耐熱ガラス製のキッチングッズやペット用品などを展開するハリオ商事（東京都中央区）が、「HARIOネットショップ福袋 2026年版」を12月1日からHARIOネットショップで予約の受付を開始します。コーヒー、ティー、キッチン、猫、犬など7種類がラインアップされます。

【写真】最大56％オフの福袋も！ すごく豪華！ コーヒー＆ティータイム、キッチンで使えそうな“全”福袋の中身をチェック

コーヒーの福袋「コーヒーセット01＜グレー＞」では、ドリッパー＆サーバーセット「V60 カラーブリュー（アーバングレー）」1点のほか、「電動コーヒーミル・スイッチ（ホワイト）」1点、「フタ付き保温マグ（グレー）」1点、「V60ドリップケトル・フィット（シルバー）」1点などが入って、8800円。通常価格は1万5477円相当で、43％オフになっています。

「コーヒーセット02＜ブラック＞」は、「V60フラットドリッパー02 PLUS Zebrang」1点、「ゼブラン ノマド ドリップケトル」1点、「ゼブランコーヒーミル ステンレスカッター」1点、「セラミックコーティング 真空二重保温ポット 600ミリリットル（ブラック）」1点など7種類がセットになって1万1000円。通常価格は2万5212円相当で、56％オフになっています。

ティーセットでは「茶茶急須・丸 AYAORI」1点、「ウォーターピッチャー」1点、「セラミックコーティング 真空二重保温ポット 600ミリリットル（ホワイト）」1点、「ストレートマグ 2個セット」1点が入って6600円。通常価格1万1550円相当で、42％オフです。

ティー＆コーヒーセットもあり、「カフェプレス・ウッド」1点、「ボナ・琺瑯ドリップケトル」1点、「ティー＆コーヒーメーカーマグ」1点が入って9900円。通常2万2000円相当で55％オフ。

そのほか、「フルーツスムージーメーカー（ペールグレー）」「レンジフタ付き耐熱ガラス製ボウル 3個セット」などが入った「キッチンセット」（8800円）、ペット食器クリーナーやブラシがセットになった「猫セット」（4400円）、トイレマットやシャンプー、トリートメントなどがセットの「犬セット」（6600円）も登場します。

いずれも数量限定、無くなり次第、終了となります。