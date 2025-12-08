ÂçÅçÍ¥»Ò¤Ë¡È·ãÅÜ¡É¤µ¤ì¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¤«¤é¡ÖÁ´ÎÏ¤Ç¤ä¤ì¤è¡¢¥Ð¥«¡ª¡×¤È¼¸¤é¤ì¤Æ¡ÄÌîÏ¤²ÂÂå¡Ê42¡Ë¤Ï¤Ê¤¼·ù¤ï¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡© ·ÝÇ½³¦¤Ç²Ä°¦¤¬¤é¤ì¤ë¡È±Ê±ó¤Î¸åÇÚÎÏ¡É
¡Ö¤³¤Î¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È°Â¿´¤·¤Æ¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤é¤ì¤ë¡×¡½¡½¤½¤ó¤ÊÌ¾¥Ð¥¤¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î·ÏÉè¤Ë¡¢ºòº£¡¢ÌîÏ¤²ÂÂå¤¬¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤¿¤«¤ß¤Ê¶ñ¹ç°¤¤¤ó¤À¤«¤é¡¢¤Õ¤¶¤±¤ó¤¸¤ã¤Í¤§¤¾¡ª¡×ÂçÅçÍ¥»Ò¤Ë·ãÅÜ¤µ¤ì¤¿SDN48»þÂå¤ÎÌîÏ¤²ÂÂå¡Ê42¡Ë
ÌîÏ¤²ÂÂå¤µ¤ó¡¡©»þ»öÄÌ¿®¼Ò
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¿§¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿Èà½÷¤À¤¬¡¢2020Ç¯Âå°Ê¹ß¡¢¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î½Ð±é¤âµÞÁý¡£¡Ø¥á¥ó¥¿¥ë¶¯¤áÈþ½÷ÇòÀî¤µ¤ó¡Ù¡¢¡ØSHUT UP¡Ù¡Ê¤È¤â¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë¡¢¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¥é¥¤¥Õ¡Ù¡¢¡Ø¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ù¡Ê¤È¤â¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡¢¡Ø¥¢¥ó¥á¥Ã¥È¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡¢¡ØÀ¾±à»û¤µ¤ó¤Ï²È»ö¤ò¤·¤Ê¤¤¡Ù¡ÊTBS¡Ë¡¢¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¡¢¡Ø½®¤òÊÔ¤à ¡Á»ä¡¢¼½ñ¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡Á¡Ù¡ÊNHK BS¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¸÷¤ë·¯¤Ø¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤Ê¤É¤Ç³Î¤«¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡Ù¡ÊTBS¡Ë¤Ç¤â¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÈÅ¨ÂÐÅª¤ÊÎ©¾ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤³¤«¡Öº¬¤Ï°¤¤¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤µ¤»¤ë°¦ÕÈ¤òÞú¤Þ¤»¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
2006Ç¯¤ËAKB48¤Ë²ÃÆþ¡¢Æ±´ü¤Ë¤ÏÂçÅçÍ¥»Ò
¡¡ÌîÏ¤¤ÎÇÐÍ¥¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤Ï¶Ú¶âÆþ¤ê¡£ÍÄÃÕ±à¤Îº¢¤Ë¤Ï¡Ø101²óÌÜ¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡Ù¤ËÌ´Ãæ¤Ç¡¢±«¤ËÇ¨¤ì¤ëÁë¤òÁ°¤ËÀõÌî²¹»Ò¤Î¥Þ¥Í¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¡Ö¤¤¤Ä¤«Ìò¼Ô¤Ë¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2004Ç¯¤Ë°ìÅÙÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤â¡¢¤½¤Î¸å¤Ïµã¤«¤ºÈô¤Ð¤º¡£¤½¤ó¤Ê»þ¡¢¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤¬¡ÖÂèÆó´üAKB48ÄÉ²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¤È¤¡¢ÌîÏ¤²ÂÂå¤Ï¤¹¤Ç¤Ë22ºÐ¡£¿·¿Í¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï¹âÎð¤È¤¤¤¨¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢Ç¯Îð¤âº¾¾Î¤·¡¢¼Ì¿¿¤â²Ã¹©¤·¤Æ±þÊç¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤ÎÌÌÀÜ¤Ç¡ÖÃ¯¤À¤è¡×¤È¤¤¤¦¶õµ¤¤¬Î®¤ì¤ë¤â¡Ö¤³¤Î»Ò¤¬¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤ÆåºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤è¤Í¡×¤È¤¤¤¦½©¸µ¹¯¤Î°Õ¸þ¤Ç¹ç³Ê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡Ê¡Ø¤¢¤Á¤³¤Á¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡Ù2022Ç¯1·î12Æü¡Ë¡£¤½¤¦¤·¤Æ2006Ç¯¤ËAKB48¤Ë²ÃÆþ¡£Æ±´ü¤Ë¤Ï¡¢ÂçÅçÍ¥»Ò¤é¤¬¤¤¤¿¡£
¡¡²ÃÆþÄ¾¸å¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤Ë¡Ö¤³¤³¤ÏÆù²°¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ê¤É¤È¿Éíå¤Ê¸ÀÍÕ¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤¿¡£°ìÊý¡¢ÂçÅçÍ¥»Ò¤ÏÅö»þ¤«¤é¿Íµ¤¤ÏÀäÂç¡£°®¼ê²ñ¤Ç¤ÏÄ¹¼Ø¤ÎÎó¡£ÌîÏ¤¤ÎÁ°¤Ë¤Ï2¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤½¤Î2¿Í¤¬±Ê±ó¤Ë°®¼ê¤Î¥ë¡¼¥×¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢°®¼ê²ñ¤Ï¾ï¤Ë¤½¤Î2¿ÍÂÔ¤Á¤Î¾õÂÖ¡£¤Ç¤â¤Û¤«¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤È¤³¤í¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¼«Ê¬¤¬Èá¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Í¥»Ò¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¡Øº£Æü¤Ï¤É¤³¤«¤éÍè¤¿¤Î¡©¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ÆÊ¶¤é¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âç¿Í¤Î¤Ê¤»¤ë¶È¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ê¡Ø¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡ª¡Ù2014Ç¯4·î25Æü¡Ë¤ÈËÜ¿Í¤¬¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¶¯¿Ù¤Ê¥á¥ó¥¿¥ë¤¬ÇÝ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÆ±´ü¤ÎÂçÅçÍ¥»Ò¤Ë¡È·ãÅÜ¡É¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡ÌîÏ¤¤Ï¡¢2010Ç¯¤ËSDN48¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¡£ÂçÅç¤é¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤¬¤É¤ó¤É¤ó¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤Æ¤¤¤¡¢²ù¤·¤µ¤âÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¢¡¢AKB48¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ö¤è¤Ã¤·¤ã¤¡¡Á¹Ô¤¯¤¾¤©¡Á¡ª in À¾Éð¥É¡¼¥à¡×¤ËSDN48¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¡£Èà½÷¤Ï2ÆüÌÜ¤Ë»²²Ã¡£
¡¡½éÆü¤Î½ÐÍè¤ò½©¸µ¹¯¤ËÅÜ¤é¤ì¡¢Íî¤Á¹þ¤ó¤À¶õµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ÌîÏ¤¤Ï¡¢¡Ö¸µµ¤¡Á!?¡×¤Ê¤É¤ÈÌÀ¤ë¤¯Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¤¹¤ë¤ÈÂçÅç¤«¤é¡Ö¤¿¤«¤ß¤Ê¡Ê¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡Ë¡¢¶ñ¹ç°¤¤¤ó¤À¤«¤é¡¢¤Õ¤¶¤±¤ó¤¸¤ã¤Í¤§¤¾¡ª¡×¤È·ãÅÜ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£AKB¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¤Ç¤â»È¤ï¤ì¤¿ÍÌ¾¤Ê¥·¡¼¥ó¡Ê±Ç²è¤Ç¤ÏÂçÅç¤¬ÅÜ¤Ã¤¿Áê¼ê¤Ï±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢¤½¤Î°ú¤¶â¤ò°ú¤¤¤¿¤Î¤Ïº´Æ£Í³²ÃÍý¤À¤È¤¤¤¦Àâ¤â¤¢¤ë¡£¤ª¤½¤é¤¯2¿Í¤Ç½Å¤¤¶õµ¤¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡Ë¡£Èà½÷¤Ê¤ê¤Îµ¤¸¯¤¤¤¬Î¢ÌÜ¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£ÂçÅç¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¥à¥Ã¤È¤·¤¿ÌîÏ¤¤Ï¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤è¡ª¡×¤ÈÅÇ¤¼Î¤Æ¡¢º´Æ£¤È¤È¤â¤Ë¤½¤Î¾ì¤òÎ©¤Áµî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡Ê¡Ø¥¥ç¥³¥í¥Ò¡¼¡Ù2024Ç¯2·î26Æü¡Ë¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËÌîÏ¤¤ÈÂçÅç¤Ï¸½ºß¤Ç¤â¡Ö¿ÆÍ§¡×¡£Èà½÷¤Ø¤Î»×¤¤¤ò²Î¤Ã¤¿¡Ö¸ª¤È¥¤¥ó¥³¡×¤ò¡ØÆâÂ¼¤ÈÁêËÀ¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ËÆâ¤ÇÀ©ºî¤·¡¢ÇÛ¿®¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¤½¤ÎÌîÏ¤¤¬´ÆÆÄ¤·¤¿MV¤Ë¤Ï¡¢½Ð»º¸å¤Ç»Å»ö¤ò¥»¡¼¥Ö¤·¤Æ¤¤¤¿ÂçÅçÍ¥»Ò¤âÆÃÊÌ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡ÌîÏ¤¤¬¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤Ç¼¸¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¤È¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
ÍµÈ¹°¹Ô¤«¤é¡Ö¥Ñ¥Á¥ó¥³ÈÖÁÈ¡¢Á´ÎÏ¤Ç¤ä¤ì¤è¡×¤È¼¸¤é¤ì¤ë
¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢¡Ø¥í¥ó¥É¥ó¥Ï¡¼¥Ä¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¤Ç¤Î¤³¤È¡£»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ëÍµÈ¹°¹Ô¤Ë¡Ö¿ÊÏ©ÁêÃÌ¡×¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦´ë²è¡Ê2013Ç¯2·î5Æü¡Ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡2012Ç¯¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¤òÂ´¶È¤·¤¿ÌîÏ¤¤Ï¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¾®·à¾ì¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤»¤Ã¤«¤¯Ì´¤À¤Ã¤¿Ìò¼Ô¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Â´¶È¤·¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÂ¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ç²Ú¡¹¤·¤¤³èÌö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤È¼«Ê¬¤òÈæ¤Ù¡ÖËÜÅö¤Ï¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ë½Ð¤¿¤¤¤Î¤Ë¡×¤Ê¤É¤È¶òÃÔ¤òÅÇ¤¯Æü¡¹¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¡Ö20Âå¤Ç¼ã¼ê½÷Í¥¤È¤·¤ÆÎø°¦¥É¥é¥Þ¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ë½Ð¤Æ¡¢30Âå¤ÇËÜ³ÊÅª½÷Í¥¤È¤·¤Æ³ÎÎ©¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¡×¡Ê¡Ø¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡ª¡Ù2014Ç¯4·î25Æü¡Ë¤È¤ÏÄø±ó¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿»×¤¤¤ò¹þ¤á¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¡Ö¤¤¤Þ¤Ï¥Ñ¥Á¥ó¥³¤Î±Ä¶È¤Ê¤É¤Ç¿©¤¤¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢¿¼ÄÅ³¨Î¤¤Î¤è¤¦¤Ê½÷Í¥¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤¹¤ë¤ÈÍµÈ¤ÏÊò¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö³ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡¼¡£¿¼ÄÅ³¨Î¤¤µ¤ó¤òÌÜÉ¸¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤·¤ç¡¢ÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¤Ï¡£ÅçºêÏÂ²Î»Ò¤µ¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤¬°ÛÍÍ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡×¡Ö¥Ñ¥Á¥ó¥³ÈÖÁÈ¡¢Á´ÎÏ¤Ç¤ä¤ì¤è¡¢¥Ð¥«¡ª¡×¤Ê¤É¤ÈÄÉ·â¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÌîÏ¤¤Ï¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î»Ñ¤¬µÓ¸÷¤òÍá¤Ó¡¢¡Ö³ú¤ßÉÕ¤¯¿Í¡×¤È¤·¤ÆÍÍ¡¹¤ÊÈÖÁÈ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î¡È¥¥ã¥é¡É¤ÏËÜÍè¤ÎÈà½÷¤Ë¤ÏÆëÀ÷¤Þ¤º¡¢¤ä¤¬¤ÆÆ¬ÂÇ¤Á¤Ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢»Å»ö¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ßÊý¤ä°Õ¼±¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
¡ÖÍµÈ¤µ¤ó¤Ë¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¸ÀÍÕ¡¢¤½¤Î1ËÜ¤Çº£¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤³¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ø¥Ñ¥Á¥ó¥³ÈÖÁÈ¡¢Á´ÎÏ¤Ç¤ä¤ì¤è¡¢¥Ð¥«¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¡Ê¡Ø¥í¥ó¥É¥ó¥Ï¡¼¥Ä¡Ù2021Ç¯11·î2Æü¡Ë
¡¡°Ê¹ß¡¢¥À¥Á¥ç¥¦¶æ³ÚÉô¤é¤È¶¦±é¤·¡¢¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó·Ý¤ä¡Ö¥±¥ó¥«¤·¤Æ¥Á¥å¡¼¡×¤Î¤¯¤À¤ê¤Ê¤É¤â²Ì´º¤ËÄ©Àï¡£ÊÒ²¬ÄáÂÀÏº¤¬¡¢¥À¥Á¥ç¥¦¶æ³ÚÉô¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤¿¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó·Ý¤Î¡Ö·Ñ¾µ¼Ô¡×¤ËÌîÏ¤²ÂÂå¤ò¡È»ØÌ¾¡É¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡Ê¡Ø¶âÍËÆü¤Î¥¹¥Þ¥¤¥ë¤¿¤Á¤Ø¡Ù2021Ç¯10·î1Æü¡Ë¡£
¡È¤ß¤ó¤Ê¤Î¸åÇÚ¡ÉÌîÏ¤²ÂÂå¤¬·ù¤ï¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³
¡¡Å¾µ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ø¥´¥Ã¥É¥¿¥ó¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÍýÁÛ¤Î¸ýÀâ¤«¤ìÊý¤ò¼«¤é¤¬µÓËÜ¤ò½ñ¤¤¤Æ±é¤¸¤ë¡Ö»ä¤ÎÍî¤È¤·ÊýÈ¯É½²ñ¡×¤Ç¤Î±éµ»¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¡¢¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£ÈÖÁÈ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Îº´µ×´ÖÀë¹Ô¤Ï¡Ö¡Ê¡Ø»ä¤ÎÍî¤È¤·ÊýÈ¯É½²ñ¡Ù¤Ç¡Ë±éµ»ÎÏ¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¢¤Ã¤¿¤Î¤è¡¢¥³¥ó¥È¤Î¡£±éµ»ÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¤È¤«¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿¡×¡Ê¡Ø¤¢¤Á¤³¤Á¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡Ù2022Ç¯1·î12Æü¡Ë¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤¬»×¤ï¤Ì¡ÈÇÈµÚ¸ú²Ì¡É¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£¡Ø²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¡Ø¥´¥Ã¥É¥¿¥ó¡Ù¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç±éµ»¤Î»Å»ö¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬Â³¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ã»¤¤»þ´Ö¤Î½Ð±é¤Ç¤â¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Æ±ÍÍ¡¢Á´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤À·ë²Ì¡¢¡Ö30Âå¤ÇËÜ³ÊÅª½÷Í¥¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÏÀ¸«¤«¤é¤Ï¡¢¾¯¤·±ó²ó¤ê¤·¤¿¤¬¡¢¸«»ö¤Ë¤½¤³¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡Ø¥´¥Ã¥É¥¿¥ó¡Ù¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ò¡Ö°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿¾ì½ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¼«Ê¬¤ò¸«¼º¤¦¡×¡Ê¡Ø¤¢¤Á¤³¤Á¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡Ù2023Ç¯3·î22Æü¡Ë¤ÈÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø¥´¥Ã¥É¥¿¥ó¡Ù¤Ï¡Ö»ä¤´¤È¤¤¬Ä´»Ò¤Ë¾è¤ë¤Ê¤è¤Ã¤Æ²ü¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¡È±Ê±ó¤Î¸åÇÚ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡É¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¾ì½ê¡×¡Ê¡Ö¥Æ¥ìÅì¥×¥é¥¹¡×2022Ç¯4·î13Æü¡Ë¤À¤È¡£
¡¡¤½¤¦¡¢¤Þ¤µ¤ËÌîÏ¤²ÂÂå¤Ï¡¢¡È¤ß¤ó¤Ê¤Î¸åÇÚ¡É¤Ê¤Î¤À¡£Å¬ÀÚ¤Êµ÷Î¥´¶¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÂÇ¤Æ¤Ð¶Á¤¯¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë²Ä°¦¤¬¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Á°½Ò¤Î¡Ö¿ÊÏ©ÁêÃÌ¡×¤ÇÍµÈ¤Ï¡¢¡Ö±ï¤Î²¼¤Ï¤â¤¦·ù¤À¡×¤È¸À¤¦ÌîÏ¤¤Ë¤³¤¦Í¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤Ç¤â¤Í¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¿Í¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¤Í¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤º¤Ã¤È»Ù¤¨Â³¤±¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÅÓÃæ¤Ç¡Ø¤ä¡¼¤á¤¿¡Ù¡Ø»ä¤â¿ÀÍÁ¤Î¾å¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤¤Ê¡Ù¤¸¤ã¤Í¡¢¤½¤ì¤³¤½¼ê¤Î¤Ò¤éÊÖ¤·¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°ìµ¤¤Ë·ù¤ï¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë³¦¤Ç¤âÇÐÍ¥³¦¤Ç¤â¡¢ÌîÏ¤²ÂÂå¤Ï¡¢Ê¶¤ì¤â¤Ê¤¯¡ÖÃÙºé¤¡×¤À¤Ã¤¿¡£ÍµÈ¤Î¡Ö»Ù¤¨Â³¤±¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Èà½÷¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¤â¥É¥é¥Þ¤Ç¤âÁ´ÎÏ¤Ç¼þ°Ï¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢Èà½÷¤Ï·ù¤ï¤ì¤Ê¤¤¡£ÃÙ¤ì¤Æºé¤¤¤¿¤½¤Î²Ö¤Îº¬¤Ï¿¼¤¯¡¢ÂÀ¤¯Ä¥¤é¤ì¡¢¸«¤ë¼Ô¤ØÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤À¡£
¡Ê¤Æ¤ì¤Ó¤Î¥¹¥¥Þ¡Ë