40ºÐ°Ê¾å¤Ç¡ÖÌÄ¤êÊªÆþ¤ê¤ÇÅ¾¿¦¤·¤Æ¤¯¤ë¿Í¡×¤¬ÌµÇ½¤Ç¤¢¤ëÍýÍ³¤È¤Ï¡©
¡ÖÃæ´Ö´ÉÍý¿¦¤ÎÇº¤ß¤¬¾Ã¤¨¤¿¡×
¡Ö¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ËÇÛÎ¸¤·¤ÆÆ¯¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¤½¤ó¤Ê´¶ÁÛ¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢°ÂÆ£¹Âç»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¤Î²¾ÌÌ¡Ù¡Ø¿ôÃÍ²½¤Îµ´¡Ù¡Ø¤È¤Ë¤«¤¯»ÅÁÈ¤ß²½¡Ù¡Ø¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ê°Õ»×·èÄê¡Ù¥·¥ê¡¼¥º»ÍÉôºî¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç4500¼Ò°Ê¾å¤ÎÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈË¡¡Ö¼±³Ø¡×¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¸½¾ì¤Ç¡Ö¿ô»ú¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ì¤ë¡×¡Ö»ÅÁÈ¤ß¤Ç²ò·è¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦»×¹ÍË¡¤ò¼ø¤±¤ëËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë¶È¡¦¶È³¦¡¦¸Ä¿Í¤«¤é°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢Á´¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤ËÉ¬¿Ü¤Î¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¡×¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ØÆî¤¹¤ë¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦¼ï²¬ ·ò¡Ë
ÌÄ¤êÊªÆþ¤ê¤ÇÅ¾¿¦¤·¤Æ¤¯¤ë¿Í
¡¡ºÎÍÑÂ¦¤âËÜ¿Í¤â¡¢Âç¤¤Ê´üÂÔ¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÆþ¼Ò¤·¤Æ¤¯¤ë¡ÖÌÄ¤êÊªÆþ¤ê¤ÎÅ¾¿¦¼Ô¡×¡£
¡¡¸ª½ñ¤â¼ÂÀÓ¤âÎ©ÇÉ¡£ÌÌÀÜ¤Ç¤âÏÀÍýÅª¤Ë¸ì¤ê¡¢·Ð¸³ËÉÙ¤Ë¸«¤¨¤ë¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤¤¤¶Æþ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¸½¾ì¤Ï¤³¤¦»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¢¤ì¡© ¤Ê¤ó¤«»×¤Ã¤¿¤è¤êÆ°¤±¤Ê¤¤¤Ê¡Ä¡Ä¡×
¡¡¤³¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ï¤Ê¤¼µ¯¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤Ê¤¼¡Ö40ºÐ°Ê¾å¤ÎÅ¾¿¦¼Ô¡×¤Ë¤è¤¯¸«¤é¤ì¤ë¸½¾Ý¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¸ì¤ì¤ë·Ð¸³¡×¤È¡Ö¼Â¹Ô¤Ç¤¤ëÇ½ÎÏ¡×¤ÏÊÌÊª
¡¡¤Þ¤º¡¢Â¿¤¯¤ÎÅ¾¿¦¼Ô¤ÏÌÌÀÜ¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤ÎÀ®¸ùÂÎ¸³¡×¤òÆ²¡¹¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÀ®¸ù¤¬¡ÖÅö»þ¤Î´Ä¶¤äÉô²¼¡¢¾å»Ê¡¢²ñ¼Ò¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¡×¤Ç¤¢¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢ËÜ¿Í¤Î¥¹¥¥ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¼þ°Ï¤Î´Ä¶¤È¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤ÇÀ®²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¼ÂÂÖ¤ò¸«È´¤«¤º¤ËºÎÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤Ë´Ù¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÁ°¿¦¤ÎÉðÍ¦ÅÁ¡×¤Ð¤«¤ê¸ì¤ë¿Í¤Ï´í¤Ê¤¤
¡¡Æþ¼ÒÄ¾¸å¤«¤é¡Ö¤¦¤Á¤ÎÁ°¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¤³¤¦¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê»Ï¤á¤ë¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤Ï¡ÖÅ¬±þÎÏ¡×¤¬¶ËÃ¼¤ËÄã¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½¾ì¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢º£¤Î²ñ¼Ò¤Î²ÝÂê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¹ÔÆ°¤ä²þÁ±Äó°Æ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡ÖÁ°¤Î¤ä¤êÊý¡×¤ò²¡¤·¤Ä¤±¡¢¡ÖÁ°¤Î²ñ¼Ò¤Î¼«Ê¬¡×¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤Ð¤«¤ê¡£
¡¡¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢¼þ°Ï¤Î¿®Íê¤Ï°ìµ¤¤ËÎä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÁêÃÌ¤»¤º¡¢ÌÛ¤Ã¤Æ´Ñ»¡¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¸ÉÎ©¤¹¤ë
¡¡40ºÐ¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âº£¤µ¤éÊ¹¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿´Íý¤¬¶¯¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤ËÅ¾¿¦¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¤Ç¤¤ë¿Í¡×¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢¼å¤ß¤ò¸«¤»¤é¤ì¤º¡¢ÌÛ¤Ã¤ÆÍÍ»Ò¤ò¤¦¤«¤¬¤¦»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¡¡·ë²ÌÅª¤Ë¡¢¼ÒÆâ¤Î¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤ä´Ø·¸À¤òÇÄ°®¤·¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÉâ¤¤¤¿Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æ°¤¯¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤ò½Ð¤¹Á°¤Ë¡¢²ñ¼Ò¤Î¶õµ¤¤ËÆëÀ÷¤à¡×
¡¡ËÜÅö¤ËÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹Å¾¿¦¼Ô¤Ï¡¢¤Þ¤º¡Ö¶õµ¤¤òÆÉ¤à¡×¤³¤È¤ËÅ°¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Á°¤Î²ñ¼Ò¤Î¤ä¤êÊý¤Ï°ìÃ¶ÏÆ¤ËÃÖ¤¡¢¿·¤·¤¤¿¦¾ì¤ÎÊ¸²½¡¢°Õ»×·èÄê¤ÎÎ®¤ì¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤òÇÄ°®¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤ò¡ÖÊä´°Åª¡×¤Ë»È¤ª¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢Ç¯Îð¤òÌä¤ï¤º¡Ö¤Ç¤¤ë¿Í¡×¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë»ÑÀª¤Ç¤¹¡£
¡¡40ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤â¡¢½ÀÆð¤ËÆ°¤±¤ë¿Í¤Ï¸½¾ì¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Å¾¿¦»þ¤ËÌä¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡ÖºÆ¸½À¡×¤È¡Ö½ÀÆðÀ¡×
¡¡ÌÄ¤êÊªÆþ¤ê¤ÇÅ¾¿¦¤·¤Æ¤¯¤ë¿Í¤Û¤É¡¢¡Ö²áµî¤ÎÀ®¸ù¤ÎºÆ±é¡×¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¤½¤ì¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¿¦¾ì¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤Ð¡¢¤ä¤êÊý¤â´Ø·¸À¤â°ì¿·¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬ÅöÁ³¡£
¡¡¤½¤Î¸½¼Â¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¡¢40ºÐ°Ê¾å¤ÎÅ¾¿¦¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÂç¤Î»îÎý¤Ç¤¹¡£
¡¡¼«Ê¬¤Î¼ÂÀÓ¤Ë¤¹¤¬¤é¤º¡¢´Ä¶¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²ÁÃÍ¤òºÆ¹½ÃÛ¤Ç¤¤ë¿Í¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¶¯¤¤¡£
¡¡¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï²¾ÌÌ¤ò¤«¤Ö¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¼«¿®¤ä²áµî¤Î¼ÂÀÓ¤ò°ìÅÙ±£¤·¡¢¥¼¥í¤«¤é¿®Íê¤òÃÛ¤¯³Ð¸ç¤¬¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ç¤ÎÂè°ìÊâ¤Ç¤¹¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¤Î²¾ÌÌ¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¦°ÂÆ£¹Âç»á¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¼±³Ø ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
1979Ç¯¡¢ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£2002Ç¯¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢NTT¥É¥³¥â¡¢¥¸¥§¥¤¥³¥à¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢¥¸¥§¥¤¥³¥à¼èÄùÌò±Ä¶ÈÉûËÜÉôÄ¹¤ò·Ð¸³¡£¥×¥ì¥¤¥ó¥°¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¡ÖÀ®Ä¹¤·¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤ÎÌäÂê¡×¤ËÄ¾ÌÌ¤·Çº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¼±³Ø¡×¤Ë½Ð¹ç¤¤¡¢2013Ç¯¤ËÆÈÎ©¡£Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Î¶ÈÀÓ¥¢¥Ã¥×¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£2015Ç¯¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¼±³Ø¤òÀßÎ©¡£¤ï¤º¤«4Ç¯Â¤é¤º¤Ç¾å¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç9Ç¯´Ö¤ÇÌó4500¼Ò¤Ë¼±³Ø¥á¥½¥Ã¥É¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×178ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¤Î²¾ÌÌ¡Ù¡Ø¿ôÃÍ²½¤Îµ´¡Ù¡Ø¤È¤Ë¤«¤¯»ÅÁÈ¤ß²½¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£¡Ø¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ê°Õ»×·èÄê¡Ù¤Ï¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·´©¡£