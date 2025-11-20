脳科学者、茂木健一郎「甘いチーズの妖精が口の上で踊る」カリフォルニアのポルトの話題のチーズケーキ絶賛！
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
『超絶うまい！アメリカ、カリフォルニア、ポルト（Porto's Bakery）のチーズケーキ！！』と題した動画で、脳科学者の茂木健一郎氏がカリフォルニアの名店・ポルトズベーカリー＆カフェのチーズケーキを現地から紹介。その圧倒的な人気と、“キューバ移民が作り上げたベーカリー文化”の魅力について語った。
動画の中で茂木氏は「とにかく、いつも行列で、もう大人気なんですけど」とその人気ぶりをリポート。手に入れた名物チーズケーキについて「なんかね、すごいシンプルで、素朴な味なんですけど、チーズの香りが後からわーっとくるんですよね」と味わいを細かく解説した。食感については「ケーキのテクスチャー感が最初ね、すごくゴワゴワって感じでくるんですよ。これはゴワゴワしてるなっていうか、ちょっとクッキー的というか、ボソボソ的なところがあるな」と食べ始めの印象を述べつつ、「食べ進めていくと…チーズの香りと甘みと、地味のある、深いものが来る」と、徐々に変化する味の奥深さに感動していた。
さらに、焼き具合や全体のクオリティについても「質実剛健なんだけど、しっとりと優美という、とってもこれは、なんか、難しい技を、完成させているように思います」と賞賛。カリフォルニアの移民文化や多様性にも言及し、「多様性って大事で…キューバのベーカリー文化、これは、ミックスチュアから生まれたものでしょうから、これ、まさに、なごみですよね」と独自の視点から社会的背景も語った。
動画の締めくくりには「ポルトのチーズケーキ、甘いチーズの妖精が、口の上で踊ってるような、そんな素晴らしい…ありがとうございました。おいしかったー。んー、全部食べちゃうよー」と独特の表現で絶賛。現地の味と文化への深い気づきを残して動画を結んでいる。
一人ひとりの「個性」が活かせて、「自由」で、「創造的」な生き方ができるように、応援するような発信をしていきたいと思います。複雑な現代を生きるための、科学、社会、本、音楽、映画、文化、芸術、人間、コメディを扱う総合的な脳の教養のチャンネルです。人間の脳のこと、人工知能のこと、創造性のこと、個性のことなどを考えます。