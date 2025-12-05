「TOPIX先物」手口情報（5日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限8608枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月5日のTOPIX先物期近（2025年12月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の8608枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 8608( 8508)
ソシエテジェネラル証券 8045( 8045)
JPモルガン証券 6463( 6463)
ゴールドマン証券 5299( 5299)
バークレイズ証券 4778( 4778)
UBS証券 3487( 3487)
HSBC証券 2509( 2509)
みずほ証券 2188( 2188)
SMBC日興証券 2121( 2117)
ビーオブエー証券 1188( 1188)
日産証券 1012( 1012)
モルガンMUFG証券 834( 834)
SBI証券 787( 683)
BNPパリバ証券 701( 601)
サスケハナ・ホンコン 471( 471)
シティグループ証券 256( 256)
大和証券 205( 205)
野村証券 112( 112)
三菱UFJeスマート 67( 67)
インタラクティブ証券 55( 55)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ゴールドマン証券 3536( 3536)
UBS証券 3438( 3438)
HSBC証券 2501( 2501)
JPモルガン証券 2259( 2259)
みずほ証券 2179( 2179)
SMBC日興証券 2112( 2112)
日産証券 814( 814)
BNPパリバ証券 500( 500)
ABNクリアリン証券 211( 211)
ビーオブエー証券 210( 210)
大和証券 202( 202)
SBI証券 51( 51)
ソシエテジェネラル証券 18( 18)
モルガンMUFG証券 7( 7)
バークレイズ証券 6( 6)
フィリップ証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 4( 2)
光世証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
