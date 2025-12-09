22歳の元アイドルが、生田斗真似の30歳イケメン男性とデートへ行き、積極的にアプローチ。あざとかわいい「あーん」の食べ方に、スタジオのMC陣が驚く場面があった。

【映像】生田斗真似のモテモテ30歳男性（元アイドルのセクシーな食べ方も）

ABEMA『隣の恋は青く見える』は、関係に悩みや迷いを抱えるカップルたちが、お互いの同意のもと“一時的な破局”を選択し、彼氏・彼女がいない“恋愛フリー”の状態で、禁断の“公認”浮気生活を送る恋愛リアリティーショー。参加者たちは「復縁」「別れ」「新しい恋」という3つの選択の中から、最後の決断を下す。2年ぶり、5シーズン目となる『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』には6組のカップル、男女計12名が参加。シーズン最長の20日間の共同生活を行う。スタジオ見届け人は陣内智則、前田敦子、藤田ニコルの3名。

元アイドルのアイラ（22歳／インフルエンサー）は、今回の共同生活で本気の恋に落ちた。その相手は、サヤカ（34歳／フィットネストレーナー）の元恋人・ダイシロウ（30歳／エステティシャン）。共同生活9日目、アイラはサヤカとサウナに入りながら、ダイシロウをめぐり、バチバチのトークを展開。ちょうどそのタイミングでダイシロウからメッセージが届き、デートに誘われると、アイラはサヤカの前で喜びを爆発させた。

翌日、待ち合わせ場所にダイシロウがやって来ると、アイラは一瞬にして乙女の表情に。ウキウキした足取りで、近くのカフェへ向かった。店に入るとアイラは、ダイシロウからデートの誘いのメッセージを受け取ったとき、隣にサヤカがいたことを報告。ダイシロウが「なんか言ってた？」とサヤカの反応を気にすると、アイラは「結構バチバチだったかな」と振り返り、サヤカが今もダイシロウを想っていることを、包み隠さず伝えた。

その後、アイラは「一目ぼれしがちなのね。こないだ会ったときに、かっこいいなと思って。だから早く会いたいなって思った」と猛アピール。さらに「これ本当だから。他の人には言っていないの」とダイシロウに熱い視線を送った。ダイシロウは「すっごいかわいいね」「キュンキュンするわ」と口にし、ノックアウトされた様子。スタジオのMC陣からは、ダイシロウが年下女子との恋にハマる展開を予想する声も上がった。

注文したスイーツが運ばれてくると、ダイシロウは自分のパウンドケーキをアイラに「あーん」と食べさせてあげた。するとアイラは、スプーンを噛んでダイシロウを上目遣いで見つめ、一呼吸置いてからケーキを飲み込んだ。これを見たスタジオのMC陣は「食べ方！」「あざとい！」とザワザワ。前田は自分の口元を指差し「ここで止めたね」と驚きの表情を浮かべ、藤田も「あれどうやってやるの？」と興味津々の様子だった。