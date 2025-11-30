55m/sの爆風で汚れを一掃できる超強力エアダスター / バーガーキング『にんにく・ガーリック ザ・ワンパウンダー』【まとめ記事】
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、最大風速約55m/s×50,000rpmブラシレスモーターで頑固なホコリや水滴まで瞬時に吹き飛ばす、強力・多用途対応のコードレスエアダスター「200-CDADE005」を発売した。本製品は最大風速約55m/sという圧倒的な風力を実現し、車内の細かなホコリや機器の隙間に入り込んだ微粒子までしっかり吹き飛ばす。専用ノズルを使わずとも、約6cmもの広い射出口から大量の風を放出できるため、広範囲を一気に清掃可能。パソコン、家電、車内、ガレージなど、さまざまな場所で「一掃する爽快感」を体感できる。
バーガーキングは、直火焼きの100％ビーフパティの香ばしくジューシーな美味しさをご堪能いただくため、ビーフ4枚を使用した“ワンパウンダーシリーズ”を展開している。2025年の“ワンパウンダーシリーズ”第4弾として、毎年大好評いただいている人気商品「にんにく・ガーリックバーガー」を超大型化させた『にんにく・ガーリック ザ・ワンパウンダー』が期間・数量限定で登場する。
■最強クラスの風力搭載！55m/sの爆風で汚れを一掃できる超強力エアダスター
■toridoriグループ×通販の虎！TikTok Shopを活用した『TikTok版通販の虎-年末年始SP企画-』を開催
各種インフルエンス・プラットフォーム事業を展開する株式会社トリドリのグループ会社でアフィリエイト事業を担う株式会社niksは、株式会社通販の虎と合同で、視聴者参加型LIVEコマース企画『TikTok版通販の虎-年末年始SP企画-』を開催する。
■人気の超大型バーガーが復活！バーガーキング『にんにく・ガーリック ザ・ワンパウンダー』
■ほとんどのカートリッジ型番に対応！キヤノン用詰め替えインク
サンワサプライ株式会社は、キヤノンプリンターに対応する詰め替えインク「INK-CBCシリーズ」を発売した。キヤノンの幅広い種類のインクや、独立型・一体型のほとんどのカートリッジ型番に対応する。キヤノンの単色独立型の多くのカートリッジに対応している。工具を別途用意する必要がなく、すぐに使える詰め替えインク。
※カートリッジの外観は型番により異なります。詰め替えをする際は使用のカートリッジに応じて、付属の取扱説明書を読み行う。
■4台のUSB機器をLANケーブルで最大50m延長！USB2.0エクステンダー
サンワサプライ株式会社は、パソコンとUSB機器間を最大50mまで延長できるUSB2.0エクステンダー「USB-EXSET6」を発売した。カテゴリ6A/6/5/5eLANケーブル1本で接続し、4ポートハブにより最大4台のUSBデバイスを離れた場所で利用できます。倉庫、監視システム、会議室などでの使用に最適だ。パソコンとUSB機器間をカテゴリ6A/6/5e/5のLANケーブルで最大50mまで延長できる。工場や倉庫内、大型店舗やビルの地下から地上階など長距離間での使用に最適だ。最大4台のUSBデバイスを延長できる4ポートのハブ付き。
