ブロガーの鉄拳パパさんの漫画「次女がパンを捨てた日」（計6話）がインスタグラムで合計1300以上の「いいね」を集めて話題となっています。

朝食に出したパンを「食べた」という娘に違和感を覚えた母。ゴミ箱を見るとそこには…という内容で、読者からは「これは実に難しい問題だ」「今後の教育が重要になりそうですね」などの声が上がっています。

小さな嘘から学ぶ、親子の向き合い方

鉄拳パパさんは、インスタグラムやブログ「鉄拳パパの極限育児日記」などで作品を発表しています。鉄拳パパさんに作品について話を聞きました。

Q.今回、漫画「次女がパンを捨てた日」を描いたきっかけを教えてください。

鉄拳パパさん「次女の信じがたい行動と、妻がひどく悲しんでいた様子を記録に残さねばと思ったからです」

Q.娘さんがパンを捨てていることを知ったとき、どのように感じましたか。

鉄拳パパさん「『育て方を間違えたのかな』と（笑）」

Q.今後、娘さんがうそをつかないよう、どのような教育を意識するようになりましたか。

鉄拳パパさん「漫画にも描きましたが、心をオープンにしてくれるよう、『何でも正直に話してくれていいんだよ』と話しました。それでもいつかは誤魔化してくるかとは思いますが…」

Q.その効果はありましたか。

鉄拳パパさん「今のところ怪しい動きはないですね！」

Q.将来、娘さんにはどのような子に成長してほしいですか。

鉄拳パパさん「小学2年くらいまではピュアに育ってくれたらいいなと思っています。その後は、もうなるようにしかならないです！」

Q.漫画「次女がパンを捨てた日」について、どのようなコメントが寄せられていますか。

鉄拳パパさん「妻がパンチをかましたシーンを描く際、『批判があるかな』と思いましたが、意外と『必要な対応だ』というコメントが多くて驚きました。他には、『自分も子どもの頃にやらかしたことがある』というカミングアウトもあり、面白かったです」