バッグぼろぼろ →【大人のしまむら】へ！ 40・50代が持ちたい「高見えバッグ」

同じバッグばかり使っていて、気づけばボロボロ……。そんな40・50代におすすめしたいのが、【しまむら】で展開されている大人向けブランド、【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズン リーズン バイ リン アンド レッド）】の「高見えバッグ」です。秋冬に映えるフェイクファー素材やシンプルで合わせやすいトートバッグなど、実用性とデザイン性を兼ね備えたラインナップ。今こそバッグを新調して、普段のコーデもアップデートしてみませんか。

季節感たっぷり！ 持つだけで可愛いふわもこバッグ

【SEASON REASON by Lin.&Red】「バッグ」\2,420（税込）

思わず触りたくなるふわふわ素材が目をひくバッグ。やわらかなブラウンと上品なベージュが、季節感を高めてくれそうです。ハンドル片側はリボンでキュートに、反対側はごくシンプルにと、見せる面によって印象を変えられるのもポイントです。マチがしっかりあるので、必要最低限の持ち物は収納できそう。

フロントポケットが便利なムートン風トートバッグ

【SEASON REASON by Lin.&Red】「バッグ」\1,969（税込）

ムートン風の素材感が、上品で大人可愛い雰囲気を引き寄せてくれそうなトートバッグ。フロントのポケットはデザイン性と実用性を兼ね備え、スマホや小物をさっと出し入れできそうです。やさしいベージュトーンは、秋冬のおしゃれに自然に馴染み、取り入れやすいはず。マグネットボタン仕様で開け閉めもスムーズ。ワンマイルの外出や、ちょっとしたおでかけにもぴったり。

シンプルだけど品があるキャンバストートバッグ

【SEASON REASON by Lin.&Red】「倉敷帆布トートバッグ」\2,970（税込）

ブランド公式Instagramによると、「マテリアルとして有名な倉敷帆布を使用したトートバッグ」とのこと。シンプルデザインながら、どこか上品な風格を感じさせます。縦22cm × 横23cm × マチ13cmという、大きすぎないサイズ感で写真の通りさまざまな持ち物を入れられそう。深さのあるフロントポケットも、頼りになるはず。ショルダー付きの2Way仕様で、シーンや季節を選ばずに活躍。使えば使うほど味が出そうで、長く愛用できるかも。

ミニマルデザインにバッグチャームで華やぎをプラス

【SEASON REASON by Lin.&Red】「トートバッグ」\1,969（税込）

無駄をそぎ落としたような、シンプルなフォルムが美しいトートバッグ。ニットライクなやわらかな素材感で、持つ人の雰囲気までやさしく見せてくれそうです。ふわふわのバッグチャームが上品なアクセントになり、ほどよい華やかさをプラス。どんな服装にもマッチするので、ついついヘビロテしてしまいそうな予感。

※すべての商品情報・画像はSEASON REASON by Lin.&Red出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yukie Kawase