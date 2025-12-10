高市早苗内閣で財務大臣に就任した片山さつき氏が「文藝春秋」1月号で、ジャーナリスト・森健氏のインタビューに応じた。

元財務官僚で女性初の主計官を務めた片山氏は、史上初の女性財務大臣として約20年ぶりの“古巣”への帰還となった。政府債務残高1133兆円という厳しい財政状況の中で、高市政権が掲げる「責任ある積極財政」の難しい舵取りを託された。

この重要なポストを高市氏から託された経緯について森氏が訊ねると、片山氏は2021年のエピソードを明かした。

「当時、自民党が選択的夫婦別姓やLGBTなどについて、保守のラインを緩めてしまうのではと憂う仲間が安倍元総理をなんとなく軸にしながら集まったんです。大臣経験者の女性では高市さんと山谷えり子さんと私でした。安倍元総理はご存命でしたが、もし安倍さんが総裁選に出られないなら、高市さんが保守をまとめて出たらどうかと勧めたんです」（片山氏、以下同）

その後、片山氏のセミナーなどに来た高市氏が報道陣を前に、「高市早苗内閣になったら財務大臣は片山さつき」と公言するようになったという。

実際に任命されたときの心境について森氏が問うと、片山氏は次のように振り返った。

「約束を守る信義の人だなと。もし別のポストや何も打診がなかったらどうしようとも思っていましたから（笑）。同時に、高市さんは総裁になった瞬間『茨の道』だと表現しましたが、ならば私も同じ道だろうと。首相指名選挙の2週間ほど前から覚悟していました」

大胆な補正予算の一方、減税の可能性を聞くと……

高市政権は、物価高対策として児童手当を2万円上乗せ給付、昨年の3倍以上の重点支援地方交付金、電気・ガス代の補助など大盤振る舞いの補正予算を組んだ。

「財務省は毎年増え続ける歳出をいかに抑えるかが本能、条件反射です。私は主計局の主計官も主査も経験しているのですごくよくわかりますが、日本の夢のある未来のためには、良い面は残しつつマインドをリセットしなければいけません」

一方で、日本維新の会が求める食品の2年間消費税ゼロを実行すると、年約5兆円の税収が減少すると言われている。奇しくも取材当日は市場で円、株、債券が下落するトリプル安。3年前に財源がないままに大型減税策を打ち出し、急激なトリプル安に見舞われたイギリスの「トラス・ショック」のような懸念はないか、森氏が訊ねると――。

消費税減税に対する回答のほかに、かつて後輩だった財務省幹部らとの関係、「ザイム真理教」と揶揄された財務省改革への具体的な取り組みなど、詳細に語り尽くした片山大臣の単独インタビュー「財務官僚のマインドをリセットします」は、12月10日発売の「文藝春秋」1月号、月刊「文藝春秋」のウェブメディア「文藝春秋PLUS」（12月9日公開）に掲載されている。

