藤子・F・不二雄先生の代表作品『ドラえもん』『パーマン』『キテレツ大百科』『チンプイ』『ポコニャン』のキャラクターたちでいっぱいのカフェ「ドラえもん　Ｆｓキッチン」にて、2025年11月7日（金）から12月31日（水）まで、ドラミの誕生日を記念した期間限定メニューを提供する「ドラミのバースデーフェア」が開催される。

ドラえもん　Ｆｓキッチンは、藤子・F・不二雄先生の代表作品のキャラクターたちでいっぱいのカフェ。

東京・渋谷のRAYARD MIYASHITA PARKで期間限定開催中の「ドラえもん　Ｆｓキッチン」にて、12月2日のドラミの誕生日を記念した期間限定メニューを提供する「ドラミのバースデーフェア」が開催される。
本フェアは、「ドラえもん　Ｆｓキッチン」では初めての、ドラミをイメージしたデザートメニュー1種をご用意するほか、アートが選べるラテでは、ドラミの限定デザインが選択可能になる。
デザートメニューの「かわいさいっぱい！メロンパンのバースデープレート」は、赤いリボンのクッキーやホイップクリームを挟んだメロンパン、原作コミックスのドラミのポケットとリボンの柄をイメージしたチェック柄のクレープ生地などドラミをイメージする要素をたっぷり詰め込んだ一皿。フルーツソルベに添えられた、ドラミのしっぽの先端に付いているお花を表現したチョコレートがポイントだ。

また、グランドメニューの「ドラえもん　Ｆｓキッチン アートカフェラテ」の選べるアートに、ドラミのデザインが登場。たくさんのハートとリボンに囲まれたデザインで、バースデープレートと並べると、かわいらしさがテーブルいっぱいに広がる。

「ドラえもん　Ｆｓキッチン」にて、期間限定メニューでドラミの誕生日をお祝いしよう。

