Ç¾²Ê³Ø¼Ô¤ÎÌÐÌÚ·ò°ìÏº»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÌÐÌÚ·ò°ìÏº¤ÎÇ¾¤Î¶µÍÜ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ÇÆ°²è¡Ö¡Ö¤ß¤¨ÂçÂæ¤ª¤ª¤½゙¤é¹â¹»¡×¤Î³«¹»Í½ÄêÃÏ¤òË¬¤Í¤Æ¡£¡¡£²£°£²£¶Ç¯£´·î¤Î³«¹»¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢½àÈ÷¤¬¿Ê¤à¡¢Î¤»³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤´Ä¶¤ÎÃæ¤«¤é¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¡×¤ò¸ø³«¡£¼«¿È¤¬¹»Ä¹¤òÌ³¤á¤ë²°µ×Åç¤ª¤ª¤¾¤é¹â¹»¤Î»ÐËå¹»¤È¤·¤Æ¡¢»°½Å¸©ÂçÂæÄ®¤Ë¡Ö¤ß¤¨ÂçÂæ¤ª¤ª¤¾¤é¹â¹»¡×¤¬2026Ç¯4·î¤Ë³«¹»Í½Äê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¡¢·úÀß¤¬¿Ê¤à¸½ÃÏ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥ì¥Ýー¥È¤·¤¿¡£
¡Ö¤ß¤¨ÂçÂæ¤ª¤ª¤¾¤é¹â¹»¡×¤Ï¡¢ÌÐÌÚ»á¤¬¹»Ä¹¤òÌ³¤á¤ë²°µ×Åç¤ª¤ª¤¾¤é¹â¹»¤Î»ÐËå¹»¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤ë¡£·úÀßÃÏ¤Ï¡¢ÇÑ¹»¤È¤Ê¤Ã¤¿µì¡ÖÎÎÆâ¾®³Ø¹»¡¦Ãæ³Ø¹»¡×¤ÎÀ×ÃÏ¤ò³èÍÑ¡£ÌÐÌÚ»á¤Ï¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÜÅö¤Ë¤½¤Î³Ø¹»¤Î»×¤¤½Ð¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥ì¥¬¥·ー¡¢¤½¤ì¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À·Á¤Ç¡×³«¹»¤¹¤ë°ÕµÁ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¹»¼Ë¤Ï¶áÂåÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ø¤È²þ½¤¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉßÃÏÆâ¤Ë¤Ï¸µ¤Î³Ø¹»¤ÎÎò»Ë¤òÊª¸ì¤ëÆóµÜ¶â¼¡ÏºÁü¤â»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌÐÌÚ»á¤Ï¡¢¼þ°Ï¤ò¡ÖÎÐ¿¼¤¤Î¤»³¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤´Ä¶¡×¤ÈÉ¾¤·¡¢Ë¤«¤Ê¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç³Ø¤Ù¤ë´Ä¶¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢µÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¹©»ö¤¬¿Ê¤à¹»¼ËÆâÉô¤äÂÎ°é´Û¤â¸ø³«¡£¿¦°÷¼¼¤ä¸¼´Ø¡¢¶µ¼¼¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤ÎÉô²°¤ò½ä¤ê¡¢¿·¤·¤¤³Ø¤Ó¼Ë¤Î»Ñ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡Ö¤ß¤¨ÂçÂæ¤ª¤ª¤¾¤é¹â¹»¡×¤Ï2026Ç¯4·î¤Î³«¹»¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÐÌÚ»á¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤³¤ÎÂç¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç³Ø¤Ó¤¬¤¢¤ë¡£¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£²°µ×Åç¤ª¤ª¤¾¤é¹â¹»¤ËÂ³¤¡¢¼«Á³Ë¤«¤Ê´Ä¶¤ò³è¤«¤·¤¿¶µ°é¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
