【マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ】 2026年6月26日 発売予定

ウィザーズ・オブ・ザ・コーストは、「マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ」のカード情報を、世界へ向けてライブ配信された特別番組「A Marvel Super Heroes Prologue」で先行公開した。

「マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ」は2026年6月26日に世界同時発売予定。魅力的なキャラクター、ダイナミックなアート、新たなメカニズムを組み合わせ、マーベル・ユニバースをマジックならではの形で体験できる特別な新セットとなっている。

今後も発売日に向けて、さらなる公開情報やプレビューが発表される予定。詳細は公式サイトで確認できる。また、特別パネルの全編は公式YouTubeチャンネルで視聴することが可能だ（英語のみ）。

「マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ」のカード情報

ヒーローとヴィランが交差するユニバース

マジックとマーベルの世界が融合し、伝説的キャラクター、強力な能力、そしてコミックならではの躍動感あふれるストーリーテリングが1つになる。キャプテン・アメリカ、セントリー、インクレディブル・ハルク、クイックシルバーなど、マーベルを代表するヒーローが多数登場する。

もちろん、ヒーローがいればヴィランも登場する。バロン・ヘルムート・ジモ、スーパースクラル、そしてラトヴェリアの支配者ドクター・ドゥームなど、マーベルを象徴する悪役たちもマジックのカードとして初登場を果たす。

「マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ」統率者デッキ

また番組内では、本セットに複数の統率者デッキを収録することも発表。その中でも、マーベルの「最初の家族」ファンタスティック・フォーをテーマにした統率者デッキが初披露された。ミスター・ファンタスティック、インビジブル・ウーマン、ヒューマン・トーチ、ザ・シングの4名をデッキの中心となる統率者として選択できる構成であることも紹介された。

ブースター・ファンで地球を救え

さらに「マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ」は、マーベル作品を象徴するクラシックなコミックアートの伝統にもオマージュを捧げている。《Namor, the Sub-Mariner》や《World War Hulk》など、マーベルの歴史的瞬間を彷彿とさせるアートワークが多数収録され、色彩・構図・物語表現といったコミック文化の魅力をカードとして再現している。

(C)2025 MARVEL