Ãö¼í¤È¤â¤«¡¢Ìî¸ý·ò»á¤¬Ãæ¹ñ¡¦ÃóÂçºåÁíÎÎ»ö¤Î²á·ãÅê¹Æ¤Ë¶Ã¤¡Ö¤³¡¢¤³¤ï¡×¡Ö¶¼Ç÷ºá¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×²¾ÌÌ½÷»Ò¤ÎÃö¼í¤È¤â¤«¤¬£±£°Æü¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Ãæ¹ñ¤ÎÂçºåÁíÎÎ»ö¤ÎÅê¹Æ¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤Îé·õ¡Ê¤»¤Ä¤±¤ó¡ËÃóÂçºåÁíÎÎ»ö¤ÎÅê¹Æ¤¬£Ó£Î£Ó¾å¤ÇÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£é·õ»á¤Ï¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬ÂæÏÑÍ»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤ËÈ¿È¯¤·¡¢£Ø¤Ç¡Ö¾¡¼ê¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¿±ø¤¤¼ó¤Ï°ì½Ö¤Îí´í°¤â¤Ê¤¯»Â¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£³Ð¸ç¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î²á·ã¤ÊÅê¹Æ¤ËÃö¼í¤Ï¡Ö¤³¡¢¤³¤ï¡Ä¡Ä¡£Ãæ¹ñ¤ÎÂçºåÁíÎÎ»ö¤µ¤ó¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡é·õ»á¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¥¢¥ë¥Ô¥Ë¥¹¥È¤ÎÌî¸ý·ò»á¤â£Ø¤Ç¡Ö¡Ø¤½¤Î±ø¤¤¼ó¤Ï°ì½Ö¤Îí´í°¤â¤Ê¤¯»Â¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡Ù¤Ë¤Ï¶¯¤¤»¦°Õ¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤ÈÊ°¤ê¤òÁÊ¤¨¤¿¾å¤Ç¡Ö¡Ø»Â¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ø»Â¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡Ù¤È¡£¡Ø¤·¤«¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦É½¸½¤Ï¡Ø¼ÂÎÏ¹Ô»È¡Ù¤Ë½Ð¤ë¤È¤¤¤¦Àë¸À¤Ë¤âÊ¹¤³¤¨¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡Ø¤ä¤ë¡Ù¤Î¤À¤È¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡Ö¤Þ¤¿¤³¤ì¤Ï¶¼Ç÷ºá¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©²¾¤ËÆüËÜ¤Î³°¸ò´±¤¬¤³¤ÎÈ¯¸À¤ò¹Ô¤¨¤ÐÂ¨¹¹Å³¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÈãÈ½¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¡£