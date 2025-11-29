元NMB48で女優の上枝恵美加（31）が29日、自身のSNSを更新。スペイン人男性との結婚を発表した。

上枝は「この度、結婚しましたことをご報告させて頂きます」と報告。「お相手はスペインの方なのですが、昨年亡くなった父が闘病中の時も、家族を沢山支えてくれたとても優しい方です」とお相手について説明した。

そして「国際結婚にはなりますが、今後も今まで通り日本とスペインの2拠点で芸能活動を続けて行きます」とし、「より一層活動の幅を広げていけるように精進して参りますので、ご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願いいたします」と呼びかけた。

1994年7月13日生まれ、大阪府出身の上枝は2011年にNMB48の3期生オーディションに合格。2013年9月の「AKB48 34thシングル選抜じゃんけん大会」に出場し2位に入ると、同年12月発売のAKB48の34枚目シングル「鈴懸の木の道で「君の微笑みを夢に見る」と言ってしまったら僕たちの関係はどう変わってしまうのか、僕なりに何日か考えた上でのやや気恥ずかしい結論のようなもの」で初めてシングル表題曲の選抜メンバーに選出。2017年7月にグループを卒業した。