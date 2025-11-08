あえて“またがる”スクーター!? 「ストリートマジック」

1997年、スズキは原付バイクの「ストリートマジック」を発売しました。このモデルは見た目こそスポーツタイプのまたがって乗るバイクでしたが、その正体はなんとオートマチックのスクーター。「足を揃えて乗れる手軽なバイク」という原付スクーターの常識を覆す、きわめてユニークな1台でした。

【スクーターには見えない！】これが常識破りの「ストリートマジック」です（写真で見る）

一般的なバイクは、エンジンやタンク類がライダーの足元に位置するため、足を揃えて乗ることはできません。そこで1970年代後半、国内のメーカーが次々に採用していったのが、イタリアの「ベスパ」などが採用していた「ユニットスイング式」というレイアウトです。

これはエンジンなどのパワートレインユニットを後輪付近に集約し、リアサスペンションのスイングアーム部分と一体化して配置する設計で、足元から機能部品を無くせるのが最大のメリットでした。ユニットスイング式の原付は、女性などでも足を揃えて気軽に乗れるバイクとして大ヒット。1980年代のスクーターブーム到来につながりました。

ところが、ストリートマジックはユニットスイング式を採用しながら、フレームやタンクをライダーの股下の高い位置に配置したモデルとして開発されました。「足を揃えて乗れる」という利点を捨て去り、本格的なバイクらしい見た目や雰囲気と、オートマチックスクーターの手軽さを両立していたのです。

まさに逆転の発想から生まれたストリートマジックですが、一方で最高出力7.2psの高性能エンジンや、ロードスポーツ並みの高い剛性を持つツインチューブフレームも装備。さらにはエンケイ製アルミキャストホイールを備えたハイグレードの「50S」もラインナップし、「本格的なバイクに乗ってみたいけど、メンテは面倒だし、ギア変速も難しそう」と考えていたライトユーザーの開拓に見事成功しました。

“ストマジ”の愛称で幅広い支持を獲得！

ライトユーザーの欲張りな声に応えたストリートマジックは、その発想の面白さからヘビーユーザーにも支持を受け、大ヒットを記録。“ストマジ”の愛称で親しまれ、一時はさまざまなバイク雑誌の巻頭特集がストマジだらけになるほどの人気を集めました。



登場翌年に追加された「ストリートマジック110」（画像：スズキ）



さらに数か月後には、50Sをベースにオフロードバイク風の外装パーツを備えた「ストリートマジックII」が追加されました。四輪市場で流行していたRVカー的な発想で、アップフェンダーやブロックパターンのタイヤ、ブレーキディスクガード、パイプフレーム付きの大型ライトなどを装備したストマジIIは、どことなくモタード的な印象も受ける1台でした。

また、翌1998年には50ccモデルに加えて、110ccの「ストリートマジック110」シリーズも登場。2005年に排出ガス規制の強化に伴って生産を終了するまで、8年間にわたってバイクファンを楽しませました。

ちなみに、原付スクーターによる草レースが国内で盛んだった時代には、シートとハンドルとの間にパイプを取り付け、剛性を高める改造を施すことがありました。絶版となった今も人気のストマジシリーズですが、もしかしたらこうした事例も開発のヒントだったかもしれないと、筆者は推測しています。