¡È¥Ï¥Ã¥Ôー¥»¥Ã¥È±ê¾å¡É¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡Ö¥Ý¥±¥«Å¾Çä¡×¤Î¿¿Áê¡Ä¤Ê¤¼¡È»æÀÚ¤ì¡É¤¬5²¯±ßÄ¶¤Ë¡©¡¡ÈÈºáÁÈ¿¥¤Î¡Ö»ñ¶â¤Î±£¤·¡×¤Ë¤â¹¥ÅÔ¹ç¤Ê¡ÈÎ¢¤Î²ÁÃÍ¡É
º£Ç¯8·î¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¥Ï¥Ã¥Ôー¥»¥Ã¥È¤ËÉÕ¤¯¸ÂÄê¥Ý¥±¥â¥ó¥«ー¥É¤ò¤á¤°¤ê¡¢Å¾ÇäÌÜÅª¤ÎÂçÎÌ¹ØÆþ¤ä¥«ー¥É¤À¤±¤òÈ´¤¼è¤Ã¤Æ¿©ÉÊ¤òÇÑ´þ¤¹¤ë¹Ô°Ù¤¬Áê¼¡¤®¡¢¼Ò²ñÌäÂê²½¤·¤¿¡£
¤³¤Î»öÂÖ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÆüËÜ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¼Ò¤Ï¸ø¼°¤Ë¼Õºá¤òÉ½ÌÀ¡£¡ÖÅ¾ÇäÌÜÅª¤Ç¤Î¹ØÆþ¤ä¡¢¿©ÉÊ¤ÎÊüÃÖ¡¦ÇÑ´þ¤òÍÆÇ§¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÀë¸À¤·¡¢¡Ö¤è¤ê¸·³Ê¤ÊÈÎÇä¸Ä¿ôÀ©¸Â¤òÀß¤±¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤âÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤â¤½¤â¡¢¤Ê¤¼¡Ö»æÀÚ¤ì¡×¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¥«ー¥É¤¬¹â³ÛÅ¾Çä¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥êー¥é¥¤¥¿ー±ü·¦Í¥ÌÚ»á¤ÎÃø½ñ¡ØÅ¾Çä¥äー¡¡°Ç¤Î·ÐºÑ³Ø¡Ù¡Ê¿·Ä¬¿·½ñ¡¢2024Ç¯¡Ë¤«¤é¡¢¶âÂ°ÃµÃÎµ¡¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö¥ì¥¢¥«ー¥ÉºÎ·¡¡×¤ä¡¢°Ç¥Ð¥¤¥È¡¢¥Þ¥Íー¥í¥ó¥À¥ê¥ó¥°¤Ë¤Þ¤ÇµÚ¤Ö¡¢¥Ý¥±¥«Å¾Çä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÎ¢Â¦¤ò½ñ¤¤¤¿²Õ½ê¤òÈ´¿è¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡ÊËÜÊ¸¡§±ü·¦Í¥ÌÚ¡Ë
¥Ñ¥Á¥ó¥³°Ê³°¤Ë¤Ï²Ë¤Ä¤Ö¤·¤Î¼êÃÊ¤â¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê¡¢¤´¤¯¤¢¤ê¤Õ¤ì¤¿´ØÅì¶á¹Ù¤Î¹ñÆ»±è¤¤¤Ë¡¢¤½¤Î¸Å¤Ó¤¿ÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¤ÎÁÒ¸Ë¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
2023Ç¯5·î¡£¤½¤³¤òË¬¤ì¤¿É®¼Ô¤Ï¡¢¥Ú¥ó¥¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿¡Ö¡û¡û´á¶ñ¾¦Å¹¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬¤«¤í¤¦¤¸¤ÆÆÉ¤á¤ë¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹À½¤Î°ú¤¸Í¤ò³«¤±¤ë¡£¼¾¤Ã¤¿¸Å¥À¥ó¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤«¤Ó¤¿½¤¤¤¬Éº¤¦¤Ê¤«¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß´ù¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ2¿Í¤Î¼ã¤¤ÃËÀ¤¬ÊÂ¤ó¤ÇºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
´ù¤Ë¤Ï¥Ó¥Ëー¥ë¥·ー¥È¤¬Éß¤«¤ì¡¢¤½¤Î¤¦¤¨¤Ë¥¢¥Ë¥á¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿»æÈ¢¤¬ÂçÎÌ¤ËÀÑ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤¶¤Ã¤È¿ô¤¨¤Æ¤â40È¢°Ê¾å¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
ÃËÀ¤¿¤Á¤Ï¥Þ¥¹¥¯¤Ç¸ý¤òÊ¤¤¤¡¢¼ê¤ËÀÄ¤¤°åÎÅÍÑ¼êÂÞ¤ò¤Ï¤á¡¢È¢¤ÎÃæ¤«¤é¥¥é¥¥é¤·¤¿¾®ÂÞ¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£´±À½¤Ï¤¬¤¤è¤ê°ì²ó¤ê¾®¤µ¤¤¾®ÂÞ¤Ë¤ÏÈ¢¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
1200¸Ä¤¢¤ë¾®ÂÞ¤òÁ´¤Æ½Ð¤·½ª¤¨¤ë¤È¡¢¾®·¿¤Î¥¢¥¤¥í¥ó¤Ë»÷¤¿ÁõÃÖ¤Ç¡¢¤½¤ÎÉ½ÌÌ¤ò¤Ê¤Ç¤ë¤è¤¦¤ËÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤¹¤ë¤È¡¢²¿ÂÞ¤«¤Ë1¤Ä¤Î³ä¹ç¤Ç¡¢ÁõÃÖ¤¬¡Ö¥Ôー¥Ã¡×¤È¤¤¤¦²»¤òÎ©¤Æ¤ÆÈ¿±þ¤·¤¿¡£3ÅÙ¡¢4ÅÙ¤È¤Ê¤¾¤ë¤¦¤Á¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢1¤Ä¤Î¾®ÂÞ¤Ë²¿ÅÙ¤âÁõÃÖ¤ò²¡¤·Åö¤Æ¡¢È¢¤´¤È¤Ë¡¢È¿±þ¤ÎÍÌµ¤Ç¾®ÂÞ¤òÊ¬¤±¤Æ´ù¤Î¾å¤ËÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£»æÀÚ¤ì¤¬527Ëü¥É¥ë¤Ë
Èà¤é¤Ï¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¥«ー¥É¤ÎÅ¾Çä½¸ÃÄ¤Ç¤¢¤ë¡£¾®ÂÞ¤Ï¡¢¥«ー¥É¤¬5ËçÆþ¤Ã¤¿¡Ö¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤À¡£¥Ñ¥Ã¥¯30¸Ä¤Ç¡¢1È¢¡Ê1¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡ËÊ¬¤È¤Ê¤ë¡£
¥²ー¥à¥½¥Õ¥È¤ä¥¢¥Ë¥á¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿ー¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤Æ1996Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥Ý¥±¥â¥ó¥«ー¥É¡£2¿Í¤Ç¤ÎÂÐÀï¤ò´ðËÜ¤Ë¸ò¸ß¤Ë¥«ー¥É¤ò½Ð¤¹¥¿ー¥óÀ©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥«ー¥É¥²ー¥à¡×¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É¤Ç¤¢¤ë¡£
1¡¢2¤«·î¤´¤È¤Î¥Úー¥¹¤Ç¿·¥·¥êー¥º¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¥Ý¥±¥â¥ó¥«ー¥É¤Ï¡¢2024Ç¯8·î¤Þ¤Ç¤ËÀ¤³¦¤ÇÌó2Ëü¼ïÎà¡¢648²¯Ëç°Ê¾å¤Î¥«ー¥É¤¬½Ð²Ù¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¡¢À¤³¦Âç²ñ¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¥²ー¥à°Ê¾å¤ËÇòÇ®¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤¬¡¢¥«ー¥É¤ÎÅ¾Çä»Ô¾ì¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
2021Ç¯¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦¤Ë39Ëç¤·¤«Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡×¤È¤¤¤¦´õ¾¯¥«ー¥É¤¬527Ëü5000¥É¥ë¡ÊÅö»þ¤Î¥ìー¥È¤ÇÌó5²¯8000Ëü±ß¡Ë¤Ç¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢½Ð¸½Î¨¤ÎÄã¤¤¥ì¥¢¥«ー¥É¤Ï¡¢¿ôÉ´Ëü±ß¤ä¿ôÀéËü±ß¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ¶áÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥·¥êー¥º¤Ç¤âÄê²Á¤Ï1¥Ñ¥Ã¥¯180±ß¤À¤«¤é¡¢Å¾Çä²Á³Ê¤Î¹âÆ¤Ö¤ê¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¿ôÉ´±ß¤ÇÇã¤¨¤ë¡È»æÀÚ¤ì¡É¤¬¿ôÀéÇÜ¡¢¿ôËüÇÜ¤Î²ÁÃÍ¤Ë²½¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¿·ºî¥·¥êー¥º¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥Ý¥±¥â¥ó¥«ー¥É¤ò°·¤¦³ÆÃÏ¤ÎÎÌÈÎÅ¹¤Ç¤Ï½ã¿è¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤ÈÅ¾Çä¥äー¤¬¹ÔÎó¤òÀ®¤·¡¢·Ù»¡º»ÂÁ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤âÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¿¡£
¥Ý¥±¥â¥ó¥«ー¥É¤Ï¡¢¥ì¥¢¥ê¥Æ¥£¡Ê´õ¾¯À¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ8ÃÊ³¬¡Ê2022Ç¯12·î1Æü°ÊÁ°¤Ï9ÃÊ³¬¡Ë¤Ë¶èÊ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Àµµ¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥±¥â¥ó¥«ー¥É¤Ï¡¢¹ØÆþ¤·¤Æ³«Éõ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ë¤É¤ó¤Ê¥«ー¥É¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¥·¥êー¥º¤Ë¤â¤è¤ë¤¬¡¢ºÇ¤â´õ¾¯À¤¬¹â¤¤UR¡Ê¥¦¥ë¥È¥é¥ì¥¢¡Ë¤Ï¡¢10¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ê300¥Ñ¥Ã¥¯¡á1500Ëç¡Ë¤Ë1ËçÄøÅÙ¡¢ºÇ¤âÄã¤¤C¡Ê¥³¥â¥ó¡Ë¤Ç¤Ï1¥Ñ¥Ã¥¯¡Ê5ËçÆþ¤ê¡Ë¤Ë3ËçÄøÅÙ¤È¤¤¤¦³ÎÎ¨¤ÇÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥³¥ì¥¯¥¿ー¤é¤Î½¸¹çÃÎ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Å¾Çä»Ô¾ì¤Ç¹â³Û¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ª¤â¤Ë¾å°Ì¥é¥ó¥¯UR¡¢SAR¡Ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢ー¥È¥ì¥¢¡Ë¡¢SR¡Ê¥¹ー¥Ñー¥ì¥¢¡Ë¤Î3¤Ä¤À¡£´ðËÜÅª¤Ë1¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ê30¥Ñ¥Ã¥¯¡á150Ëç¡Ë¤Ë¤Ä¤¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥é¥ó¥¯¤Î¤¦¤Á¤¤¤º¤ì¤«¤ËÂ°¤¹¤ë¥«ー¥É¤¬1ËçÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¥ì¥¢¥ê¥Æ¥£¤¬¹â¤¤¥«ー¥É¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÅ¾Çä»Ô¾ì¤Ç¹âÃÍ¤¬¤Ä¤¯¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£³¨ÊÁ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿Íµ¤¡¦ÉÔ¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¡¢»Ô¾ì²ÁÃÍ¤¬°Û¤Ê¤ë¤«¤é¤À¡£ºÇ¹â¥é¥ó¥¯¤ÎUR¤Ë¶èÊ¬¤µ¤ì¤ë¥«ー¥É¤è¤ê¤â¹âÃÍ¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢2ÃÊ³¬Äã¤¤SR¥é¥ó¥¯¤Î¥«ー¥É¤â¤¢¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤é¤Î¥ì¥¢¥«ー¥É¤Î²ÁÃÍ¤Ï¡¢ËèÆü¹ï¡¹¤ÈÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¤é¡¢¤Þ¤ë¤Ç³ô¼°»Ô¾ì¤½¤Î¤â¤Î¤À¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡¢³Æ¼ï¥ì¥¢¥«ー¥É¤Î¼è°úÁê¾ì¤òÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥µ¥¤¥È¤¬Ê£¿ôÂ¸ºß¤¹¤ë¡£¶âÂ°ÃµÃÎµ¡¤Ç¥«ー¥É¤ò¡ÖºÎ·¡¡×
¡Ö1¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ê150Ëç¡Ë¤Ë6～7Ëç¤ÎÉõÆþÎ¨¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëR¡Ê¥ì¥¢¡Ë¤È¤½¤ì°Ê¾å¤Î¥ì¥¢¥ê¥Æ¥£¤Î¥«ー¥É¡Ê¥ì¥¢¥«ー¥É¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥ë¥ß¤ò»È¤Ã¤¿¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¶âÂ°ÃµÃÎµ¡¤ò»È¤¨¤Ð³ä¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
ÁÒ¸Ë¤Î2³¬¤«¤é¹ß¤ê¤Æ¤¤¿¡¢Å¾Çä½¸ÃÄ¤Î¥êー¥Àー³Ê¤Ç¤¢¤ë¥ª¥¬¥µ¥ï¥é»á¡Ê40ÂåÃËÀ¡¦²¾Ì¾¡Ë¤¬¡¢¤½¤¦ÏÃ¤¹¡£¤â¤È¤â¤È¸Ä¿Í¤Ç¥Ý¥±¥â¥ó¥«ー¥É¤ÎÅ¾Çä¥äー¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Èà¤¬¡¢ÇÑ¶È¾õÂÖ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤Î´á¶ñ²·Å¹¤Î·Ð±Ä¸¢¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤Î¤Ï2Ç¯Á°¤Î¤³¤È¡£ÉÊÇö¤¬Â³¤¯¥Ý¥±¥â¥ó¥«ー¥É¤ò¡¢Àµµ¬¥ëー¥È¤Ç°ÂÄêÅª¤Ë»ÅÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤¢¡¢¥ì¥¢È´¤¤Ã¤Æ¥ä¥Ä¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¤½¤¦¹ç¤¤¤Î¼ê¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¥ª¥¬¥µ¥ï¥é»á¤ÎÌÜ¤¬¸÷¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥ì¥¢È´¤¤Ï¡¢º¾µ½»Õ¤¬¤ä¤ë¤³¤È¡£²¶¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥µー¥Á¡£ºÎ·¡ºî¶È¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡×
¤É¤¦¤ä¤éÉ®¼Ô¤Ï¸ý¤ò³ê¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£
Èà¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÃæ¤«¤é¥ì¥¢¥«ー¥É¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥Ã¥¯¤Î¤ß¤òÁª¤ê¤¹¤°¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ï¤É¤Á¤é¤âÆ±¤¸¡£¤·¤«¤·°ã¤¤¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤À¡£¥ì¥¢¥«ー¥É¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¡¢¤¤¤ï¤Ð¡Ö¥«¥¹¡×¤Î¥Ñ¥Ã¥¯¤ò¥Í¥Ã¥È¤Ê¤É¤ÇÁÇÃÎ¤é¤Ì´é¤ÇÂè»°¼Ô¤ËÇä¤ê¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤ò¡Ö¥ì¥¢È´¤¡×¤È¸Æ¤Ö¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥«¥¹¤Î¥Ñ¥Ã¥¯¤ò½¸¤á¤Æ¿ô¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËµÍ¤á¡¢¡ØÌ¤³«Éõ¡Ù¤È¤·¤ÆºÆÎ®ÄÌ¤µ¤»¤ë¼ê¸ý¤â¤¢¤ë¡£ÀìÌç¤Î¶È¼Ô¤ËÍê¤á¤Ð¸«Ê¬¤±¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Û¤É¹ªÌ¯¤Ë¥·¥å¥ê¥ó¥¯¡Ê¥Ó¥Ëー¥ëÊñÁõ¡Ë¤ò´¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡£´°Á´¤Êº¾µ½»Õ¤Ç¤¹¤è¡×
¤·¤«¤·Èà¤È¤Æ¥«¥¹¤Î¥«ー¥É¤ËÍÑ¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç¡¢ºÎ·¡ºÑ¤ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¸À¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤Þ¤È¤á¤ÆºÆÈÎ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥á¥ë¥«¥ê¤Ê¤É¤Ç¡Ø¥µー¥ÁºÑ¤ß¤Ë¤Ä¤SR°Ê¾å¤Ï½Ð¤Þ¤»¤ó¡Ù¤ÈÌÀ¸À¤·¤Æ½ÐÉÊ¤·¤Æ¤â¡¢Äê²Á¤ÎÈ¾³ÛÄøÅÙ¤Ê¤é¼ûÍ×¤Ï¤¢¤ë¡£¤¢¤È¡¢¼ê¤Ã¼è¤êÁá¤¯Â«¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¥²ー¥»¥ó¶È¼Ô¤Ç¤¹¤Í¡£¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à¤È¤«¤Î·ÊÉÊ¤Ë¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¥á¥ë¥«¥ê¤ËÅ¾ÇäÌÜÅª¤È¸«¤é¤ì¤ë¾¦ÉÊÇäÇã¤Ë´Ø¤·¤Æ¼ÁÌä¾õ¤òÁ÷¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢
¡Ö½ÐÉÊÊª¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¤è¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤´°Õ¸«¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥á¥ë¥«¥ê¤Ï¡¢¸Ä¿Í´Ö¤Ç´ÊÃ±¤«¤Ä°ÂÁ´¤ËÇäÇã¤Ç¤¤ë¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½ÐÉÊ¶Ø»ßÊª¤Î³ºÅöÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï2021Ç¯1·î¤ËÄê¤á¤¿¡Ø¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¤Î´ðËÜ¸¶Â§¡ÙµÚ¤ÓËÜ¸¶Â§¤ËÂ§¤êÄê¤á¤Æ¤¤¤ëÍøÍÑµ¬Ìó¡¦¥¬¥¤¥É¤Ë½à¤¸¤ÆÈ½ÃÇ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¤Î´ðËÜ¸¶Â§¡Ù¤Ï³°ÉôÍ¼±¼Ô¤Ë¤è¤ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¥Üー¥É¤ÇÄê´üÅª¤Ë¥ì¥Ó¥åー¤·¡¢¼Ò²ñ¾ðÀª¤ÎÊÑ²½¤ä¡¢¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤È¤ÎÂÐÏÃ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¸«Ä¾¤·¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤È¤ÎÂÐÏÃ¡¦Ï¢·È¤ò¶¯²½¤·¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËÅ¬ÀÚ¤Ê¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬°Â¿´°ÂÁ´¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
¤È¤Î²óÅú¤òÆÀ¤¿¡£½Å¤µ¤«¤é¥ì¥¢¥«ー¥É¤òÆÃÄê
¹ç·×1200¥Ñ¥Ã¥¯¡Ê6000Ëç¡Ë¤ò2¿Í¤¬¤«¤ê¤Ç»ÅÊ¬¤±¤·½ª¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢ºî¶È³«»Ï¤«¤é1»þ´ÖÈ¾¸å¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¼ã´³¤Î¤Ð¤é¤Ä¤¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¶âÂ°ÃµÃÎµ¡¤¬È¿±þ¤·¤¿¥Ñ¥Ã¥¯¤È¡¢¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ñ¥Ã¥¯¤¬1¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ä¤¡¢¤ª¤è¤½È¾¡¹¤È¤¤¤¦ÇÛÊ¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¼ã¤¤ÃË¤ÏÈ¿±þ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¤Î¥Ñ¥Ã¥¯¤Î»³¤òÍð»¨¤Ë¸µ¤ÎÈ¢¤ÎÃæ¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡¢¼¡¤Îºî¶È¤ËÆþ¤ë¡£¼è¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥±ー¥ë¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤é¤Ï¶âÂ°ÃµÃÎµ¡¤¬È¿±þ¤·¤¿¥Ñ¥Ã¥¯¤ò°ìÂÞ¤º¤Ä¾è¤»¡¢0¡¦001¥°¥é¥àÃ±°Ì¤Þ¤Ç¤½¤Î½Å¤µ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¡£
¡Ö¶âÂ°ÃµÃÎµ¡¤Ë¤è¤ë¥µー¥Á¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ï¤«¤ë¤³¤È¤Ï¡È¤½¤Î¥Ñ¥Ã¥¯¤ÎÃæ¤Ë¥ì¥¢¥«ー¥É¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«ÈÝ¤«¡É¤À¤±¡£¤³¤ì¤«¤é¤Îºî¶È¤Ï¡¢¥ì¥¢¥«ー¥É¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¥Ñ¥Ã¥¯¤ò¡¢¤µ¤é¤ËSR°Ê¾å¤Î¥«ー¥É¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢²ÄÇ½À¤Î¹â¤µ¤´¤È¤Ë¥°¥ëー¥×¤ËÊ¬¤±¤Æ¤¤¤¯¡×¡Ê¥ª¥¬¥µ¥ï¥é»á¡Ë
¥ª¥¬¥µ¥ï¥é»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢R°Ê¾å¤Î¥é¥ó¥¯¤Î¥ì¥¢¥«ー¥É¤Ë¤Ï¥¢¥ë¥ß¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ö¤ó¡¢Èó¥ì¥¢¥«ー¥É¤ÈÈæ¤Ù¤Æ½Å¤¯¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥é¥ó¥¯¤´¤È¤Ë½Å¤µ¤â°ã¤¦¤½¤¦¤À¡£µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¥·¥êー¥ºÆâ¤ÇÆ±¤¸¥é¥ó¥¯¤Î¥ì¥¢¥«ー¥É¤Î½Å¤µ¤ÏÂçÂÎ°ì½ï¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼ÂºÝ¤Î½ÅÎÌ¤òÈà¤é¤ÏÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥Ñ¥Ã¥¯¤Î½Å¤µ¤òÂ¬¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ãæ¤Î¥«ー¥É¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò¤ª¤ª¤à¤Í¿äÂ¬¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£²¾¤Ë¥Ñ¥Ã¥¯¤ÎÃæ¤Ë¥ì¥¢¥«ー¥É¤¬1Ëç¤À¤±Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤Î½Å¤µ¤Ç¤É¤Î¥é¥ó¥¯¤Î¥«ー¥É¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î³ÎÎ¨¤ÇÈ½ÊÌ¤Ç¤¤ë¡£
²æ¡¹¤¬ÁÀ¤¦¤Î¤Ï¡¢Å¾Çä»Ô¾ì¤Ç¼è°úÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ëSR¡Ê¥¹ー¥Ñー¥ì¥¢¡Ë°Ê¾å¤Î¥é¥ó¥¯¤Î¥«ー¥É¤Î¤ß¡£¤³¤ÎÊýË¡¤ÇSR°Ê¾å¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¥Ñ¥Ã¥¯¤¬¡¢A¥°¥ëー¥×¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ì¥¢¥«ー¥É¤¬2ËçÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤¦¤Á1Ëç¤¬SR°Ê¾å¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢°ì¶ÚÆì¤Ë¤Ï¹Ô¤«¤Ê¤¤¤±¤É¡¢SR°Ê¾å¤Î¥«ー¥É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¥Ñ¥Ã¥¯¤ËÂ¾¤Ë¤â¥ì¥¢¥«ー¥É¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤ì¡£
¤À¤«¤é½Å¤¹¤®¤ë¥Ñ¥Ã¥¯¤Ï¡¢SRÌ¤Ëþ¤¬Ê£¿ôËçÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢C¥°¥ëー¥×¡£¤³¤Î¤É¤Á¤é¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤¬B¥°¥ëー¥×¡×¡Ê¥ª¥¬¥µ¥ï¥é»á¡Ë
¶Ä¡¹¤·¤¤¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¥Þ¥¹¥¯¤È°åÎÅÍÑ¼êÂÞ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Îºî¶È¤Ï¡¢±ø¤ì¤¬¤Ä¤¤¤Æ¥Ñ¥Ã¥¯¤Î½Å¤µ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤òËÉ¤°¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¶âÂ°ÃµÃÎµ¡¤Î¹©Äø¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¤Ï¤¸¤á¤«¤é½ÅÎÌ¤òÂ¬¤ê¡¢·Ú¤¹¤®¤ë¤â¤Î¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¥ì¥¢¥«ー¥ÉÉõÆþ¤Ê¤·¡×¤Ë»ÅÊ¬¤±¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¨¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥ª¥¬¥µ¥ï¥é»á¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¥«ー¥É¤ä¥Ñ¥Ã¥¯¤Î¥Õ¥£¥ë¥à¤Î¤ï¤º¤«¤ÊºÛÃÇ¥à¥é¤Ç¡¢¥ì¥¢¥«ー¥É¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë½ÅÎÌ¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¥Ñ¥Ã¥¯¤Î¼è¤ê¤³¤Ü¤·¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤Ï¤Þ¤º¤Ï¶âÂ°ÃµÃÎµ¡¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
½ÅÎÌ¤Î·×Â¬¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Ñ¥Ã¥¯¤ò¤µ¤é¤Ë3¤Ä¤Î¥°¥ëー¥×¤ËÊ¬¤±¤ë¤È¡¢»Ä¤ë¹©Äø¤Ï¤¢¤È¤Ò¤È¤Ä¤À¡£
¤½¤ì¤Ï»þ´Ö¤È¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥Ñ¥Ã¥¯Æâ¤Î¥«ー¥É¤Î¥é¥ó¥¯¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¼ïÎà¤Þ¤Ç¤òÈ½ÊÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÊýË¡¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÆÃÊÌ¤ÊÁõÃÖ¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ºî¶È¤ò¤¹¤ë¿Í¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤È·Ð¸³¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¥ª¥¬¥µ¥ï¥é»á¤Ï¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö´ë¶ÈÈëÌ©¡×¤È¤·¤Æ¡¢¸ý¤òÊÄ¤¶¤·¤¿¡£
¡ÖA¥°¥ëー¥×¤«¤é½çÈÖ¤Ë¥µー¥Á¤·¡¢SR°Ê¾å¤Î¥é¥ó¥¯¤Î¥«ー¥É¤¬½Ð¤¿¤é¡¢¤½¤³¤Ç¤½¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ñ¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïºî¶È½ªÎ»¡£¤Þ¤ì¤ËSR°Ê¾å¤Î¥«ー¥É¤¬Ê£¿ôËçÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢ºî¶È¸úÎ¨¤ÎÌÌ¤«¤é¤½¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌµ»ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
µÕ¤ËSR°Ê¾å¤Î¥«ー¥É¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬Äã¤¤C¥°¥ëー¥×¤Þ¤ÇÁ´Éô¥µー¥Á¤·¤Æ¤âSR°Ê¾å¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Âè°ìÃÆ¤Î¥µー¥Á¤Ç¡Ø¥ì¥¢¥«ー¥ÉÉõÆþ¤Ê¤·¡Ù¤È¤ß¤Ê¤·¤¿¥Ñ¥Ã¥¯¤òÀö¤¤Ä¾¤¹¡£¤Þ¤ì¤Ë¥ì¥¢¥«ー¥É¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¶âÂ°ÃµÃÎµ¡¤¬È¿±þ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡£
¤¿¤À¡¢¤ä¤Ï¤ê¤Þ¤ì¤ËSR°Ê¾å¤ÎÉõÆþ¤¬¤Ê¤¤¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¤È¤³¤í¤ÇÄü¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¤³¤¦¤·¤ÆÆþ¼ê¤·¤¿¥ì¥¢¥«ー¥É¤Ï¡¢¼ç¤Ë¥á¥ë¥«¥ê¤Ç¸½¶â²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç3000¥Ü¥Ã¥¯¥¹°Ê¾å¤ò³«Éõ¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢²¿½½Ëü¤È¤¤¤¦ÃÍ¤¬¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ê¥«ー¥É¤Ë¤Ï¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£ºÇ¹â¤Î¤â¤Î¤Ç¤â¤»¤¤¤¼¤¤7¡¢8Ëü±ß¤¯¤é¤¤¡£¿ô¤«·î¤«¤é1Ç¯¤Û¤É¿²¤«¤·¤Æ¤«¤éÇä¤ì¤Ð¡¢²ÁÃÍ¤¬3～4ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥«ー¥É¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢µÕ¤ËÌµ²ÁÃÍ¤Ë¤Ê¤ë¥«ー¥É¤â¤¢¤ë¡£
¤É¤Î¥«ー¥É¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¤¹¤ë¤«¤ÏÃ¯¤Ë¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢²æ¡¹¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯ÇäµÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢1¤Ä¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¤Ï¡¢Ê¿¶Ñ¤·¤Æ6000±ß¤«¤é7000±ß¤Û¤É¤ÎÃÍ¤¬¤Ä¤¯¥«ー¥É¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£
1¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î»ÅÆþ¤ìÃÍ¤Ï3000±ßÁ°¸å¤Ç¡¢¥µー¥ÁºÑ¤ß¤Î¥Ñ¥Ã¥¯¤òÇäµÑ¤¹¤ë¤È2000±ß¤Û¤É¤ÏÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢1¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¿¶Ñ5000±ß¤ÏÍø±×¤¬½Ð¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ê¥ª¥¬¥µ¥ï¥é»á¡Ë
¥Ý¥±¥â¥ó¥«ー¥ÉÅ¾Çä¤Ï¡¢°Õ³°¤Ë¤â¼ê·ø¤¤¼ÂÆþ¤ê¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£¥Þ¥Íー¥í¥ó¥À¥ê¥ó¥°¤Ë¤âÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë
°ìÊý¤Ç¡¢Á°½Ò¤Î¤è¤¦¤Ê¿ôÉ´Ëü¤òÄ¶¤¨¤ë²Á³Ê¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÄ¶¹â³Û¥«ー¥É¤â¡¢³Î¤«¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿°ìÉô¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¥«ー¥É¤Î¹â³Û²½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¡ÖÎ¢¼Ò²ñ¤Î¼ûÍ×¡×¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¿¶¤ê¹þ¤áº¾µ½¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ëÏ¢Ãæ¤Ï¡¢Ãß¤¨¤¿¥«¥Í¤Ç¤»¤Ã¤»¤È¥Ý¥±¥â¥ó¥«ー¥É¤òÇã¤¤µù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡×
Ë¿»ØÄêË½ÎÏÃÄ¤ÎÆó¼¡ÃÄÂÎ¸µ´´Éô¤«¤é¡¢¤½¤ó¤ÊÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¤É¤¦Æþ¼ê¤·¤¿¤«ÀâÌÀ¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¥«¥Í¤Ï¶ä¹Ô¤ËÍÂ¤±¤ë¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤º¡¢¥¿¥ó¥¹ÍÂ¶â¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¿ôÀéËüÃ±°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¸½¶â¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤ë¡£Æ±¶È¼Ô¤äÈ¾¥°¥ì¤«¤é¥¿¥¿¥¡Ê¶¯Åð¡Ë¤ËÆþ¤é¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¤·¡£¤Ç¤â100Ëü±ß¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¥«ー¥É¿ô½½Ëç¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë±£¤»¤ë¤À¤í¡×¡Ê¸µ´´Éô¡Ë
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¥«ー¥É¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥Þ¥Íー¥í¥ó¥À¥ê¥ó¥°¤â²£¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¤¿¤È¤¨¤ÐÈÈºá¼ý±×¤Ç100Ëü±ß¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¥ì¥¢¥«ー¥É¤ò¥³¥ì¥¯¥¿ー¤Ê¤É¤«¤éÁêÂÐ¼è°ú¡ÊÇä¤ê¼ê¤ÈÇã¤¤¼ê¤¬Ä¾ÀÜ²Á³Ê¤Ê¤É¤ò·è¤á¤ë¼è°ú¤Î¤³¤È¡Ë¤ÇÇã¤¦¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤ò¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤ÆÆ±³Û¤ÇÅ¾Çä¤¹¤ë¡£
¤â¤È¤â¤È100Ëü±ß¤ÇÇã¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤òÉú¤»¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ø¶öÁ³°ú¤Åö¤Æ¤¿¥ì¥¢¥«ー¥É¤Î²ÁÃÍ¤¬¾å¾º¤·¤½¤ì¤òÇäµÑ¤·¤¿¡Ù¤È¸«¤»¤«¤±¤ì¤Ð¡¢¹çË¡Åª¤Ê»ñ¶â¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÊ£»¨¤Ê¼è°ú¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Åö¶É¤Ë¤è¤ëÄÉÀ×¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÊÆ±¡Ë
ÈÈºá»ñ¶â¤Î³¤³°¤Ø¤Î»ý¤Á½Ð¤·¤â¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¥«ー¥É¤òÇÞ²ð¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÍÆ°×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö°ÊÁ°¤Ï¡¢¸½¶â¤òÈþ½ÑÉÊ¤ä¹üÆ¡¡Ê¤³¤Ã¤È¤¦¡ËÉÊ¡¢²¾ÁÛÄÌ²ß¤Ê¤É¤ËÊÑ¤¨¤Æ¹ñ¶¤òÄ¶¤¨¤ëÊýË¡¤¬¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¤É¤ì¤â¹ñºÝÅª¤ËÂÐºö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿ôÀéËü±ß¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Î»ñ¶â¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¥«ー¥É¤ËÊÑ¤¨¤Æ¸½ÃÏ¤Ç¸½¶â²½¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¼ê¤Ã¼è¤êÁá¤¤¡×¡ÊÆ±¡Ë°Ç¥Ð¥¤¥È¤È¥Ý¥±¥â¥ó¥«ー¥É
»ö¼Â¡¢³¤³°¤Ç¤Ï¡¢ÈÈºáÁÈ¿¥¤ÎµòÅÀ¤«¤é¥Ý¥±¥â¥ó¥«ー¥É¤¬²¡¼ý¤µ¤ì¤ë¥±ー¥¹¤¬ÉÑÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2023Ç¯6·î23ÆüÉÕ¤±¤Î±Ñ»æ¡Ø¥Ç¥¤¥êー¡¦¥ß¥éー¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ãË¡ÌôÊª¤ÎÇä¿Í¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃË½÷¤¬½»¤à¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¶á¹Ù¤ÎÌ±²È¤«¤é¡¢ÂçÎÌ¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¥«ー¥É¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÁí³Û¤Ï1Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó183Ëü±ß¡Ë¤Ë¤âÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·Ù»¡¤ÏÈÈºá¼ý±×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼èÆÀ¤µ¤ì¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤é¤ò²¡¼ý¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¥«¥Ê¥À¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ë¥åー¥¹¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¹ñ¥¢¥ë¥Ðー¥¿½£¤Î¥¨¥É¥â¥ó¥È¥ó·Ù»¡¤Ï¡¢2023Ç¯4·î¡¢2¸®¤Î²ÈÂðÁÜº÷¤ÇËöÃ¼²Á³Ê¤Ë¤·¤Æ40Ëü¥«¥Ê¥À¥É¥ë°Ê¾å¤Î°ãË¡ÌôÊª¤È¡¢Áí³Û3Ëü4000¥«¥Ê¥À¥É¥ë¡ÊÌó370Ëü±ß¡Ë¤Ë¤â¤Î¤Ü¤ë¥Ý¥±¥â¥ó¥«ー¥É¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë6ËüËç¶á¤¤¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÆüËÜ¤Ç¤â¡¢Î¢¼Ò²ñ¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¥«ー¥É¤Ø¤Î´Ø¿´¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê»ö·ï¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£
2022Ç¯8·î¡¢Åìµþ¡¦½©ÍÕ¸¶¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¡¢ÈÎÇäÁí³ÛÌó1300Ëü±ßÁêÅö¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¥«ー¥ÉÌó650Ëç¤È¸½¶âÌó480Ëü±ß¤¬Åð¤Þ¤ì¤ë»ö·ï¤¬È¯À¸¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë»Ø¼¨Ìò¤È¼Â¹ÔÈÈ¤¢¤ï¤»¤Æ4¿Í¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È»Ø¼¨Ìò¤ÎÃË¤Ï2022Ç¯8·î4Æü¸áÁ°3»þÈ¾º¢¡¢¼Â¹ÔÌò3¿Í¤È¶¦ËÅ¤·¡¢ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¤ÎJR½©ÍÕ¸¶±Ø¶á¤¯¤Î¥«ー¥É¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¿¯Æþ¡£
¸½¶âÌó480Ëü±ß¤È¥Ý¥±¥â¥ó¥«ー¥ÉÌó650Ëç¡ÊÌó1300Ëü±ßÁêÅö¡Ë¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤À¡£»Ø¼¨Ìò¤ÎÃË¤ÏSNS¤Ç¼Â¹ÔÈÈ¤òÊç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë°Ç¥Ð¥¤¥È°Æ·ï¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î»Ø¼¨Ìò¤ÎÃË¤Ï¶èÆâ¤ÎÊÌÅ¹ÊÞ¤ÇÌó2660Ëü±ßÁêÅö¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¥«ー¥É¤Ê¤É¤¬Åð¤Þ¤ì¤¿»ö·ï¤Ë¤â´ØÍ¿¤·¤¿¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë2024Ç¯4·î¤Ë¤â¡¢ºë¶Ì¸©Æâ¤Î²ñ¼Ò»öÌ³½ê¤«¤é¥Ý¥±¥â¥ó¥«ー¥É25Ëç¤òÃæ¿´¤Ë¡¢·×Ìó25Ëü2000±ß¡Ê»þ²Á¡Ë¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤Æ½»µÈ²ñ·Ï¤ÎË½ÎÏÃÄ°÷¤ÎÃË¤é2¿Í¤¬·Ù»ëÄ£¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥«ー¥É¤ò³«È¯¡¦ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥±¥â¥ó¤Ï¡¢2023Ç¯6·î¤Ë¿·ºî¥«ー¥É¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡ÖÅ¾ÇäÅù¤Î±ÄÍø¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¾¦ÉÊ¹ØÆþ¤ò¸Ç¤¯¤ªÃÇ¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤â¤Ï¤ä¥Ý¥±¥â¥ó¥«ー¥É¤Ï¡¢¤¿¤À¤Î´á¶ñ¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢Í²Á¾Ú·ô¤¢¤ë¤¤¤Ï²ßÊ¾¤Ë¶á¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£ÃÍ²¼¤¬¤ê¤µ¤¨¤â¾¦µ¡¤Ë
2024Ç¯7·î¸½ºß¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ôÀéËü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë²Á³Ê¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ä¶¥ì¥¢¥«ー¥É¤ÎÃÍ²¼¤¬¤ê¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÊó¹ð¤µ¤ì¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¥«ー¥É¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·Á°½Ð¤Î¥ª¥¬¥µ¥ï¥é»á¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê·üÇ°¤ò¡Ö¤É¤³¿á¤¯É÷¡×¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡ÖÄ¶¹â³Û¥«ー¥É¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¤³¤³1Ç¯¤ÇÂçÉý¤ËÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡£¤¿¤·¤«¤ËÈ¾ÃÍ¤Û¤É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬¥µー¥Á¤ÇÁÀ¤¦¿ôÀé±ß～¿ôËü±ßÄøÅÙ¤ÎÃæ·ø¥ì¥¢¥«ー¥É¤ÎÁê¾ì¤Ï·øÄ´¡£¤à¤·¤íÅêµ¡Ç®¤¬ÏÂ¤é¤¤¤ÇÁê¾ì¤¬°ÂÄê¤·¤¿º£¤ÎÊý¤¬¡¢¾¦Çä¤Ï¤·¤ä¤¹¤¤¡×
°ìÊý¤ÇÈà¤Ï¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¥«ー¥É°Ê³°¤Î´á¶ñ¤ÎÅ¾Çä¤Ë¤â¡¢¿·¤¿¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖºÇ¶á¤Ï¡¢¥¬¥ó¥×¥é¡Êµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¤Î¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ë¤ä¥È¥ß¥«¡Ê¥¿¥«¥é¥È¥ßー¤¬ÈÎÇä¤¹¤ë¥ß¥Ë¥«ー¡Ë¤Ê¤ó¤«¤âÅ¾Çä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·î20ËüÄøÅÙ¤ÎÌÙ¤±¤Ë¤·¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤é¥¹¥âー¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×
¸¬Â½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤½¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼«¿È¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥»¥ó¥¹¤òÉ¡¤Ë¤«¤±¤¿¤è¤¦¤ÊÊª¸À¤¤¤Ë¡¢É®¼Ô¤Ï¡Ö¤Ø¤§～¤Ã¡×¤ÈÂç¤²¤µ¤Ë´¶¿´¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÆÀ°Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ª¥¬¥µ¥ï¥é»á¤Ï¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡ÖÅ¾Çä»Ô¾ì¤Çº£Ç®¤¤¾¦ºà¤ò¸«¤Ä¤±¤ëËâË¡¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡ØÅ¾Çä¥äー»à¤Í¡Ù¤Ã¤ÆX¡ÊµìTwitter¡Ë¤È¤«¤Ç¸¡º÷¤¹¤ì¤Ð¡¢Å¾Çä¥äー¤¬º£²¿¤Ë·²¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ï¤«¤ë¡£¤¦¤Á¤Ï¤¤¤Á¤ª¤¦´á¶ñ²·¤Ê¤Î¤Ç¡¢Å¾Çä¥äー¤Î¹ØÆþ²Á³Ê¤è¤ê°Â¤¯»ÅÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤òÅ¾Çä»Ô¾ì¤ÇÇä¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤¤¤¯¤é¤«¤ÎÍø¾ä¤Ï¼è¤ì¤Þ¤¹¡×
°¦¹¥²È¤ÎÃ²¤¤«¤é¾¦µ¡¤ò´¶¤¸¼è¤ë¤È¤¤¤¦¥ª¥¬¥µ¥ï¥é»á¡£Å¾Çä¥äー¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¶òÃÔ¤ò¸À¤¦»ö¤µ¤¨¹µ¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤À¡£
¢£±ü·¦Í¥ÌÚ¡Ê¤ª¤¯¤¯¤Ü¡¡¤æ¤¦¤¡Ë
1980Ç¯¡¢°¦É²¸©¾¾»³»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¥Õ¥êー¥é¥¤¥¿ー¡£¾åÃÒÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉôÂ´¶È¸å¤ËÅÏÊÆ¡£¥Ë¥åー¥èー¥¯»ÔÎ©Âç³Ø¤òÃæÂà¡¢¸½ÃÏË®»ú»æµ¼Ô¤Ë¡£Ãæ¹ñºß½»¤ò·Ð¤Æµ¢¹ñ¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÎ¢¼Ò²ñ»ö¾ð¤äÅ¾Çä¥äーÁÈ¿¥¤ò¼èºà¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÃæ¹ñ¡ÖÌÔÆÇ¿©ÉÊ¡×¤Ë»¦¤µ¤ì¤ë¡Ù¡Ø¥ë¥Ý¡¡¿··¿¥³¥í¥Êº¾µ½¡Ù¤Ê¤É¡£