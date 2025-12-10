¥í¥Ã¥ÆÀ¾Àî¡¢4200Ëü±ß¤Ç¹¹²þ¡¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¿·¿Í²¦¡¢2.5ÇÜ°Ê¾å
¡¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¿·¿Í²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¥í¥Ã¥Æ¤ÎÀ¾Àî»Ë¾Ì³°Ìî¼ê¤¬10Æü¡¢ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç·ÀÌó¸ò¾Ä¤·¡¢º£µ¨1600Ëü±ß¤«¤é2.5ÇÜ°Ê¾å¤È¤Ê¤ëÇ¯Êð4200Ëü±ß¤Ç¹¹²þ¤·¤¿¡£¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿º£µ¨¤Ï108»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æµ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÅþÃ£¤·¡¢¥ê¡¼¥°6°Ì¤ÎÂÇÎ¨2³ä8Ê¬1ÎÒ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¡Ö¡Ê¶â³Û¤Ë¤Ï¡Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡£Íèµ¨¤Ï¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Íèµ¨¤Ï¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¤Ë²Ã¤¨¡ÖÂÇ¼Ô¤ÎÂç¤¤¤¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¸À¤¦¤Ê¤é¡¢ËÍ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¡×¤È¹â¤¤ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤ë¡£ÂÇÎ¨¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ä¹ÂÇÎÏ¸þ¾å¤âº£½©¤«¤é¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤À¡£ËÜÎÝÂÇ¤Ï¡Ö2·åÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë