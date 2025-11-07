ドイツのフォルクスワーゲン（VW）の電気自動車（EV）「ID.Buzz」に試乗した。

長年「ワーゲンバス」の愛称で人気のあった「タイプ2」のモチーフを継承したミニバンになる。家族連れに人気のミニバンだが、現在販売中のクルマでは、国内唯一のEVミニバンとなる（日産自動車「e-NV200」は国内販売を終了）。試乗では、特徴的な外観デザイン、広い室内空間、大きい車体なのに運転がしやすい点などを実感した。

かつて人気の「タイプ2」のモチーフを引き継ぐ

VWといえば、年配の方であれば、まっさきに「ビートル」が思い浮かぶのではないか。カブトムシの通称をもつビートルは、第2次世界大戦後の1945年から本格的な生産が始まり、2003年の生産終了までの累計生産台数は2100万台を超す。ドイツ語で「国民（フォルクス）車（ワーゲン）」という会社名にふさわしいクルマだが、このビートルが「タイプ1」という同社の最初のクルマなのに対し、それに続いて生産されたのが「タイプ2」になる。タイプ1は乗用車だが、タイプ2は配送などに使用する商用車で、欧州市場だけでなく、北米市場でも人気車種となった。その後、メキシコ、ブラジルや南アフリカなどの新興工業国でも現地生産されるようになり、これらの国々では「コンビ」の車名で親しまれ、公共交通機関の小型バスを示す用語にもなった。

そのタイプ2を引き継ぐ形で、2017年の北米国際モーターショーでコンセプトカーとして登場した後、2022年から欧州市場で販売され、日本でも今夏から販売が始まった。IDはEV専用車に付けられるシリーズ名で、スポーツ用多目的車（SUV）「ID.4」に続く同シリーズ二つ目の車種となる。

外観デザインを見てみよう。正面は丸みを帯び、ツートンカラーのかわいらしいデザインで、ともにワーゲンバスのモチーフをよく継承している。モーターを車体後部に配置した後輪駆動ならではの形状だ。

今回試乗したのは、2グレードあるうちの全長が長いロングタイプのグレードだ。全長が通常グレードより250ミリ長く、ホイールベースも同じだけ長い。ホイールベースは前輪の中心から後輪の中心までの距離で、長いと室内空間を広く確保できる。室内は2グレードともに3列シートなので、7人乗りのロンググレードの方がゆとりがある。ロンググレードは2列目シートを倒すことができ、3列目シートも取り外すと最大積載量は2469リッターにもなる。

大きく重い車体なのに運転のしやすいクルマだった

運転席に座ってみる。車体サイズは、トヨタ自動車の高級ミニバン「アルファード」にほぼ匹敵する。車体下部に電池があるため、シート位置は高く、見晴らしは良い。シートベルトを締めるとシステムが作動し、ハンドル右側にあるコラムシフトをDレンジに入れてスタートする。

EVなので、スタート時から静かでスムーズに動き出す。加速もアクセルの踏み込み具合に応じて反応してくれる。空力性能も良く、風切り音も大きくはない。また、天井部分にはパノラマガラスルーフがあり、室内は明るい。EVの場合、車体下部に電池を敷き詰める関係で、室内高があまりとれず、圧迫感を軽減するため、サンルーフ装着車が多い。ガラスルーフがある分、車体重量は未装着車より重い2730キロになる。だが、モーターの大きい馬力を効率よく伝えることができる後輪駆動のため、2トンを超える重量を感じさせない走りで、運転はしやすい。

ショートオーバーハング（車体の前後タイヤの中心から先端までの距離が短いタイプ）ゆえ、大きい車体だが小回りも悪くない。とはいえ、前輪と後輪の差は大きいので、カーブでは注意深く運転していく。

遊び心に富んだデザインなどを重視する人には魅力的か

取り外しが可能な3列目シートだが、実際に座ってみると足元のスペース、座面の高さなども余裕があり、大柄な人でも問題ないレベルだ。

後席のスライドドアや荷室を開閉するテールゲートには、床下で足を動かすことで開閉できるイージークローズ機能があり、荷物で両手がふさがっていても問題なく、使い勝手も良い。

ACC（アダプティブ・クルーズ・コントロール＝センサーが前走車を検知し、車間距離を保ちながら追従する機能）、LKAS（レーンキープアシストシステム＝カメラで車線を検知して車線内走行を維持する機能）の両機能を兼ねたVWの「トラベルアシスタント」も標準装備されるなど運転支援システムも充実している。

クルマの特徴やコンセプトが大きく異なるため単純な比較は難しいが、アルファードの価格が510万（ハイブリッド車）〜1065万円（プラグインハイブリット車）なので、価格的にも競合可能な設定になっている。機能や装備だけでなく、遊び心に富んだデザインなどを重視する人であれば、選択肢のひとつになるのではないか。（デジタル編集部 松崎恵三）

【仕様・主要諸元】

（試乗したグレード「Pro ロング ホイールベース」の場合）

▼全長・全幅・全高（ミリ） 4965・1985・1925

▼最高出力（kW） 210

▼バッテリー容量（kWh） 91

▼価格 997・9万円（オプションは除く）