日本戦は10連敗…8回で11四死球とまたも制球難

あまりに厳しい結果となった。東京ドームで行われた「ラグザス 侍ジャパンシリーズ 2025 日本 vs 韓国」は15日、日本が韓国に11-4で勝利した。これでトップチームの日韓戦は日本の10連勝となった一方で、落胆を隠せないのは韓国だ。母国メディアは「井の中の蛙だった」と“絶望”している。

序盤は韓国代表が優位に進めた。0-0の4回、侍ジャパン2番手の森浦（広島）から2番のアン・ヒョンミンが2ラン。続くソン・ソンムンも一発を放ち、3点をリードした。しかしその裏、クァク・ビンが崩れ、救援投手も自滅。代打・岸田（巨人）に勝ち越し3ランを被弾。この回だけで6失点。最終的に11失点と大敗した。

韓国メディア「OSEN」は「『これで代表なのか』衝撃の11四死球自滅→11失点惨事→対日本10連敗の泥沼」との見出しで試合を総括。「韓国野球、またしても“井の中の蛙”だった」との書き出しで“内容”に落胆した。「ストライクを投げられなければ勝てるはずがなかった。先に3点を取りながらも9点を献上してあっさり逆転負け――これが韓国野球の現実だった」と厳しい言葉を寄せる。

4回に崩れたクァク・ビンに関しては、「国際大会でしばしば見られる、“打順が一巡すると別人のように崩れる”悪癖が再発」したとして成長のなさを指摘。計7投手の継投になったが、無失点だったのは2人だけ。同メディアは「数字が示す通り“代表レベル”とは程遠い投球内容だった。わずか8イニングで11個もの四死球を与え、自滅で大逆転と大量失点を招いた」と、制球力のなさに言及する。

最終的に「2025年のKBOリーグは歴史的盛り上がりを見せた。しかし難敵・日本を前に、“井の中の蛙”という汚名を晴らそうとした挑戦は、今回もまた失敗に終わった」と無残に散った現実に肩を落とすしかなかった。（Full-Count編集部）