テレビ朝日のスーパー戦隊シリーズ「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」（日曜前9・30）が30日、放送された。今回から一河角乃／ゴジュウユニコーン役を女優の今森茉耶（まや、19）に代わって女優の志田こはく（21）が演じる。潜入調査のために変えた声と顔が元に戻らなくなってしまった設定。オープニング映像も変更された。

同役は女優の今森茉耶（まや、19）が担当していたが、20歳未満での飲酒行為を行ったため、8日に公式サイトで降板が発表されていた。同日、今森は所属事務所との契約も解除された。同局は15日、30日放送の第40話から今森の代役として志田が出演することを発表していた。

冒頭から登場した志田演じる一河は、潜入調査で顔と声が変わってしまったままという設定。「潜入調査のために変えてもらったこの顔と声！全然元に戻らないんだけど」と嘆いた。ところが周囲から「でもその顔も見慣れてきたしそのままでいい」との声が上がると、手鏡を手に「私もこのビジュ…見れば見るほどアリなんだよね〜」とお気に入りの様子。「決めた！このままでいる」と笑顔を見せた。

その後オープニング映像へ。志田も他の出演者とダンスを披露した。

志田は22〜23年に放送された「暴太郎戦隊ドンブラザーズ」で、ヒロインの鬼頭はるか/オニシスターを演じたほか、金曜ナイトドラマ「伝説の頭 翔」（24年）にも出演している。