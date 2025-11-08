櫻井翔が総合司会「ベストアーティスト2025」11月29日放送決定 二部構成で時間拡大【コメント】
【モデルプレス＝2025/11/08】日本テレビ系音楽の祭典「ベストアーティスト2025」（第一部・ひる3時55分〜4時55分 ※関東ほかで放送／第二部：よる7時〜10時54分）が、11月29日に放送決定。嵐の櫻井翔が総合司会を務め、総勢約40組のアーティストが登場することがわかった。また、今回は第一部、第二部の構成となり、放送時間が1時間拡大される。
【写真】嵐メンバー、FC撮影報告 投稿写真に注目集まる
2001年に放送を開始し、今回で記念すべき25回目の放送とな同番組。総合司会は櫻井、司会は羽鳥慎一、バカリズム、市來玲奈アナウンサーが務め、生放送で届ける。今回の番組のテーマは、「音楽の旅〜Music journey〜」。終わることのない音楽の旅へ、視聴者を連れて行く。番組内ではテーマにちなんだスペシャル企画も予定しており、この1年を音楽とともに振り返る。なぜその楽曲が2025年に人々の心に響いたのか。2025年を彩ったトピックスとともに、ヒット曲を届けていく。
さらに、今回の「ベストアーティスト」はパワーアップ。第一部、第二部の構成となり、第一部はひる3時55分〜4時55分の1時間、放送が拡大する。
総合司会を務めることについて、櫻井は「歴史ある番組の節目のタイミングで、また総合司会を務める機会をいただけたことをうれしく思っています」と喜びをコメント。番組のテーマにちなみ「旅の思い出の一曲」を問われると、ケツメイシの「夏の思い出」「よる☆かぜ」に加えて、嵐の「Turning Up」を挙げ、「初めてロサンゼルスでミュージックビデオを撮ったということもあって、撮影かつ仕事でありながら、それ自体が『旅』だったという感じが強いですね。なので、あの曲を聴いたり、ミュージックビデオを見たりすると、5人でロサンゼルスに行ったことを思い出しますね」と振り返った。（modelpress編集部）
【今年も「ベストアーティスト」の総合司会を務めることについて】
今回、放送25回目を迎えるということで、歴史ある番組の節目のタイミングで、また総合司会を務める機会をいただけたことをうれしく思っています。取材を受けた今日、「急に年末が迫ってきたな」という感じがしました（笑）。今回も、とても豪華なアーティストのみなさんにご出演いただき、海を渡った企画などもあるので、華やかな番組になると思います。
【今年の「ベストアーティスト」で楽しみにしていること、見どころ】
今回は放送時間の幅が広くなり、第一部、第二部という構成で、例年より少し早い時間から第一部の放送が始まりますので、より多くのアーティストのみなさんにご出演いただけることを楽しみにしています。
【今回の番組のテーマ「音楽の旅〜Music ｊourney〜」”にちなみ、旅のお供になっている一曲、旅の思い出の一曲は？】
全然季節は関係ないですが、ケツメイシの「夏の思い出」と「よる☆かぜ」は、夏の旅の思い出の曲です。まだ車の免許も取ったばかりで、初めて車で海に行くときに聞いていたのが、ケツメイシの「夏の思い出」でした。嵐の「Turning Up」も、初めてロサンゼルスでミュージックビデオを撮ったということもあって、撮影かつ仕事でありながら、それ自体が「旅」だったという感じが強いですね。なので、あの曲を聴いたり、ミュージックビデオを見たりすると、5人でロサンゼルスに行ったことを思い出しますね。
【視聴者のみなさまへメッセージ】
ご出演いただくアーティストのみなさんが豪華なのはもちろん、楽しんでもらえるワクワクするような企画も粒ぞろいなので、ぜひ家族そろってご覧いただけたらなと思います。
【放送日】2025年11月29日（土）
・第一部：ひる3時55分〜4時55分 ※関東ほかで放送
・第二部：よる7時〜10時54分
【出演者】
・ 総合司会：櫻井翔
・司会：羽鳥慎一、バカリズム、市來玲奈（日本テレビアナウンサー）
【Not Sponsored 記事】
【写真】嵐メンバー、FC撮影報告 投稿写真に注目集まる
◆「ベストアーティスト2025」放送決定
2001年に放送を開始し、今回で記念すべき25回目の放送とな同番組。総合司会は櫻井、司会は羽鳥慎一、バカリズム、市來玲奈アナウンサーが務め、生放送で届ける。今回の番組のテーマは、「音楽の旅〜Music journey〜」。終わることのない音楽の旅へ、視聴者を連れて行く。番組内ではテーマにちなんだスペシャル企画も予定しており、この1年を音楽とともに振り返る。なぜその楽曲が2025年に人々の心に響いたのか。2025年を彩ったトピックスとともに、ヒット曲を届けていく。
総合司会を務めることについて、櫻井は「歴史ある番組の節目のタイミングで、また総合司会を務める機会をいただけたことをうれしく思っています」と喜びをコメント。番組のテーマにちなみ「旅の思い出の一曲」を問われると、ケツメイシの「夏の思い出」「よる☆かぜ」に加えて、嵐の「Turning Up」を挙げ、「初めてロサンゼルスでミュージックビデオを撮ったということもあって、撮影かつ仕事でありながら、それ自体が『旅』だったという感じが強いですね。なので、あの曲を聴いたり、ミュージックビデオを見たりすると、5人でロサンゼルスに行ったことを思い出しますね」と振り返った。（modelpress編集部）
◆総合司会・櫻井翔コメント
【今年も「ベストアーティスト」の総合司会を務めることについて】
今回、放送25回目を迎えるということで、歴史ある番組の節目のタイミングで、また総合司会を務める機会をいただけたことをうれしく思っています。取材を受けた今日、「急に年末が迫ってきたな」という感じがしました（笑）。今回も、とても豪華なアーティストのみなさんにご出演いただき、海を渡った企画などもあるので、華やかな番組になると思います。
【今年の「ベストアーティスト」で楽しみにしていること、見どころ】
今回は放送時間の幅が広くなり、第一部、第二部という構成で、例年より少し早い時間から第一部の放送が始まりますので、より多くのアーティストのみなさんにご出演いただけることを楽しみにしています。
【今回の番組のテーマ「音楽の旅〜Music ｊourney〜」”にちなみ、旅のお供になっている一曲、旅の思い出の一曲は？】
全然季節は関係ないですが、ケツメイシの「夏の思い出」と「よる☆かぜ」は、夏の旅の思い出の曲です。まだ車の免許も取ったばかりで、初めて車で海に行くときに聞いていたのが、ケツメイシの「夏の思い出」でした。嵐の「Turning Up」も、初めてロサンゼルスでミュージックビデオを撮ったということもあって、撮影かつ仕事でありながら、それ自体が「旅」だったという感じが強いですね。なので、あの曲を聴いたり、ミュージックビデオを見たりすると、5人でロサンゼルスに行ったことを思い出しますね。
【視聴者のみなさまへメッセージ】
ご出演いただくアーティストのみなさんが豪華なのはもちろん、楽しんでもらえるワクワクするような企画も粒ぞろいなので、ぜひ家族そろってご覧いただけたらなと思います。
◆「ベストアーティスト2025」番組概要
【放送日】2025年11月29日（土）
・第一部：ひる3時55分〜4時55分 ※関東ほかで放送
・第二部：よる7時〜10時54分
【出演者】
・ 総合司会：櫻井翔
・司会：羽鳥慎一、バカリズム、市來玲奈（日本テレビアナウンサー）
【Not Sponsored 記事】