『キミとアイドルプリキュア♪』第41話 アイドルプリキュア研究会存続の危機！
2月2日（日）よりABCテレビ ・テレビ朝日系列全国24局ネットで放送開始のプリキュアシリーズ第22弾『キミとアイドルプリキュア♪』、第41話のあらすじと場面カットが公開された。
モチーフは『アイドル』。テーマは『 ”キミ” がいるから輝ける、強くなれる！』。
歌うことが大好きな咲良うたが出会ったのは、伝説の救世主【アイドルプリキュア】を探しにきた妖精【プリルン】。
歌って踊ってファンサして、プリキュアシリーズで最もキラッキランランに輝く『キミとアイドルプリキュア♪』がデビュー。私と ”キミ” のステージが、いま幕を開ける。
第41は11月23日（日）朝8時30分より放送。あらすじと先行場面カットはこちら！
＜第41話「心キュンキュン守ります！」＞
次の生徒会長を決める時期が近づいてきたある日、アイドルプリキュア研究会で活動をしているこころ（声：高森奈津美）のもとに、うた（声：松岡美里）となな（声：高橋ミナミ）があわてて駆け込んでくる。立候補者の甲斐ちよは、なんとアイドルプリキュア研究会の廃止を公約にあげていた。
ちよの演説を聞いたこころが廃止の理由を問いただすと、アイドルプリキュア研究会は成果を出していないからだという。こころは意見を聞いてほしい、とうったえる。研究会に見学にやってきたちよの前で、研究会の活動で制作したアイドルプリキュアのファンブック、さらに手作りうちわや缶バッジなどの応援グッズや、応援の練習を見せ、真剣に活動していることをアピールするが、「応援する成果がなんなのかがわからない」というちよの意見は変えられなかった。
立候補者はひとりのため、このままではちよが会長に当選し、研究会の廃止が決まってしまう。みんなで考え込んでいると、アイデアが浮かんだこころが部室を飛び出していく。翌朝、うたたちが登校すると、そこには――。
※「高橋ミナミ」の「高」は「はしごたか」が正しい表記。
（C）ABC-A・東映アニメーション
