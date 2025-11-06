子どもに大人気！サバ缶のお焼き【材料】（2人分）サバ(水煮缶) 180gジャガイモ 2~3個ネギ(刻み) 大さじ 3白ゴマ 大さじ 1/2塩 小さじ 1/3片栗粉 適量大葉 2~4枚ゴマ油 大さじ 2【下準備】1、サバはザルに上げ、汁気をきる。2、ジャガイモは皮をむいてひとくち大に切り、水に放って水気をきる。【作り方】1、鍋にジャガイモ、たっぷりの水を加えて強火にかける。煮たったら火を少し弱めて10〜12分、串がスッと刺さる位までゆでる。柔らかくなったらゆで汁を捨てて鍋を火にかけ、ジャガイモの水分を飛ばし、フォークでつぶす。2、(1)にサバ、刻みネギ、白ゴマ、塩を加えて混ぜ合わせ、小判状にまとめ、両面に片栗粉を薄くまぶす。3、フライパンにゴマ油を熱し、(2)の両面を焼き色がつくまで焼き、大葉をしいた器に盛る。