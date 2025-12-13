´¨¤¤Æü¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¡ÄÂÎ¤ò¿Ä¤«¤é²¹¤á¤ë¡ÈÊØÍø¿©ºà¡É¤È¤Ï¡©¡¡´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤¬¶µ¤¨¤ëÂÎ²¹°Ý»ý¤ËÌòÎ©¤Ä¡È¤¢¤Ã¤¿¤«¥ì¥·¥Ô¡É
¡¡Ä«ÈÕ¤òÃæ¿´¤ËÎä¤¨¹þ¤ß¤¬¸·¤·¤¤»þ´ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´¨¤¤Æü¤ËÂÎ¤ò²¹¤á¤ë¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿©ºà¤ËÂÎ¤ò²¹¤á¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÂÎ¤ò²¹¤á¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¿©ºà¤ÎÆÃÄ§¤ä¤ª´«¤á¤ÎÄ´ÍýÊýË¡¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤Î¾¾ÅÄ²ÃÆà¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ¦ÃÎ¼±¡Û¡Ö¤¨¤Ã¡Ä¡×¡¡¤³¤ì¤¬ÂÎ¤ò²¹¤á¤ë¡ÈÊØÍø¿©ºà¡É¤Ç¤¹¡ª¡Ê²èÁü14Ëç¡Ë
Åß¤Ë¼ý³Ï¤µ¤ì¤ë¿©ºà¤Ë¤ÏÂÎ¤ò²¹¤á¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë
Q.¤½¤â¤½¤â¡¢ÂÎ¤ò²¹¤á¤ë¿©¤ÙÊª¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¾¾ÅÄ¤µ¤ó¡Ö´¨¤¤ÃÏÊý¤Ç°é¤Ã¤¿¤ê¡¢Åß¤Ë¼è¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¿©ºà¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¿åÊ¬¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢ÂÎ¤ò²¹¤á¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë°ò¤ä¥´¥Ü¥¦¤Ê¤É¤ÎÃÏÃæ¤Ç°é¤Äº¬ºÚÎà¤Ï¡¢ÅÚ¤ÎÃæ¤Ç±ÉÍÜ¤ò¤¸¤Ã¤¯¤êµÛ¼ý¤·¤Ê¤¬¤é°é¤Ä¤Î¤Ç±ÉÍÜ¤¬Â¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÎ¤ò²¹¤á¤Ä¤ÄÉ¬Í×¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤òÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¹áÌ£ÌîºÚ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤Ë¤ª¤¤À®Ê¬¤¬·ìÎ®Â¥¿Ê¸ú²Ì¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£Â¾¤Ë¤â¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬ËÉÙ¤Ê¿©ºà¤ÏÂÎ¤ò²¹¤á¤ë¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¼è¤ë¤È¶ÚÆùÎÌ¤¬¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢´ðÁÃÂå¼Õ¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÇ®¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
Q.¤Ç¤ÏÅß¤ËÂÎ¤ò²¹¤á¤ë¿©¤ÙÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£´¨¤¤Æü¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿©¤ÙÊª¤ò¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¤ª´«¤á¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¾¾ÅÄ¤µ¤ó¡Ö¤Þ¤º¡¢¥Ë¥ó¥¸¥ó¤ä¥ì¥ó¥³¥ó¡¢»³°ò¡¢¥´¥Ü¥¦¤Ê¤É¤Îº¬ºÚÎà¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥ê¥·¥ó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¥¿¥Þ¥Í¥®¤ä¥Ë¥ó¥Ë¥¯¡¢¥Í¥®¡¢¥Ë¥é¤â¤ª´«¤á¤Ç¤¹¡£Â¾¤Ë¤â¡¢EPA¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¥¤¥ï¥·¤ä¥«¥Ä¥ª¡¢¥µ¥±¤Ê¤É¤Îµû¤ä¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óE¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¥«¥Ü¥Á¥ã¡¢¥¸¥ó¥²¥í¡¼¥ë¤È¤¤¤¦¿É¤ßÀ®Ê¬¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¥·¥ç¥¦¥¬¤Ê¤É¤â¿©¤Ù¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥¢¥ê¥·¥ó¤äEPA¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óE¡¢¥¸¥ó¥²¥í¡¼¥ë¤Ï¤¤¤º¤ì¤â·ì¹Ô¤òÂ¥¿Ê¤µ¤»¤ëÀ®Ê¬¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÂÎ¤ò²¹¤á¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢±ö¤ä¤ß¤½¤Ê¤É¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤â¡¢Ç®¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤¿¤êÂå¼Õ¤òÂ¥¿Ê¤µ¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤ª´«¤á¤Ç¤¹¡£ÂÎ¤ò²¹¤á¤ë¿©ºà¤ÈÄ´Ì£ÎÁ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÎÁÍý¤òºî¤ë¤È¡¢¤è¤ê¸ú²Ì¤¬Áý¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
Q.Åß¤ËÂÎ¤ò²¹¤á¤ë¿©¤ÙÊª¤ò¿©¤Ù¤ëºÝ¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÄ´Íý¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª´«¤á¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¾¾ÅÄ¤µ¤ó¡ÖÄêÈÖ¤Ê¤Î¤ÏÆé¤Ç¤¹¤Í¡£ÅßÌîºÚ¤äº¬ºÚ¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤ì¤¿Ç®¡¹¤ÎÆé¤ò¿©¤Ù¤ì¤Ð¡¢ÂÎ¤Î¿Ä¤Þ¤Ç²¹¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÌîºÚ¤ò¼Ñ¤Æ¥³¥ó¥½¥á¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤·¡¢Æ¦Æý¤òÆþ¤ì¤Æ¥¹¡¼¥×¤Ë¤¹¤ë¤Î¤âÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Æ¦Æý¤Ï¥«¥í¥ê¡¼¤¬¤½¤³¤Þ¤Ç¹â¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç·ò¹¯Åª¤Ç¤¹¤·¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤òÂ¿¤¯´Þ¤à¤Î¤Ç¡¢Ç®¤ËÊÑ´¹¤µ¤ì¤ÆÇ®¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¸ú²Ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾Ã²½¤µ¤ì¤ë¤Î¤â¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÂÎ²¹ÊÝ»ý¤Ë¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ë¥ó¥¸¥ó¤ä¥ì¥ó¥³¥ó¡¢¥´¥Ü¥¦¤Ê¤É¤Îº¬ºÚÎà¤Ë¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¡¢ÂçÆ¦¤Ê¤É¤ò²Ã¤¨¤¿¼ÑÊª¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¥«¥Ü¥Á¥ã¤ò¼ÑÊª¤ä¥µ¥é¥À¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ë»È¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤âÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤½¤äÇ¼Æ¦¤Ê¤É¤ÎÈ¯¹Ú¿©ÉÊ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Î¤â¤ª´«¤á¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¹áÌ£ÌîºÚ¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÂÎ¤ò²¹¤á¤Ä¤ÄÎÁÍý¤ÎÌ£¤â¹©É×¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»È¤¤¤ä¤¹¤¤¹áÌ£ÌîºÚ¤Ï¥·¥ç¥¦¥¬¤Ç¤¹¤Í¡£ÆÚ¤Î¥·¥ç¥¦¥¬¾Æ¤¤Ê¤É¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê»È¤Ã¤¿¤ê¡¢¥·¥ç¥¦¥¬¤òÇö¤¯¥¹¥é¥¤¥¹¤·¤Æ¥Ï¥Á¥ß¥ÄÄÒ¤±¤Ë¤·¡¢¹ÈÃã¤ËÆþ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡º¬ºÚÎà¤ä¹áÌ£ÌîºÚ¡¢EPA¤ò´Þ¤àµû¤Ê¤É¤¬ÂÎ¤ò²¹¤á¤ë¸ú²Ì¤Î¤¢¤ë¿©ºà¤À¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿©ºà¤ò¤¦¤Þ¤¯ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤éÄ´Íý¤·¡¢¿©»ö¤ÇÂÎ¤ò²¹¤á¤Ê¤¬¤é´¨¤¤Åß¤ò¾è¤êÀÚ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£