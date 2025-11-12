この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「多様性とは、私たち一人ひとりが『宇宙』であるということ」と題した動画で、脳科学者の茂木健一郎氏が、自身が認知科学や脳科学、日常の現場で得てきた視点から「個性」と「多様性」について語った。

茂木氏は、まず「ガウス分布、いわゆるベル型カーブの形こそが多様性そのもの」だと説明。その背後には、コイン投げの裏表のような“無数の偶然の集積”があり、人の個性はその積み重ねでできているという。「結局、その多様性って、我々自身がすごくたくさんのものができている。どっちに転ぶかわからなくて、それの積み重なったものがこういうものになるわけです」と述べ、知能や性格、VVIQ（鮮明なイメージを思い描く力）といった諸要素が織りなす「宇宙」が、ひとりの人間だと強調した。

動画の中で茂木氏は、「自己意識というのも我々一人一個持ってるんだけど、我々の中にものすごく多様な宇宙があって、それの積み重ねで一人一人ができてるって考えたら、とても面白いし、ある意味では全部あっていいっていう、全部正解」と熱く語る。たとえばペーパーテストに強い子も苦手な子も、外向的な人も神経症的傾向がある人も、「全部正解」であり、「生き物としてそれはひとつの在り方」だと力説。「なんでもOKなんだよね」と述べ、多様性を肯定的に捉えて日々を楽しんでほしいと訴えた。

「しみじみ生きるって楽しいし、多様性が我々が宇宙であるってことを示しているんだとするならば、なんか楽しく毎日生きていきたいよね」と、茂木氏は動画を締めくくっている。

YouTubeの動画内容

02:00

「多様な宇宙」が一人ひとりの中に存在する
02:32

全部正解！ それぞれ違うことに価値がある理由
03:06

多様性＝宇宙、人生を楽しもう

関連記事

焼き魚業になりきった脳科学者・茂木健一郎が切る！「怒りじゃなく友好を保つのが外交官の仕事よ」

焼き魚業になりきった脳科学者・茂木健一郎が切る！「怒りじゃなく友好を保つのが外交官の仕事よ」

 脳科学者・茂木健一郎氏が提唱「ルッキズム批判がイデオロギー化すると人間性を見失う」

脳科学者・茂木健一郎氏が提唱「ルッキズム批判がイデオロギー化すると人間性を見失う」

 脳科学者・茂木健一郎「ゆたぼんは決して大人に利用されていない」 その独立性への見解を語る

脳科学者・茂木健一郎「ゆたぼんは決して大人に利用されていない」 その独立性への見解を語る
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

茂木健一郎の脳の教養チャンネル_icon

茂木健一郎の脳の教養チャンネル

YouTube チャンネル登録者数 10.70万人 7236 本の動画
一人ひとりの「個性」が活かせて、「自由」で、「創造的」な生き方ができるように、応援するような発信をしていきたいと思います。複雑な現代を生きるための、科学、社会、本、音楽、映画、文化、芸術、人間、コメディを扱う総合的な脳の教養のチャンネルです。人間の脳のこと、人工知能のこと、創造性のこと、個性のことなどを考えます。
youtube.com/channel/UCIvVJaNmUFJ8MKpyBfgslCg YouTube