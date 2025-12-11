この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

茂木健一郎氏「人生とはメタ認知の階段を上がること」ソクラテスの“無知の知”に学ぶ、絶え間ない成長の本質

脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」で「メタ認知の階段を上る」と題した動画を公開。動画では、自分を客観的に認識する能力である「メタ認知」について解説し、それが単なる有無の問題ではなく、人生を通じて絶えず向上させていくべき「階段」のようなものであると説いた。



茂木氏はまず、能力が低い人ほど自己評価が高くなる「ダニング＝クルーガー効果」を挙げ、これは「メタ認知を欠いてしまう」典型的な例だと指摘する。子供が抱く万能感もメタ認知が未発達な状態であり、大人になるにつれて他者との比較や大きな目標を認識することで、自分の現状を把握し謙虚な姿勢が生まれると説明した。



しかし、茂木氏はメタ認知を「あるか、ないか」の二元論で捉えることに疑問を呈す。氏が提唱するのは「メタ認知の階段」という概念だ。「あるところまで学んだこと」や身につけた知識・スキルが土台となり、それを前提として「次のメタ認知が起こる」と語る。メタ認知は固定的な能力ではなく、経験を積むことでより高い次元へと上がっていくプロセスそのものであるという独自の視点を示した。



この考えに基づき、茂木氏は「我々は、ある意味でメタ認知がない状態に常にある」と主張する。これは、常に次のステップへ進む余地があることを意味し、ソクラテスの言う「無知の知」とは、まさに「自分にはまだメタ認知が足りない」と自覚することだと解説。「メタ認知がないということに気づいて、常にオープンエンドで」学び続ける姿勢が重要だと強調した。



最後に茂木氏は「人生とはメタ認知の階段を上がることだ」と結論づける。過去の学びが積分的に積み重なる一方で、常に一つ上のメタ認知を目指す差分が存在するのが人生であり、だからこそ「我々は常に謙虚じゃなければいけないし、常に学び続けなければいけない」と、視聴者にメッセージを送った。