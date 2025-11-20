この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

『超絶うまい！アメリカ、カリフォルニア、ポルト（Porto's Bakery）のチーズケーキ！！』と題した動画で、脳科学者の茂木健一郎氏がカリフォルニアの名店・ポルトズベーカリー＆カフェのチーズケーキを現地から紹介。その圧倒的な人気と、“キューバ移民が作り上げたベーカリー文化”の魅力について語った。

動画の中で茂木氏は「とにかく、いつも行列で、もう大人気なんですけど」とその人気ぶりをリポート。手に入れた名物チーズケーキについて「なんかね、すごいシンプルで、素朴な味なんですけど、チーズの香りが後からわーっとくるんですよね」と味わいを細かく解説した。食感については「ケーキのテクスチャー感が最初ね、すごくゴワゴワって感じでくるんですよ。これはゴワゴワしてるなっていうか、ちょっとクッキー的というか、ボソボソ的なところがあるな」と食べ始めの印象を述べつつ、「食べ進めていくと…チーズの香りと甘みと、地味のある、深いものが来る」と、徐々に変化する味の奥深さに感動していた。

さらに、焼き具合や全体のクオリティについても「質実剛健なんだけど、しっとりと優美という、とってもこれは、なんか、難しい技を、完成させているように思います」と賞賛。カリフォルニアの移民文化や多様性にも言及し、「多様性って大事で…キューバのベーカリー文化、これは、ミックスチュアから生まれたものでしょうから、これ、まさに、なごみですよね」と独自の視点から社会的背景も語った。

動画の締めくくりには「ポルトのチーズケーキ、甘いチーズの妖精が、口の上で踊ってるような、そんな素晴らしい…ありがとうございました。おいしかったー。んー、全部食べちゃうよー」と独特の表現で絶賛。現地の味と文化への深い気づきを残して動画を結んでいる。

