この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「多様性とは、私たち一人ひとりが『宇宙』であるということ」と題した動画で、脳科学者の茂木健一郎氏が、自身が認知科学や脳科学、日常の現場で得てきた視点から「個性」と「多様性」について語った。



茂木氏は、まず「ガウス分布、いわゆるベル型カーブの形こそが多様性そのもの」だと説明。その背後には、コイン投げの裏表のような“無数の偶然の集積”があり、人の個性はその積み重ねでできているという。「結局、その多様性って、我々自身がすごくたくさんのものができている。どっちに転ぶかわからなくて、それの積み重なったものがこういうものになるわけです」と述べ、知能や性格、VVIQ（鮮明なイメージを思い描く力）といった諸要素が織りなす「宇宙」が、ひとりの人間だと強調した。



動画の中で茂木氏は、「自己意識というのも我々一人一個持ってるんだけど、我々の中にものすごく多様な宇宙があって、それの積み重ねで一人一人ができてるって考えたら、とても面白いし、ある意味では全部あっていいっていう、全部正解」と熱く語る。たとえばペーパーテストに強い子も苦手な子も、外向的な人も神経症的傾向がある人も、「全部正解」であり、「生き物としてそれはひとつの在り方」だと力説。「なんでもOKなんだよね」と述べ、多様性を肯定的に捉えて日々を楽しんでほしいと訴えた。



「しみじみ生きるって楽しいし、多様性が我々が宇宙であるってことを示しているんだとするならば、なんか楽しく毎日生きていきたいよね」と、茂木氏は動画を締めくくっている。