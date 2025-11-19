「失敗しないマンション選び」７つの法則とは？【眠れなくなるほど面白い 図解 マンションの話】

資産価値の高いマンションを選ぶ「７つの法則」

物件情報にこの法則を当てはめよう

これまで、住宅に関する資産価値を判断するのは「経験と勘」に頼っていました。そこで私は、過去の販売されたマンションを分析し、資産価値を目に見える形として判断できる「7つの法則」を導き出しました。

まず「いつ」買うべきか。基本的には、自分が欲しいときこそが買い時だと思いましょう。住宅は実需が底堅く、景気が下がった場合にも大幅に価格が落ちる可能性は少ないためです。実際、２００８年のリーマンショックや２０２０年の新型コロナウイルスの流行の際も、マンションの価格は大きく下落することはなく、むしろ今上がっているのは御存知の通り。

「どこで」「どんな物件を」に関しては、後ほどまた詳しくお話ししていきますが、基本的には「都心寄りで、駅からの距離がなるべく近いものを買うべき」がセオリー。「どんな」は総戸数のさや高層のタワーマンションかどうかが影響し、また流動性の高いファミリー物件は70㎡あるかどうかもカギとなります。

この7つの中で、自分で選ぶことが難しいのは「いつ」と「いくら＝時価」。しかし残りの②～⑥は、物件情報から判断することができるものなのです。これをどう見極めるかが、資産性に大きく影響するといえるでしょう。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 マンションの話』著：沖 有人