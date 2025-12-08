¡Ú¹â»Ô¼«Ì±¡Û¶¶²¼»á¡Ö¤Ê¤ó¤Ê¤ÎËãÀ¸¤µ¤ó¡ª¡©¡×ËãÀ¸ÂÀÏº»á¤¬Ãæ¹ñÊ°³´¤â¶¯µ¤¤Ë¹â»Ô±ç¸î¢ª£³Æü¸å¤Ë¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¡Ö¹³µÄ¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤ë¤Î¡©¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡¡°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤Ç¹ë¸ì¡Ö¸ý¤À¤±ÈÖÄ¹¤Ë¤âÄø¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡¶¶²¼Å°ÊÛ¸î»Î¤¬£¸Æü¡¢£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¥´¥´¥¹¥Þ¡Á£Ç£Ï£Ç£Ï¡ª£Ó£í£é£ì£å¡ª¡Á¡×¤Ë½Ð±é¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï²ÆìËÜÅçÆîÅì¤Î¸ø³¤¾å¶õ¤Ç£¶Æü¤ËÃæ¹ñ³¤·³¤Î¶õÊì¤«¤éÈ¯´Ï¤·¤¿£Ê£±£µÀïÆ®µ¡¤¬¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤Î£Æ£±£µÀïÆ®µ¡¤ËÂÐ¤·£²²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¤·¤¿ÌäÂê¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬ÂæÏÑÍ»ö¤ÎºÇ°¥±¡¼¥¹¤òÁÛÄê¤·¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¡×¤È¹ñ²ñÈ¯¸À¤·¡¢Ãæ¹ñ¤¬ÌÔÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤¬¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¤¿¤È¤È¤é¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜÂ¦¤Ï¶¯¤¯¹³µÄ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¶¶²¼»á¤Ï¹â»ÔÈ¯¸À¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤¿ÆüËÜÂ¦¤Î°ìÏ¢¤Î¼çÄ¥¤ËÀïÎ¬¤¬¤¢¤ë¤Ê¤éÊÌ¤À¤¬¡¢¸½¾õ¤ÎÆüËÜ¤ÎÎÏ¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÆ±ÍÍ¤Ç¡Ö°ä´¸Ë¤¡×¤Î¹³µÄ»ß¤Þ¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤â¹³µÄ¤Ð¤Ã¤«¤ê¡£ÆüËÜ¤Ï·ë¶É¡¢º£¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¹³µÄ¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¹ñ¤Ê¤ó¤À¤È¹ñÌ±¤¬Íý²ò¤¹¤ë¤«¡¢¥ì¡¼¥À¡¼¤Þ¤ÇÅö¤ÆÊÖ¤»¤È¤ä¤ë¤Î¤«¡£¹â»Ô¤µ¤ó¤Ë¤ÏÎäÀÅ¤Ë¡¢Âç±þ±çÃÄ¤¬·ìµ¤À¹¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¹³µÄ¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¹ñ¤À¤È¤Ò¤È¤Þ¤º¤ª¤µ¤á¤Æ¡¢ËÉ±ÒÎÏ¤Î¶¯²½¤Ê¤É¤ËÅØ¤á¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï£³Æü¤ËËãÀ¸ÂÀÏºÉûÁíºÛ¤¬³«¤¤¤¿²ñ¹ç¤Ç¡¢¹â»ÔÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤Î¤³¤È¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¸À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç²¿¤¬°¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÂÖÅÙ¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ÂçÊÑ´î¤Ð¤·¤¤¡×¡ÖÃæ¹ñ¤«¤é¤¤¤í¤¤¤í¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¤¬¸À¤ï¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç¤Î¤È¤³¤í¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂçÌäÂê¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¶¶²¼»á¤Ï¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤¬¡ÖÆüËÜÀ¨¤¤°ÒÀª¤¤¤¤¤Í¡×¤È¤Î»ÑÀª¤Ç¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤·¡Ö¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¤Ã¤Æ¸½¾ì¤Î¼«±Ò´±¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÊÑ¤ÊÌäÂê¤Ç¤¹¤è¡£ËãÀ¸¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¡¢¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¤µ¤ì¤Æ¡¢¹³µÄ¤Ç½ª¤ï¤ë¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤Ê¤ÎËãÀ¸¤µ¤ó¡ª¡©¤È¡£°ÂÁ´¤Ê½ê¤Ç¹Ö±é²ñ¤ÇÀ¯¼£²È¤¬¥¦¥ï¥ï¥Ã¡¼¤È°ÒÀª¤Î¤¤¤¤¤³¤È¸À¤¦¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£²È¤Ï¤ß¤ó¤Ê¸À¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼ÍÌäÂê¡¢¤¸¤ã¤¢¹³µÄ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Æ¤è¤È¡£¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¹³µÄ¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤é¤·¤¿¤éº£¤Þ¤Ç¤ÈÊÑ¤ï¤ó¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÎËÉ±ÒÎÏ¶¯²½¤Ë¤Ï´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸½¾õ¤Ç¤ÏÆüËÜ¤ÈÃæ¹ñ¤Ë¤Ï¶õÊì¤âÀïÆ®µ¡¤âÎòÁ³¤È¤·¤¿º¹¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¡Ö¤½¤ó¤ÊÎÏ¤â¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢¤Ê¤Ë¤«Ãæ¹ñ¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿¡¢¶¯µ¤¤Ç¹Ô¤±¤È¤«¡¢¸ý¤À¤±ÈÖÄ¹¤Ë¤âÄø¤¬¤¢¤ë¤ï¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£