤¤¸ì¤ê¸ýÄ´¤ÇÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤¹¤ë¡£Î®ÇÉ¤¬°ã¤¦Êý¤âÃãÆ»¤Î·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¿Í¤â¡¢µ¤·Ú¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¡£
¢£Ä¶¹âÀººÙ5K»£±Æ¡õ7200Ëü²èÁÇÀÅ»ß²èÂÐ±þ¡ªºÇ¿·¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ç¥¸¥«¥á
£Ì¡õ£Ì¥é¥¤¥Ö¥ê¡¼¥é¥¤¥Õ³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï5K¤ÎÄ¶¹â²òÁüÅÙÏ¿²è¤È7200Ëü²èÁÇ¤ÎÀÅ»ß²è»£±Æ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿ºÇ¿·¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥á¥é¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¥µ¥¤¥º¤Ø¤Î¥×¥ê¥ó¥È¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¹âÀººÙ¤Ê²è¼Á¤È¡¢Á¯ÌÀ¤Ê±ÇÁüÉ½¸½¤òµá¤á¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥â¥Ç¥ë¤À¡£ºÇ¿·¤Î¹â´¶ÅÙCMOS¥»¥ó¥µ¡¼¤òÅëºÜ¤·¡¢Äã¾ÈÅÙ´Ä¶¤Ç¤â¥Î¥¤¥º¤òÍÞ¤¨¤¿¥¯¥ê¥¢¤Ê»£±Æ¤¬²ÄÇ½¤À¡£5KÆ°²è»£±Æ¤Ç¤ÏºÙÉô¤Î¼Á´¶¤Þ¤ÇÁ¯ÌÀ¤ËµÏ¿¤Ç¤¡¢7200Ëü²èÁÇ¤Î¹âÀººÙÀÅ»ß²è¤ÏÎ¹¹Ô¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢É÷·Ê¡¢¿ÍÊª¤Ê¤É¤ò°ìÀ¸¤â¤Î¤Î»×¤¤½Ð¤È¤·¤Æ»Ä¤»¤ë¹â²è¼Á¤Ç»£±Æ¤Ç¤¤ë¡£
¢£¸½¾ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÆÃÃí¤Ç¤¤ë¡ª¥¢¥ë¥ßÀ½¥Ñ¥¤¥×¥«¡¼¥È
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÊªÎ®ÁÒ¸Ë¤Ê¤É¤Î¥Ô¥Ã¥¥ó¥°ºî¶È¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ëºÝ¡¢·ÚÎÌ¤Ê¤Î¤Ç¡¢½÷À¤Ç¤â°·¤¤¤ä¤¹¤¤¥¢¥ë¥ßÀ½¥Ñ¥¤¥×¥«¡¼¥È¡ÖCART-FA15PRA¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£ÆüËÜ¼ÒÀ½¤Î°ÂÄê¤·¤¿¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢75¥ê¥Ã¥È¥ë»ÅÍÍ¤ÎÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥³¥ó¥Æ¥Ê¤Î½Ð¤·Æþ¤ì¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¥ª¡¼¥×¥ó¹½Â¤¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²°Æâ³°¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¸úÎ¨Åª¤Êºî¶È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£75LÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥³¥ó¥Æ¥Ê¤ò¾å²¼¤ËÀÑºÜ¤Ç¤¡¢Í½È÷¤Î2¸Ä¤â¼êÁ°¤ËÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ó¤Ç¼ýÇ¼²ÄÇ½¤Ê¥«¡¼¥È¡£¥³¥ó¥Æ¥Ê¸ò´¹¤äÄÉ²Ã¤Î¤¿¤á¤ËÁÒ¸Ë¤äÃÖ¤¾ì¤ËÌá¤ë¼ê´Ö¤¬¾Ê¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢ºî¶È¤Î¸úÎ¨¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿ÆÃÃíÂÐ±þ¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢ºÜ¤»¤ë¤â¤Î¤ä»ÈÍÑ¤¹¤ë¾ì½ê¤Ë±þ¤¸¤Æ´õË¾¤Î¥µ¥¤¥º¤ä¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ÎÊÑ¹¹¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ X¡ÊµìTwitter¡Ë
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ Facebook
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ YouTube
¢£¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿µ»ö¤òÆÉ¤à
¡¦¡Ö¤ª¤Ð¤±¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×Âè2ÃÆ¡ª¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡Ö¤Ì¤¤¡×¤Ë¡ÚÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Û
¡¦¡ÚÆ°²è¤¢¤ê¡Û¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ä¥°¥ë¡¼¥×¡¢½÷»ÒÎ¹¤Ë¡ª¡ÖPremium hotel MONday ÉñÉÍ¥Ó¥å¡¼µ¡×¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó
¡¦¶¦ÁÏ·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó»¦Åþ¡ªÀ¤³¦Îß·×2.7²¯DL¤ÎÌ¾ºî¥²¡¼¥à¡ØSky À±¤òËÂ¤°»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡Ù¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁÏºî³èÆ°¤ò¸ø¼°¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È
¡¦»ñ¤µ¤ó¤¦¤É¤ó¤Îµí¤¹¤ÆéÉü³è¡ª¡Öµí¤¹¤Æé¤¦¤É¤ó¡×¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì
¡¦Âè3ÃÆ¤Ï4ËçÆù¤ÎÄ¶Âç·¿¥Ð¡¼¥¬¡¼¡ª¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°¡Ö¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¦¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¡×¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤ÊüÂê