王座交代!? N-BOXがまさかの首位陥落。軽トップは「ムーヴ」に、登録者は「ヤリス」が首位死守【2025年10月新車販売】

【2025年10月の新車販売ランキングが発表】

日本自動車販売協会連合会（自販連）と全国軽自動車協会連合会（全軽自協）は2025年11月7日、同年10月における車名別新車販売台数のランキングを発表しました。

今回のランキングでは、軽自動車市場で長らく絶対王者として君臨してきたホンダ「N-BOX」が首位から陥落するという、大きな変動が起きました。

一方、登録車市場ではトヨタ「ヤリス」が引き続き強さを見せています。10月の新車市場の動向を詳しく見ていきましょう。

N-BOXに代わり、10月の軽自動車市場の頂点に立ったのは、ダイハツ「ムーヴ」

自販連と全軽自協から、最新の販売データが公開されました。登録車（普通車）と軽自動車、それぞれの市場でユーザーの支持を集めたのはどのモデルだったのでしょうか。

特に注目すべきは、軽自動車の販売ランキングです。これまで不動の地位を築いていたモデルが順位を落とし、新たなトップが誕生するという波乱の展開となりました。

2025年10月の軽自動車販売台数（乗用車ベスト15）において、市場に衝撃が走りました。

長年にわたり、軽自動車カテゴリーだけでなく、日本国内で最も売れているクルマとして全体の販売台数を牽引してきたホンダ「N-BOX」が、4位に後退したのです。

N-BOXの10月の販売台数は1万2784台で、前年の同じ月と比較して76.0%にとどまりました。

N-BOXに代わり、10月の軽自動車市場の頂点に立ったのは、ダイハツ「ムーヴ」でした。

販売台数は1万6015台を記録。これは、前年の同じ月と比べて実に308.3%という驚異的な伸び率です。ムーヴはダイハツの基幹モデルの一つで、2025年6月にフルモデルチェンジしています。

さらにダイハツ勢は、3位にも「タント」がランクイン。タントは1万4244台を販売し、こちらも前年同月比134.3%と二桁以上の成長を見せています。ダイハツが軽自動車市場の1位と3位を占めるという、まさに「ダイハツ強し」を印象付ける結果となりました。

このダイハツ2強の間に割って入ったのが、2位のスズキ「スペーシア」です。スペーシアは1万4420台を販売、前年同月比も101.3%と安定した人気を維持しています。スーパーハイトワゴンカテゴリーのライバルとして、今後もムーヴやタント、そしてN-BOXと熾烈なトップ争いを繰り広げていくことが予想されます。

●登録車は「ヤリス」が首位を堅持

2025年10月の登録車販売ランキングで首位を獲得したのは、トヨタ「ヤリス」シリーズ

一方、登録車（軽自動車および海外ブランドを除く）の市場に目を移すと、こちらは比較的安定した順位となりました。

2025年10月の登録車販売ランキングで首位を獲得したのは、トヨタ「ヤリス」です。販売台数は1万7041台、前年と比べても101.3%と微増ながら堅調な売れ行きを維持し、その人気の高さを改めて証明しました。

コンパクトなボディながら、WLTCモード燃費で30km／Lを超える優れた燃費性能（ハイブリッドモデル）や、多様なニーズに応える「ヤリスクロス」「GRヤリス」といった派生モデルの存在が、引き続き幅広い層からの支持を集めているようです。

ヤリスに続いたのは、2位「カローラ」（1万1953台）、3位「ライズ」（9884台）、4位「ルーミー」（8552台）、5位「アルファード」（8086台）、6位「シエンタ」（8017台）、7位「ノア」（7682台）とトヨタ勢が続きます。

ホンダ勢も「フリード」が8位（7472台）と健闘したほか、10位の「ヴェゼル」（7429台、同133.2%）や17位の「ステップワゴン」（4556台、同157.9%）が前年比で大きく数字を伸ばしています。

●絶対王者の変動と安定の登録車、11月以降の市場はどうなる？

今後の「N-BOX」シリーズの動向にも注目！

2025年10月の新車販売市場は、軽自動車カテゴリーでの「N-BOX首位陥落」という、ここ数年で最も大きなニュースが飛び込んできました。ダイハツ「ムーヴ」がその座を奪い、軽市場は新たな競争の時代に入った可能性もあります。

対照的に、登録車市場は「ヤリス」を筆頭とするトヨタ勢の強さが際立つ、安定した構図が続きました。

絶対王者がその地位を明け渡した軽自動車市場は今後、ムーヴ、スペーシア、タント、そしてN-BOXによる四つ巴の激しいシェア争いが予想されます。

年末商戦に向けて、各社がどのような販売戦略を打ち出してくるのか、11月以降の市場動向から目が離せません。

【2025年10月 軽自動車販売台数ランキング（乗用車ベスト10）】（全国軽自動車協会連合会調べ）

1. ダイハツ ムーヴ：16,015台 (前年同月比 308.3%)

2. スズキ スペーシア：14,420台 (同 101.3%)

3. ダイハツ タント：14,244台 (同 134.3%)

4. ホンダ Ｎ-ＢＯＸ：12,784台 (同 76.0%)

5. スズキ ハスラー：7,103台 (同 91.5%)

6. スズキ ワゴンＲ：6,139台 (同 101.1%)

7. ダイハツ ミラ：5,536台 (同 129.8%)

8. 日産 ルークス：5,413台 (同 110.1%)

9. ダイハツ タフト：4,914台 (同 72.0%)

10. スズキ アルト：4,527台 (同 84.6%)

【2025年10月 登録車販売台数ランキング（トップ10）】（日本自動車販売協会連合会調べ ※軽自動車および海外ブランド車を除く）

1. トヨタ ヤリス：17,041台 (前年対比 101.3%)

2. トヨタ カローラ：11,953台 (同 80.4%)

3. トヨタ ライズ：9,884台 (同 94.6%)

4. トヨタ ルーミー：8,552台 (同 66.5%)

5. トヨタ アルファード：8,086台 (同 122.7%)

6. トヨタ シエンタ：8,017台 (同 87.5%)

7. トヨタ ノア：7,682台 (同 113.2%)

8. ホンダ フリード：7,472台 (同 92.3%)

9. トヨタ ヴォクシー：7,465台 (同 114.5%)

10. ホンダ ヴェゼル：7,429台 (同 133.2%)