Ç¾²Ê³Ø¼Ô¤ÎÌÐÌÚ·ò°ìÏº»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÌÐÌÚ·ò°ìÏº¤ÎÇ¾¤Î¶µÍÜ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç¡Ö¿Í´Ö¤ÎÇ¾¤Ï¡¢¡ØÊÑ²½¡Ù¤ò¤³¤½µá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£ÌÐÌÚ»á¤Ï¡¢¹¬Ê¡¤äÀ®¸ù¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÃÄê¤Î¾õÂÖ¤ò±ÊÂ³Åª¤Ëµá¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í´Ö¤ÎÇ¾¤ÏËÜ¼ÁÅª¤Ë¡Ö¾õÂÖ¤ÎÊÑ²½¡×¤½¤Î¤â¤Î¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
Æ°²è¤ÇÌÐÌÚ»á¤Ï¡¢´¨¤¤²°³°¤«¤éÃÈ¤«¤¤É÷Ï¤¤ØÆþ¤ë¿´ÃÏ¤è¤µ¤ä¡¢Åò¾å¤¬¤ê¤Î¤Ò¤ó¤ä¤ê¤È¤·¤¿¶õµ¤¤Îµ¤»ý¤Á¤è¤µ¤òÎã¤Ëµó¤²¡¢¡ÖÇ¾¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤êÊÑ²½¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¸ì¤ê»Ï¤á¤¿¡£¤³¤Î¸¶Íý¤Ï¡¢ÅÔ²ñ¤«¤éÅÄ¼Ë¤Ø¤Î°ÜÆ°¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê³èÆ°¤ÈµÙÂ©¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¾ìÌÌ¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸ò´¶¿À·Ð¤¬Í¥°Ì¤Ê¶ÛÄ¥¾õÂÖ¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥È¡¦¥ª¥¢¡¦¥Õ¥é¥¤¥È¡Ë¤È¡¢Éû¸ò´¶¿À·Ð¤¬Í¥°Ì¤Ê¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¾õÂÖ¤Î´Ö¤Î°Ü¹Ô¤Ë¤â¡¢Ç¾¤Ï´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤·¤¿¡£
ÌÐÌÚ»á¤Ï¤³¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ò¡¢ÊªÍýÅª¡¦¿ÈÂÎÅª¤ÊÊÑ²½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡ÖµÕ¶¤ÈÀ®¸ù¡×¡Ö¼ºÇÔ¤ÈÀ®¸ù¡×¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤è¤êÃê¾ÝÅª¤Ê³µÇ°¤Ë¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¡£¿Í´Ö¤Ï¹¬Ê¡¤äÀ®¸ù¡¢µÙÂ©¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö°ì¤Ä¤ÎÎÉ¤¤¾õÂÖ¡×¤À¤±¤òµá¤á¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏËÜ¼Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¡£¡ÖÎã¤¨¤ÐÉÔ¹¬¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤¿¤é¹¬Ê¡¤òµá¤á¤ë¤·¡¢µÕ¶¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤¿¤éÀ®¸ù¤òµá¤á¤ë¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢À®¸ù¤ÎÂþÃæ¤Ë¤¤¤ì¤Ð¡¢º£ÅÙ¤Ï¡Ö»õ¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÊÑ²½¤òµá¤á¤ë¤Î¤¬¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ë¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤ËÌÐÌÚ»á¤Ï¡ÖÊÑ²½¤³¤½¤¬²æ¡¹¤ÎÇ¾¤¬µá¤á¤Æ¤ë¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤³¤Îµ¤¤Å¤¤Ã¤ÆËÍ¡¢¤È¤Æ¤âÂç»ö¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¶¯Ä´¡£¡Ö°ì¤Ä¤Î¾õÂÖ¤Ë¤º¤Ã¤È¤¤¤ë¤³¤È¤ò²æ¡¹¤Ïµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È·ëÏÀ¤Å¤±¡¢¾ï¤Ë°Ü¤êÊÑ¤ï¤ë¥×¥í¥»¥¹¤ÎÃæ¤Ë¤³¤½¡¢¿Í´Ö¤ÎËÜ¼ÁÅª¤Ê´î¤Ó¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
