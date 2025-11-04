「DEAN & DELUCA 品川」リニューアルオープンへ。 “つくり手”と“食べる人”がつながる、新しいフードカルチャーの拠点

10月30日に開催された内覧会に、ひと足先にお邪魔しました。アトレ品川2階に位置する「DEAN & DELUCA 品川」は、11月1日（金）にリニューアルオープンしました。ブランド創設50周年（2027年）に向けて、“日本のDEAN & DELUCA”をテーマに、つくり手の思いとお客様をつなぐ新しい旗艦店として生まれ変わります。

“HANDS OF MAKERS”を体現した空間

リニューアルのコンセプトは「HANDS OF MAKERS」。職人の“手仕事”を感じられる空間が細部まで徹底されています。

店内には、愛知県常滑市の「水野製陶園」や、岐阜県多治見市の「TAJIMI CUSTOM TILES」によるタイルが使用され、土の温もりと質感が心地よく響き合います。

さらに、床やディスプレイ棚には日本各地の木材や伝統的な加工技術が取り入れられ、素材の風合いとクラフトマンシップが空間全体を包み込みます。

イートインスペースもこれまで以上に広く、テイクアウトやワーカーのランチ、旅の途中のひと休みにも対応。

サーティワンの新作「カラメルアップルパイ」登場！秋の味わいを贅沢に♡

日本の“おいしい”を紡ぐラインナップ

注目は、和の調味料や食材の充実。創業300年以上の「堀河屋野村」の醤油、京都の老舗「うね乃」の出汁など、日本各地の名匠による逸品が並びます。

“食文化を未来へつなぐ”というブランドの想いが、商品選定のひとつひとつに込められています。

全国の生産者とコラボレーションした総菜や日替わりスイーツも豊富で、旬の食材を生かした彩り豊かなデリや、伝統菓子のアレンジなど、眺めているだけで心が弾みます。



ウィンドウに並べられているデリは毎日奥にあるキッチンで作られているそう。献立に迷うことがないように考えられており、ウィンドウの中のメニューで完結できるように工夫されているそうです。



パック商品はDEAN & DELUCAの工場から届くもので、生産者や素材にもこだわって作られています。

ワインと食を楽しむ新スタイル

店内には「THE WINE STORE DEAN & DELUCA」が常設移転。自然派ワインや日本ワインを中心に、世界中から料理と寄り添う“食中ワイン”が豊富にそろいます。

角打ちスタイルのカウンターでは、チーズや生ハム、シャルキュトリーとともに気軽にグラスを傾けられ、まるでヨーロッパのマーケットに立ち寄ったような解放感。



特に注目したいのは、普段はレストランでしか味わえない希少な生ハムをその場で楽しめるだけでなく、自宅でも購入して堪能できる点です。



食のプロが選び抜いた上質な一皿が、家庭の食卓を特別な時間に変えてくれます。

仕事の帰りにふらりと立ち寄るもよし、休日の昼下がりに友人と語らうもよし。ワインを通して“食”と“時間”を味わう、新しい日常のスタイルがここにあります。

限定メニューと特別な体験

オープンを記念して、十勝若牛のサーロイングリルや富士山サーモンのタルタルなどを盛り込んだ特別セットを提供。

予約期間：2025年11月1日（土）～11月5日（水）

販売日：2025年11月7日（金）～11/9（日）

＊単品でも購入可

また、1660年創業のフランス・バスク発の老舗「メゾン・アダム」のマカロンも登場します。

特別に試食させていただきましたが、知っているマカロンとは別物で、上品な甘さと口当たりでルイ14世の結婚式にのお祝いにも献上されたのも納得。こちらは11月6日（水）と8日（金）の発売を予定しており、フランス本店でも人気の味を日本で楽しめる貴重な機会となりそうです。

さらに、日本限定フレーバーの「ノーレーズンサンド」など、ここでしか手に入らない限定スイーツもラインアップ。

ホリデー限定で子羊のクラウンローストもこれからのシーズンにおすすめです。





DEAN & DELUCA品川は駅直結のアクセスも魅力のひとつ。訪れた人の日常の“食”を少しだけぜいたくに、そして心を豊かに変えてくれる場所となることでしょう。

ぜひ足を運んで実際にチェックしてみてくださいね！

店舗：DEAN & DELUCA 品川

住所：〒108-0075 東京都港区港南2丁目18－1 アトレ品川 2F

電話番号：03-6717-0935

営業時間：

【マーケットストア】10:00～22:00

【エスプレッソバー】平日 7:00～22:00 （L.O. 21:45） 土日祝 8:00～22:00 （L.O. 21:45）

【ワインストア】12:00～21:30 イートイン15:00～（L.O. 21:30）