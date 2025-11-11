この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

ご隠居になりきった脳科学者・茂木健一郎、中国総領事発言に「中国伝統の誇張表現は、いいことだけにして欲しい」

「#玄蔵じじい です。中国の総領事の方の、ご発言なんですけどね。」と題した動画で、ご隠居になりきった脳科学者・茂木健一郎さんが、もぎけんのデイリーショーの新キャラクター「玄蔵じじい」として登場。中国総領事がX（旧Twitter）上で行った発言や、中国文化に根付く誇張表現について、独自の視点で語った。



茂木さん演じる玄蔵じじいは、冒頭で「総領事の方の発言は日本国民にとってはちょっといただけないな」とし、中国の伝統的な誇張表現文化がときに日中外交問題に発展しかねないことを指摘。中国には「白髪三千丈」「宇宙ぐらい大きい魚」「万里の長城」などの大げさな表現が古くからあるとし、「誇張表現は、良いことに使うのがいい」「誰かの悪口や外交問題になることで、誇張表現が使われるのはやめてほしい」と述べた。



また、「日中友好は海よりも深い」「中国の未来は太陽1億個ぐらい明るい」など、前向きな内容にこそ中国伝統の誇張表現を活かすべきとし、「いいことだけにそれは使ってほしいなと、悪いことやネガティブなことにはあまり誇張表現、大げさな表現使わないでほしいなと、心から願う」と語った。



動画の終盤では「やっぱりそういうお互いの違いをちゃんと認め合って、リスペクトを持って向き合いたい」と日中友好への思いで締めくくり、「これからも玄蔵じじい、時々出てくると思います」と、新キャラクターとして今後の登場を予告した。