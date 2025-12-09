¡ÚSNSÊ¨Æ¡Û¥ß¥¹¥É¡ÖÊ¡ÂÞ2026¡×Í½Ìó¼õÉÕ¤¬³«»Ï¡¡¡Ö¥Ý¥ó¡¦¥Ç¡¦¥ê¥ó¥°¡×·¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡¢¸¶ÅÄ¼£¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ë¡ÖÍß¤·¤¹¤®¤ë¡×
¡¡¥À¥¹¥¥ó¡ÊÂçºåÉÜ¿áÅÄ»Ô¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤¬¡¢Ê¡ÂÞ¡Ö¥ß¥¹¥ÉÊ¡ÂÞ2026¡×¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò12·î10Æü¸áÁ°5»þ¤Ë³«»Ï¡£º£Ç¯¤ÎÊ¡ÂÞ¤Ï¡¢¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥Ý¥ó¡¦¥Ç¡¦¥é¥¤¥ª¥ó¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥°¥Ã¥º¤òÉõÆþ¤·¤¿¡Ö¥ß¥¹¥ÉÊ¡ÂÞ3,800±ß¡×¤È2016Ç¯¤Ë»àµî¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î¸¶ÅÄ¼£¤µ¤ó¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥ß¥¹¥ÉÊ¡ÂÞ6,500±ß¡×¤Î2¼ïÎà¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¥°¥Ã¥º¤¬Á´Éô¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¡¡¤³¤ì¤¬¡¢Ê¡ÂÞ¤Î¡ÈÃæ¿È¡É¤Ç¤¹¡ª
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¸¶ÅÄ¼£¤µ¤ó¥È¡¼¥ÈÍß¤·¤¤¡×¡Ö¸¶ÅÄ¼£¤µ¤ó¤À¡¼¡ª¡ª¡×¡Ö¥ª¥µ¥à¥°¥Ã¥º¤Ï¤Ò¤«¤ì¤ë¡×¡Ö¥Ý¥ó¥Ç¥é¥¤¥ª¥ó¤ÈÃç´ÖÃ£¤¤¤ë¡ª¡×¡Ö¥Ý¥ó¥Ç¥ê¥ó¥°¤Ì¤¤¤°¤ë¤ßµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÍß¤·¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ê¡ÂÞ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥ß¥¹¥ÉÊ¡ÂÞ3,800±ß¡×¤Ï¡¢¥É¡¼¥Ê¥Ä¤ò¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¤ë¡Ö¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¥Ã¥È¡×¡¢¥Ý¥ó¡¦¥Ç¡¦¥é¥¤¥ª¥ó¤Î»É¤·¤å¤¦¤¬Æþ¤Ã¤¿¡Ö¥Ý¥ó¡¦¥Ç¡¦¥é¥¤¥ª¥ó¥ß¥Ë¥È¡¼¥È¡×¡¢¥Ý¥ó¡¦¥Ç¡¦¥é¥¤¥ª¥ó¤ä¿Íµ¤¤Î¥É¡¼¥Ê¥Ä¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ï¥ó¥É¥¿¥ª¥ë2Ëç¥»¥Ã¥È¡×¡¢¡Ö¥É¡¼¥Ê¥Ä°ú´¹¥«¡¼¥É¡Ê20¸ÄÊ¬¡Ë¡×¤¬¥»¥Ã¥È¡£²Á³Ê¤Ï3800±ß¡Ê°Ê²¼¡¢ÀÇ¹þ¤ß¡Ë¡£¡¡
¡¡°ìÊý¡¢6500±ß¤Î¡Ö¥ß¥¹¥ÉÊ¡ÂÞ6,500±ß¡×¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ï¥Ã¥Ú¥ó¤¬¤Ä¤¤¤¿¡Ö¥Ý¥ó¡¦¥Ç¡¦¥ê¥ó¥°·¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡×¡¢A4¥µ¥¤¥º¤¬Æþ¤ë¡Ö¸¶ÅÄ¼£¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡×¤È¡Ö¸¶ÅÄ¼£¥Ï¥ó¥É¥¿¥ª¥ë¡×¡¢4¼ïÎà¤ÎÉ½»æ¤òº¹¤·ÂØ¤¨¤Æ»È¤¨¤ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÄ¢¡Ö¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¥ó¡×¡¢¥ß¥¹¥É¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥ì¥ó¥É¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬3¼ïÎà¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ë¹ç¤¦¥É¥ê¥Ã¥×¥³¡¼¥Ò¡¼¥»¥Ã¥È¡×¡¢¡Ö¥É¡¼¥Ê¥Ä°ú´¹¥«¡¼¥É¡Ê35¸ÄÊ¬¡Ë¡×¤¬¥»¥Ã¥È¡£
¡Ö¥É¡¼¥Ê¥Ä°ú´¹¥«¡¼¥É¡×¤Ï¡¢¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Î¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤ËÏ¢·È¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢209±ß°Ê²¼¤Î¥É¡¼¥Ê¥Ä¤È°ú¤´¹¤¨¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¡Ö¥É¡¼¥Ê¥Ä°ú´¹¥«¡¼¥É¡×¤Ï¥ß¥¹¥É¥Í¥Ã¥È¥ª¡¼¥À¡¼¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤«¤éÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Í¸ú´ü¸Â¤Ï2026Ç¯5·î31Æü¸á¸å11»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£
¡¡Í½Ìó¼õÉÕ¤Ï¡¢¥ß¥¹¥É¥Í¥Ã¥È¥ª¡¼¥À¡¼¤Î¤Û¤«¡¢³ÆÅ¹ÊÞ¤ÎÅ¹Æ¬¤Ç¤â¼Â»Ü¡£¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤Ç¤¹¡£¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤è¤ê¼è¤ê°·¤¤»þ´Ö¡¢ÈÎÇä¿ô¤¬°Û¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£