¡Ú¹ÈÇò¡ÛHANA¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù½é½Ð¾ì¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼Ç¯¤Ë²÷µóÂ³¤¯
¡¡NHK¤Ï14Æü¡¢Âç¤ß¤½¤«¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¸å7¡§20¡Á11¡§45¡Ë¤Î½Ð¾ì²Î¼êÈ¯É½²ñ¸«¤ò¼Â»Ü¡£7¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦HANA¡Ê¥Ï¥Ê¡Ë¤¬½é½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²ñ¸«¥«¥Ã¥È¡Û¥¯¡¼¥ë¤ÊÉ½¾ð¡Ä¡ª²ñ¸«¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê
¡¡HANA¤Ï¡¢CHIKA¡¢NAOKO¡¢JISOO¡¢YURI¡¢MOMOKA¡¢KOHARU¡¢MAHINA¤Î7¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡£SKY-HI¤¬CEO¤òÌ³¤á¤ëBMSG¤¬¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¦¥·¥ó¥¬¡¼¤Î¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤ò·Þ¤¨¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ØNo No Girls¡Ù¤è¤êÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¡ØNo No Girls THE FINAL¡Ù¤Ï¡¢K¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¤Ë¤ÆÍ´ÑµÒ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÇÛ¿®¤ÏºÇÂçÆ±»þÀÜÂ³¼Ô¿ô56Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢¡Ö#¥Î¥Î¥¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡×¤¬X¥È¥ì¥ó¥É1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌ¾Á°¤âÂ³¡¹¥È¥ì¥ó¥É¥¤¥ó¤¹¤ë¤Û¤ÉÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡2025Ç¯1·î¡¢¡ÖDrop¡×¤Ç¥×¥ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£4·î¤Ë¡ÖROSE¡×¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¡ÖBurning Flower¡×¡ÖBlue Jeans¡×¡ÖBAD LOVE¡×¡ÖMy Body¡×¤È¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤¬Â³¤¡¢¡ÖForbes 30 UNDER 30 JAPAN 2025¡×¡ÖÂè42²ó¥Ù¥¹¥È¥¸¡¼¥Ë¥¹¥È2025¡×¤Ê¤É¼õ¾Þ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡NHKÊüÁ÷100¼þÇ¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë76²óÌÜ¤Î¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£»Ê²ñ¤Ï°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤¿º£ÅÄ¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡12·î31Æü¤Î¸á¸å7»þ20Ê¬¤«¤é11»þ45Ê¬¤Þ¤ÇNHKÁí¹ç¡¦BSP4K¡¦BS8K¡¦¥é¥¸¥ªÂè1¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢NHK ONE¡Ê¿·NHK¥×¥é¥¹¡Ë¤Ç¤âÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡ÊÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê¡Ë¡£ºòÇ¯¤Î¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤ÏÇòÁÈ¤¬Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÄÌ»»¤Ç¹ÈÁÈ34¾¡¡¢ÇòÁÈ41¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£½Ð±é¼Ô°ìÍ÷
¡Ú¹ÈÁÈ¡Û
¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡Ê½é¡Ë
¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¡Ê7¡Ë
ILLIT¡Ê2¡Ë
´öÅÄ¤ê¤é¡Ê½é¡Ë
ÀÐÀî¤µ¤æ¤ê¡Ê48¡Ë
´äºê¹¨Èþ¡Ê15¡Ë
aespa¡Ê½é¡Ë
CANDY TUNE¡Ê½é¡Ë
ºäËÜÅßÈþ¡Ê37¡Ë
¹â¶¶¿¿Íü»Ò¡Ê7¡Ë¢¨¹â¶¶¤Î¡Ö¹â¡×¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«
¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡Ê½é¡Ë
Å·Æ¸¤è¤·¤ß¡Ê30¡Ë
ÇµÌÚºä46¡Ê11¡Ë
HANA¡Ê½é¡Ë
Perfume¡Ê17¡Ë
¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡Ê½é¡Ë
FRUITS ZIPPER¡Ê½é¡Ë
MISIA¡Ê10¡Ë
¿å¿¹¤«¤ª¤ê¡Ê23)
LiSA¡Ê4¡Ë
¡ÚÇòÁÈ¡Û
&TEAM¡Ê½é¡Ë
ORANGE RANGE¡Ê3¡Ë
King ¡õ Prince¡Ê6¡Ë
µ×ÊÝÅÄÍø¿¡Ê2¡Ë
¶¿¤Ò¤í¤ß¡Ê38¡Ë
¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê2¡Ë
½ãÎõ¡Ê8¡Ë
TUBE¡Ê3¡Ë
Number_i¡Ê2¡Ë
¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¡Ê2¡Ë
Vaundy¡Ê3¡Ë
BE:FIRST ¡Ê4¡Ë
Ê¡»³²í¼£¡Ê18¡Ë
ÉÛ»Ü ÌÀ¡Ê26¡Ë
Mrs. GREEN APPLE¡Ê3¡Ë
»°»³¤Ò¤í¤·¡Ê11¡Ë
M!LK¡Ê½é¡Ë
¡ÚÆÃÊÌ´ë²è¡Û
ºæÀµ¾Ï
É¹Àî¤¤è¤·
