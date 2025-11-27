「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回のお店は、先月渋谷にオープンしたハンバーガーショップの2号店です。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。

Neo Nice Burger 表参道（東京・表参道）

階段を上がって2階へ

2025年11月27日、表参道駅から徒歩約2分の場所にハンバーガーショップ「Neo Nice Burger（ネオナイスバーガー）表参道」がオープン。渋谷に先月初めてオープンしたブランドの2店舗目となります。

バンズ、パティ、ソースまですべて職人による手作り。オープンキッチンで活気がある

アメリカンダイナーのような雰囲気と、工場のような素材感でデザインされた店内は、広々としたイートインスペースもあり、こだわりのハンバーガーをゆっくりと味わえます。

プレーンバンズの生地を製造中

オープンキッチンなので、パンの焼成や調理の様子など製造過程を見ることができるのも楽しいですね。

新作含め、ハンバーガーは全14種類のラインアップ 写真：お店から

今回のオープンにあたり、新作バーガー6種類と、サイドメニュー6種が登場。

左から「ビッグナイス」800円、「ネオフライドチキン」400円、「ビックナイステリヤキ」880円

中でもおすすめは「ビッグナイス」と「ビックナイステリヤキ」。「ビッグナイス」は、アンガス牛100%パティと豚肩ロースパティ2種類に、刻んだ玉ねぎやチーズ、からしマヨを重ねたボリュームたっぷりの一品。

2種類のパティを味わえる贅沢な「ビッグナイス」

「ビックナイステリヤキ」は、豚肉のパティを2枚重ねてレタスと自家製マヨネーズを合わせ、バルサミコ酢を加えた照り焼きソースで肉のうまみを引き立たせています。

左「ブロッコリーチーズバーガー」660円、右「ハムカツグラタンバーガー」690円

その他、牛パティとブロッコリーにチーズをまとわせて香ばしく焼き上げた「ブロッコリーチーズバーガー」、ハムカツにチェダーチーズを合わせたまろやかな「ハムカツグラタンバーガー」もオリジナリティにあふれています。

左「ナスアラビアータバーガー」660円、右「海老明太タルタルバーガー」760円

サクサクの海老フライが贅沢に3本入った「海老明太タルタルバーガー」、ナスと自家製アラビアータソースを重ねた「ナスアラビアータバーガー」など、一度は食べてみたくなるバーガーがそろいます。

「ネオナイス焼きパン」（左から ハニーグリークチーズ、黒胡麻練乳バター）各380円

新しいサイドメニューはSDGsを意識し、今までは廃棄になっていたバンズやポテトを再利用。例えば「ネオフライドチキン」は、揚げてから10分過ぎて提供できずに廃棄していたポテトを、特製のポテト衣として使用しています。ザクザク食感とほのかなカレー味が後を引くおいしさです。「ネオナイスドーナツ？」330円はバンズをデザートとして楽しめるように、揚げてきび糖をまぶしたやわらかで優しい味。「ネオナイス焼きパン」は黒胡麻練乳バターとハニーグリークチーズの2種類から選べます。

開放的なテラス席

表参道駅からも近く、ランチや休憩にぴったり。テラス席もあるので、お天気のいい日には気持ちよい時間を過ごせそうです。

※価格は税込

＜店舗情報＞◆Neo Nice Burger住所 : 東京都港区北青山3-6-23 2FTEL : 不明の為情報お待ちしております

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中！

https://www.instagram.com/tabelog/

文・撮影：食べログマガジン編集部

The post 10月に誕生した「Neo Nice Burger」が、早くも表参道に2号店をオープン！（東京・表参道） first appeared on 食べログマガジン.