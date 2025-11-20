この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

脳科学者・茂木健一郎が語る「自分より大きなものに包まれる」森林浴の効能と日本文化の本質

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画タイトル「自分よりも大きなものにつつまれること。」で、脳科学者の茂木健一郎氏が自身の著書『The Way of Nagomi』を引用しながら、“森林浴”について独自の視点で語った。茂木氏は、「森林浴という概念は、当時の林野庁長官・秋山さんによって提案された」と振り返った上で、「経済の変化で木材需要だけに頼る森の維持が難しくなった」ことが背景だと解説した。



動画では、日本独自の“浴”の文化――温泉浴、海水浴、日光浴、月光浴など――と森林浴の共通性に注目。「何かに包まれるということが“浴”であり、自分よりも大きなものに包まれる。それが実はとても体にいいし、心にいい」と茂木氏は語る。この体験が心身の回復に役立ち、森林浴の効能は科学的にも証明されていることを強調した。



また、「日本の中にある、自分より大きなものに包まれてそれと一体化し、調和を生み出す発想」は、日本文化の本質であると主張。自然と人間は支配や対立という関係ではなく、「一体となる」「環境と一体となる」ことが重要で、「ある意味では自分が消えていくということかもしれないが、これが生きがいの五つの柱の一つである“自分を解放する（Releasing yourself）”ともつながって非常に大切」と述べた。



さらに、現代社会でSNS上に“エゴ”を出してしまいがちな人々には「本当に森林浴を実践した方がいいんじゃないかな」と提言し、「自分が大きな風景に溶け込む経験をしてこそ心身がなごみ、調和が生まれる」と締めくくった。動画は「以上、『なごみの道』（The way of nagomi）から森林浴についての話でした。ご視聴ありがとうございました」と結ばれた。