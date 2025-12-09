「今までで1番」「かっこよすぎ」“統一”された福岡の新ユニフォームに好評の声
アビスパ福岡は8日、2026シーズンの特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」で着用する新ユニフォームのデザインコンセプトを発表した。
福岡は11月30日に行われたホーム最終戦セレモニーでデザインをお披露目。ネイビーを基調に、梅の花をモチーフとしたグラデーションが施され、ユニフォームパートナーのロゴは白の文字で統一されている。
クラブはデザインコンセプトに関し、公式サイトで次のように説明した。
「2026年は、福岡市が掲げる『一人一花』の取り組みや『福岡フラワーショー』の開催など、『花』が街のテーマとなる特別な一年です。この機運と、クラブ創設30周年を経て新たな歴史を築くという決意を象徴するため、福岡のシンボルである梅の花をモチーフにデザインを採用しました」
さらにデザインの特徴を具体的に3つ挙げている。
「『梅の五角形』が繋ぐ絆:梅を表す五角形のパターンを全体に施し、これは福岡の皆様とクラブとの強固な繋がりを表現しています」
「希望を照らすグラデーション:『白梅』を連想させる純粋な白色と、クラブカラーであるブルーヴェールダンスを組み合わせ、まるで鉱物のように繊細なきらめきを放つグラデーションを創出しました」
「未来への願いを込めた“右肩上がり”:右肩部分に白色を大胆に配置し、グラデーションが右肩に向かって明るくなるデザインは、クラブの “右肩上がり”の成長と、共に歩む明るい未来を祈願する強い想いを込めています」
クラブは「このユニフォームと共に、30年の歴史の上にさらなる高みを目指すアビスパ福岡に、どうぞご期待ください!」とPRした。
販売については、数量限定での実施を予定。詳細は改めて告知するという。
クラブ公式X(旧ツイッター/@AvispaF)でもユニフォーム画像が公開されると、「今までで1番デザインいい!」「かっこよすぎる」「スポンサー名も白統一、各スポンサーさんありがたい!」「デザイン良すぎる」「統一ユニ!めっちゃかっこえええ!!!!」「デザイン綺麗だし、スポンサーロゴが溶け込んでて良いね」などの反応が寄せられた。
