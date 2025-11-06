【子どもが喜ぶ晩ごはん】迷ったらコレ！「また作って」「おかわり！」が聞ける大人気レシピ8選
仕事に家事に子育てに…バタバタとしていたら、あっという間に夕食の時間。「今日のご飯なに？」という子どもの一言に、思わずため息が出てしまうことはありませんか？
そこで今回は、子どもが喜ぶ、夕ご飯にぴったりな殿堂入り＆絶品レシピ8選をお届けします。ぜひ献立のマンネリ解消にお役立てくださいね！
■【栄養満点】子どもに大人気！サバ缶のお焼き
サバ缶とジャガイモで作る簡単お焼きなら、魚嫌いのお子さんでもパクパクと食べられますよ。サバとジャガイモはしっかりと水気を切るのがポイント。刻みネギを入れると、サバの臭みがカバーされて食べやすくなります。仕上げに大葉で巻いて食べるのもアリです。
■【子どもウケ抜群】夕ご飯に使えるおかずレシピ5選
淡白な白身魚も、バターじょうゆで味付けをすれば、ごはんのすすむおかずに大変身！ 仕上げに木の芽を添えると、お店顔負けの華やかな見た目になりますよ。魚レシピのマンネリ解消にもつながりそうですね。
ジューシーな鶏肉の照り焼きは、家族みんなが満足するおいしさ。ハチミツ＆みりん効果で照りのある仕上がりになります。鶏もも肉は火の通りを良くするために、身の厚い部分にフォークを刺しておきましょう。こんにゃくは手でちぎることで、しっかりと味が入りますよ。
カリッと甘い大学芋は、お弁当にもぴったりの一品。サツマイモは常温の油から揚げていくと、中心まで上手に火が入ります。みつは火を止めた後も余熱で火が入るので、サツマイモを入れたら手早くからめましょう。
肉・魚介・野菜・うずらの卵を入れる、具だくさんの八宝菜です。イカやエビはシーフードミックスを使うと、時間がないときでも気軽に作れます。合わせ調味料と水溶き片栗粉の材料はあらかじめ混ぜ合わせておき、スピーディーに調理できるようにしましょう。
バターが香る鮭のムニエルです。カリッとした表面と、ふんわりとした身の食感のコントラストがたまりません。鮭はサッと水洗いしてから水気を拭き取るひと手間で、臭みを軽減できます。仕上げにレモンをキュッと絞れば、さっぱりとした味わいになりますよ。
■【一皿で大満足！】夕ご飯に使える主食レシピ2選
子どもが大好きなごはんと言えば、やっぱりカレー！ ひき肉で作ると、食べやすさがアップします。水煮トマトを贅沢に1缶使うため、後味爽やか。野菜はみじん切りや一口サイズにカットして炒めることで、旨みをしっかりと引き出すことができますよ。
ポテトグラタンは、寒い季節に食べたくなるあったかメニュー。卵とソーセージを入れて、ボリューミーに仕上げます。大きな容器で焼いて、みんなでワイワイと取り分けるのも楽しいですね。タバスコをひと振りすると、ピリッとしたアクセントが加わり、また違った味わいを堪能できます。
■殿堂入り＆絶品レシピで、子どもの笑顔あふれる夕ご飯を
忙しい毎日の中で、子どもが喜ぶ夕ご飯を考えるのはひと苦労ですよね。今回ご紹介したレシピは、どれもE・レシピ内で「おいしい！」と評判の高い、殿堂入り＆太鼓判のメニューばかり。子どもが思わずおかわりしたくなる一品が、きっと見つかりますよ。
夕ご飯の献立に悩んだときはぜひ、今回ご紹介したレシピを取り入れてみてくださいね。
(Lily-bono)
子どもに大人気！サバ缶のお焼き
【材料】（2人分）
サバ(水煮缶) 180g
ジャガイモ 2~3個
ネギ(刻み) 大さじ 3
白ゴマ 大さじ 1/2
塩 小さじ 1/3
片栗粉 適量
大葉 2~4枚
ゴマ油 大さじ 2
【下準備】
1、サバはザルに上げ、汁気をきる。
2、ジャガイモは皮をむいてひとくち大に切り、水に放って水気をきる。
【作り方】
1、鍋にジャガイモ、たっぷりの水を加えて強火にかける。煮たったら火を少し弱めて10〜12分、串がスッと刺さる位までゆでる。柔らかくなったらゆで汁を捨てて鍋を火にかけ、ジャガイモの水分を飛ばし、フォークでつぶす。
2、(1)にサバ、刻みネギ、白ゴマ、塩を加えて混ぜ合わせ、小判状にまとめ、両面に片栗粉を薄くまぶす。
3、フライパンにゴマ油を熱し、(2)の両面を焼き色がつくまで焼き、大葉をしいた器に盛る。
